Orgel-Controller mit 61 Tasten
Die Orgeln und Effekte des italienischen Herstellers Crumar haben wir euch bereits in mehreren Testberichten vorgestellt. Mit dem Crumar DK61 bringt das Unternehmen nun einen MIDI-Orgel-Controller auf den Markt, der speziell zum Spielen und Steuern von Software-Orgeln entwickelt wurde.
Crumar DK61
Die italienischen Firma Crumar hat mit dem DK61 einen Orgel-Controller entwickelt, die speziell auf die ebenfalls neue Orgel-Simulation VB3 abgestimmt ist, lässt sich aber auch mit allen anderen Software-Orgeln nutzen. Dank seiner Standard-MIDI-Befehle, der Unterstützung von Programmwechseln, der Option zur Anschlagdynamik und den wählbaren MIDI-Kanälen lässt er sich praktisch zum Spielen und Steuern jedes virtuellen Instrument nutzen.
Die 61 Tasten des Crumar DK61 stammen vom Hersteller Pulse und diese sind als klassische Waterfall-Tastatur konzipiert. Der in einem Holzgehäuse untergebrachte Controller macht rein optisch schon etwas her und ist Design-technisch an klassische Orgeln angelehnt. Er misst 90 x 10,6 x 35,5 cm und bringt 8 kg auf die Waage. Er scheint solide gebaut (Metall und Holz) und könnte sich entsprechend auch für den Einsatz auf der Live-Bühne eignen.
Eine Vielzahl von Bedienelementen ziert die Oberfläche des Crumar DK61. Das Herzstück sind natürlich neun Zugriegel sowie die Steuerungstasten für Vibrato/Percussion sowie Rotary Speed, Drive und die Lautstärke.
Über einen USB-Port und eine MIDI-DIN-Schnittstelle lässt sich der Orgel-Controller an einen Computer anschließen bzw. in ein MIDI-Setup einbinden. Drei Pedale (Sustain, Swell und Half Moon Switch bzw. Footswitch) lassen sich am Controller betreiben, den zum Betrieb notwendigen Strom bezieht der DK61 über USB.
Ab Januar 2026 soll der DK61 Controller im Handel erhältlich sein und 529,- Euro kosten.
Die Features des neuen Crumar Controllers im Überblick:
- Single manual MIDI controller with 61-note 5 octave C-C waterfall velocity keyboard with fast action.
- USB powered and USB-MIDI capable.
- Connections: USB type B, MIDI OUT, sustain pedal, footswitch or halfmoon (selectable), expression pedal.
- Halfmoon-ready (HMS-20-BK) mounting brackets.
- 9 real drawbars.
- Knobs for volume, drive and reverb.
- Program change up and down switches.
- Onboard controls for rotary speaker, vibrato, chorus and percussion.
- Selection switches for upper manual, lower manual and pedalboard.
- Transpose, -7/+7.
- Midi channel selection.
- Velocity ON/OFF
- Solid and vintage construction with metal and wood.
- Weight 8 kg
- Dimensions cm: 90 x 10,6 x 35,5
Preislich bei der Ausstattung noch in einem „interessanten Rahmen“, wie ich finde. Leider bin ich kein wirklicher Orgel-Spieler, so dass es sich für mich wohl eher nicht lohnt. Aber kann natürlich das üben fördern.
Man kann ja bestimmt auch andere Synthesizer-Plugins damit besser spielen als mit einer Hammermechanik. Mal im Hinterkopf halten das Teil :)
Ich finde das mit dem Holz sehr schön. Es sieht auf den ersten Blick halt nicht nach einem normalen Plastik-Masterkeyboard aus..
@Andreas Preis auf Anfrage? warum steht das nicht im Artikel?