Orgel-Controller mit 61 Tasten

Die Orgeln und Effekte des italienischen Herstellers Crumar haben wir euch bereits in mehreren Testberichten vorgestellt. Mit dem Crumar DK61 bringt das Unternehmen nun einen MIDI-Orgel-Controller auf den Markt, der speziell zum Spielen und Steuern von Software-Orgeln entwickelt wurde.

Crumar DK61

Die italienischen Firma Crumar hat mit dem DK61 einen Orgel-Controller entwickelt, die speziell auf die ebenfalls neue Orgel-Simulation VB3 abgestimmt ist, lässt sich aber auch mit allen anderen Software-Orgeln nutzen. Dank seiner Standard-MIDI-Befehle, der Unterstützung von Programmwechseln, der Option zur Anschlagdynamik und den wählbaren MIDI-Kanälen lässt er sich praktisch zum Spielen und Steuern jedes virtuellen Instrument nutzen.

Die 61 Tasten des Crumar DK61 stammen vom Hersteller Pulse und diese sind als klassische Waterfall-Tastatur konzipiert. Der in einem Holzgehäuse untergebrachte Controller macht rein optisch schon etwas her und ist Design-technisch an klassische Orgeln angelehnt. Er misst 90 x 10,6 x 35,5 cm und bringt 8 kg auf die Waage. Er scheint solide gebaut (Metall und Holz) und könnte sich entsprechend auch für den Einsatz auf der Live-Bühne eignen.

Eine Vielzahl von Bedienelementen ziert die Oberfläche des Crumar DK61. Das Herzstück sind natürlich neun Zugriegel sowie die Steuerungstasten für Vibrato/Percussion sowie Rotary Speed, Drive und die Lautstärke.

Über einen USB-Port und eine MIDI-DIN-Schnittstelle lässt sich der Orgel-Controller an einen Computer anschließen bzw. in ein MIDI-Setup einbinden. Drei Pedale (Sustain, Swell und Half Moon Switch bzw. Footswitch) lassen sich am Controller betreiben, den zum Betrieb notwendigen Strom bezieht der DK61 über USB.

Ab Januar 2026 soll der DK61 Controller im Handel erhältlich sein und 529,- Euro kosten.

Die Features des neuen Crumar Controllers im Überblick: