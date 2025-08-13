Critter & Guitari Organelle S2, Synthesizer

Schneller durch neuen Prozessor

Die Critter & Guitari Organelle S2 ist im Grunde genommen nicht anders als ihr Vorgängermodell. Allerdings wurde der Synthesizer mit einem neuen Prozessor ausgestattet, sodass Operationen jetzt 50 % schneller als beim Vorgängermodell ausgeführt werden.

Die Organelle wird vom Hersteller recht banal als Music Computer bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich um eine Kombination aus Synthesizer, Sampler, Effektgerät und Sequencer mit einer zwei Oktaven umfassenden Tastatur. Das ursprünglich einfach gehaltene Gerät konnte nur eine der gebotenen Anwendungen ausführen, doch seit der Weiterentwicklung zu Modell Organelle M wurde daraus eine echte kleine Workstation.

Critter & Guitari Organelle S2 – was ist neu?

Die Version S2 wurde nun mit einem 1.8 GHz Quad-Core-Prozessor ausgestattet, der für deutlich beschleunigte Operationen sorgt. Darüber hinaus bietet der Prozessor genügend Kapazität für zukünftige Erweiterungen.

Weiterhin gibt es noch kleinere Verbesserungen an der Hardware. Die neuen Encoder sind leichtgängiger und der Slot für die SD Card wurde neu gestaltet, sodass nun nicht mehr die Gefahr besteht, dass eine Card versehentlich in das Gehäuse hineinrutscht. Außerdem lassen sich die Einstellungen für Wi-Fi leichter vornehmen.

Die Organelle S2 ist vollständig kompatibel zu Patches, die mit dem Vorgängermodell erstellt wurden.

Die Critter & Guitari Organelle S2 ist ab sofort verfügbar und kostet 499,- US-Dollar.