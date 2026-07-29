Controller für Software-Tonewheels

Der 1970 gegründete italienische Hersteller von Tasteninstrumenten Crumar hat ein Orgel-Controller-Keyboard auf den Markt gebracht. Der Crumar DK61 MIDI-Controller wurde entwickelt, um Software wie z. B. die VB3-II authentisch zu steuern. Wie gut das in der Praxis funktioniert und ob man den Crumar DK61 auch live als Controller verwenden kann, lest ihr hier.

Kurz & knapp Was ist es? Crumar DK61, ein MIDI-Controller im Hammond-Stil zur Steuerung von Orgel-Software wie der VB3-II. Bedienung: Alle wichtigen Hammond-Bedienelemente sind vorhanden und sinnvoll angeordnet.

Alle wichtigen Hammond-Bedienelemente sind vorhanden und sinnvoll angeordnet. Tastatur: Die Waterfall-Tastatur spielt sich angenehm und kommt dem klassischen Orgelgefühl entgegen.

Die Waterfall-Tastatur spielt sich angenehm und kommt dem klassischen Orgelgefühl entgegen. Software: Optimale Zusammenarbeit mit der VB3-II, andere Orgel-Plug-ins erfordern teils Anpassungen.

Optimale Zusammenarbeit mit der VB3-II, andere Orgel-Plug-ins erfordern teils Anpassungen. Praxis: Geringes Gewicht, solide Verarbeitung und attraktiver Preis machen den DK61 interessant für Software-Organisten.

Geringes Gewicht, solide Verarbeitung und attraktiver Preis machen den DK61 interessant für Software-Organisten. Einschränkungen: Nur ein Zugriegelsatz, feste Controller-Belegung und einige Detailschwächen schmälern den Gesamteindruck.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bedienung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Gewicht

Gesamtbewertung 3.3 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Crumar DK61, MIDI-Controller im Hammond-Stil

Der Crumar DK61-Controller kommt mit den Maßen 90 × 10,6 × 35,5 cm (B × H × T) und einem äußerst angenehmen Gewicht von 8 kg daher. Optisch verfügt er links, rechts und auf der Oberseite über Holzelemente. Ansonsten besteht das Gehäuse aus stabilem Metall beziehungsweise Aluminium. Crumar nennt auf seiner Homepage „Metal and Wood“ als Material.

Auf der Rückseite befinden sich Anschlüsse für Sustain-Pedal, Swell-Pedal sowie einen Halfmoon-Switch oder Fußschalter (Leslie Slow/Fast/Stop). Hinzu kommen MIDI-Out und ein USB-Port vom Typ B. Letzterer dient gleichzeitig der Stromversorgung. Über ein Netzteil oder Netzkabel lässt sich der DK61-Controller daher nicht betreiben.

Wer den Controller ausschließlich an einem Computer nutzt, wird das zu schätzen wissen. Im Live-Betrieb muss man jedoch immer beispielsweise ein Handy-Ladegerät sowie das passende Kabel dabeihaben.

Tastatur

Kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil bei einem Hammond-Controller: der Tastatur. Die Waterfall-Tastatur stammt vom chinesischen Hersteller Pulse. Sie spielt sich angenehm, schnell und leichtgängig. Velocity lässt sich an- oder abschalten, sodass auch andere Sounds mit dem DK61 gesteuert werden können. Warum die weißen Tasten einen halben Zentimeter länger sind als bei einer echten Hammond, erschließt sich meiner Kenntnis nach nicht. Die übrigen Maße der Tasten sind identisch.

Die schwarzen Tasten haben etwas mehr Hub als bei meiner Hammond C-3. Außerdem erzeugen sie beim Loslassen ein lauteres Geräusch als die weißen Tasten. Der Punkt, an dem der Note-on-Befehl gesendet wird, befindet sich kurz nach dem Herunterdrücken der Tasten. Das ist wichtig, damit beim Spielen mehr Hammond-Feeling aufkommt. Bei anderen Herstellern lässt sich dieser Punkt oft selbst festlegen.

Die Tastatur spielt sich insgesamt gut. Die Hoffnung, dass endlich einmal ein Hersteller eine Tastatur verbaut, die sich exakt so anfühlt wie die einer Hammond B-3 oder C-3 aus den 1960er-Jahren, habe ich ohnehin aufgegeben.

Drawbars

Die Drawbars sind selbstverständlich gerastert, leicht zugänglich und auf der Vorderseite nicht beschriftet. Sie verfügen über 16 Rasterstufen, während die Drawbars meiner Hammond lediglich 10 besitzen. Ob die deutlich höhere Anzahl an Rasterstufen bewusst gewählt wurde, weiß ich nicht. Im praktischen Einsatz fällt dieser Unterschied beim Herausziehen oder Hineinschieben jedoch nicht auf.

Die aufgedruckten Werte reichen natürlich weiterhin von 1 bis 8.

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Leider verändert sich bei meiner Vintage-Organ in Apple Logic bei den ersten und letzten Rasterstufen nichts an der Software. Ziehe ich einen vollständig eingeschobenen Zugriegel heraus, passiert auf den ersten Millimetern zunächst nichts. Beim Hineinschieben zeigt sich dasselbe Verhalten. Zudem werden die Werte manchmal nur bei jeder zweiten Rasterstufe aktualisiert, dann wieder bei jeder einzelnen. Beim schnellen Verändern der Drawbars fällt das kaum auf, für präzises Arbeiten ist das aus meiner Sicht jedoch nicht ideal.

Ein exaktes Einstellen von Registrierungen ist somit nur mit optischer Kontrolle in der Software möglich.

Der Crumar DK61 verfügt, genau wie die Crumar Mojo 61, nur über einen Satz Zugriegel. Über einen Taster neben den Drawbars kann zwischen Upper, Lower und Pedal umgeschaltet werden. Ich muss ehrlich sagen, dass mir ein zweiter Zugriegelsatz fehlt. Wenn man die Orgel splittet, ist die Bedienung mit einem zweiten Zugriegelsatz deutlich komfortabler.

Natürlich ist das auch eine Preisfrage und möglicherweise wäre der attraktive Verkaufspreis dann nicht mehr zu halten. Mehrere Zugriegelsätze bei einem einmanualigen Instrument bieten meines Wissens nur Viscount beziehungsweise Hammond Suzuki bei den XK-Modellen an.

Schalter, Taster und Potis

Hinzu kommen Schalter für Percussion-On/Off, Soft, Slow/Fast und 2nd/3rd sowie für Chorus und Vibrato-On/Off. Außerdem lassen sich die Modi C1 bis C3 und V1 bis V3 umschalten. Ein weiterer Schalter dient zur Steuerung des Leslie-Effekts mit den Funktionen Slow/Fast. Hält man diesen länger gedrückt, bleibt das Leslie stehen (Break).

Alle Schalter sind hintergrundbeleuchtet. Die Leslie-Slow/Fast-Anzeige visualisiert zudem sehr schön den Wechsel zwischen langsamem und schnellem Lauf sowie das Beschleunigen und Abbremsen des Leslie-Effekts.

Leider befindet sich die Beschriftung hinter den beleuchteten Schaltern und ist dadurch bei Dunkelheit nicht besonders gut ablesbar. Wer den DK61 regelmäßig verwendet, dürfte damit allerdings kein Problem haben.

Des Weiteren gibt es drei kleine Potis für Reverb, Volume und Distortion (Drive), zwei Preset-Taster sowie einen Shift- beziehungsweise Panic-Taster. Ist dieser aktiviert, lassen sich über die Tastatur verschiedene Einstellungen vornehmen, beispielsweise den MIDI-Kanal ändern oder Velocity an- beziehungsweise abschalten. Alle verfügbaren Parameter sind direkt auf dem Gerät aufgedruckt.

Auf Pitchbend-Rad und Modulationsrad wurde hingegen verzichtet.

Prinzipiell ist die Auswahl der Bedienelemente sehr durchdacht und gelungen. Wie bereits erwähnt, wäre ein zweiter Zugriegelsatz allerdings eine sinnvolle Ergänzung gewesen.

Verbindung mit dem Computer und Optimierung der Software

Ich habe den Crumar DK61 per USB-Kabel mit meinem Mac verbunden. Er wurde sofort als Controller erkannt. Wer nicht die VB3-II-Software verwendet, für die der DK61 ursprünglich konzipiert wurde, muss seine virtuelle Hammond zunächst anpassen beziehungsweise die Controller neu zuweisen. Ich nutze hierfür Vintage-Organ in Apple Logic.

Bei allen Reglern, Schaltern und Drawbars sind die jeweiligen MIDI-Controller-Nummern aufgedruckt. Dadurch ist jederzeit ersichtlich, welcher Controller gesendet wird. Die Controller-Zuweisungen des DK61 selbst lassen sich nicht verändern. Alle Anpassungen müssen in der verwendeten Software erfolgen, beispielsweise über MIDI-Learn.

Eigentlich sollte die Einrichtung in zehn Minuten erledigt sein, in meinem Fall war das jedoch nicht so. Die Drawbars arbeiteten zunächst genau entgegengesetzt zur erwarteten Richtung. Um das zu korrigieren, musste ich in den Controller-Zuweisungen von Logic den Multiplikator auf minus eins (-1,00) setzen. Erst danach verhielten sie sich korrekt. Zusätzlich mussten die Controller-Modi angepasst werden, beispielsweise auf „rotierend“ oder „umschalten“. Wer diese Einstellungen kennt, dürfte die Einrichtung tatsächlich in etwa zehn Minuten erledigt haben.

VB3-II Hammond-Software auf dem iPad

Ich habe mir eine Demoversion der VB3-II-Software besorgt. Es ist faszinierend, dass eine App mit lediglich 24 MB Speicherbedarf den Klang einer Hammond derart überzeugend emulieren kann. Die App läuft ohne spürbar wahrnehmbare Latenz. Alle Controller des DK61 funktionieren korrekt und es müssen keine Zuweisungen vorgenommen werden. Hier zeigt sich, dass der Controller perfekt auf die VB3-II Hammond-Software abgestimmt wurde.

Allerdings benötigt man ein Class-Compliant-Audiointerface, um den Sound des iPads nach außen auszugeben. Zudem wird ein weiterer USB-Anschluss benötigt, da sowohl das Audiointerface als auch der DK61 angeschlossen werden müssen. Diese Konfiguration konnte ich leider nicht testen.

Die VB3-II dürfte auch die gleiche Software-Basis verwenden, die in anderen Crumar-Clonewheel-Orgeln wie beispielsweise der Crumar Mojo 61 zum Einsatz kommt. Wie bereits erwähnt, klingt sie sehr gut und bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Sound detailliert anzupassen.

DK61 live auf der Bühne

Wer den Controller live einsetzen möchte, um beispielsweise einen Nord Stage 88 um eine Hammond-Tastatur zu erweitern, wird leider enttäuscht. Die Tastatur lässt sich zwar problemlos per MIDI verbinden, die Controller-Zuweisungen sind beispielsweise beim Nord Stage jedoch kaum sinnvoll nutzbar. Wie bereits erwähnt, lässt sich die Controller-Belegung am DK61 weder ändern noch neu programmieren.

Das ist sehr schade. Ich hoffe, dass Crumar hier künftig nachbessert. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Anwender den DK61 gerne live zusammen mit einem Nord Stage oder vergleichbaren Instrumenten einsetzen würden.

Unerklärliche MIDI-Hänger

Als ich mit dem DK61 ein Rhodes in Apple Logic spielen wollte, kam es gelegentlich zu unerklärlichen MIDI-Hängern. Diese traten allerdings nur auf, wenn Velocity aktiviert war. Nachvollziehen oder gezielt reproduzieren konnte ich das Verhalten nicht.

Ein Firmware-Update des DK61 konnte ich nicht durchführen, da dieses laut Hersteller nur über einen Windows-Rechner möglich ist.