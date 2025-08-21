ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

CubuSynth Arkarion, Synth Voice Eurorack

Flexibles Mod-Routing & Speicher

21. August 2025

CubuSynth Arkarion Synth Voice Eurorack am

CubuSynth Arkarion ist eine Synth Voice im Eurorack-Format, also ein kompletter Synthesizer als Modul. Zu der überdurchschnittlich ausgestatteten, analogen Klangerzeugung gesellt sich ein digital gesteuertes Routing-System, das nicht nur speicherbar ist, sondern auch Wechsel durch Trigger erlaubt.

ANZEIGE

CubuSynth Arkarion – analoge Synth Voice

Die Klangerzeugung von Arkarion besitzt einen vollständig analoge Signalweg. Die Ausstattung ist komplexer als bei vielen anderen Modulen dieser Art. Das 42 TE breite Modul besitzt zwei Oszillatoren mit FM (exp/lin/TZ), ein Multimode-Filter (LP, BP, HP, AP), einen Rise/Fall-Hüllkurvengenerator mit Loop-Funktion, zwei spannungssteuerbare LFOs, eine Random Voltage Source und ein spannungssteuerbares Delay.

Das Modul kann über CV/Gate oder MIDI angesteuert werden und der intern vorverbundene Signalweg lässt sich über zahlreiche Patch-Buchsen erweitern. Eingehende MIDI-Noten werden auch an CV/Gate-Buchse wieder ausgegeben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Das Besondere an Arkarion ist das digitale Routing-Konzept. Es können Einstellungen für alle Modulationsverbindungen und einige der Audioverbindungen in acht Bänke zu je acht Speicherplätzen abgelegt werden. Zwischen den Einstellungen innerhalb einer Bank kann mit einem Regler oder einen Trigger-Signal ohne Aussetzer umgeschaltet werden.

Außerdem gibt es eine Randomize-Funktion, die zwischen 65.000 (theoretischen) Kombinationen zufällig wählt. Auch diese Funktion lässt sich per Trigger aktivieren, sodass zum Beispiel mit jeder Note ein neues, zufällige Patch erklingt. Die Patches und Modulationen werden über LED-Anzeigen visualisiert.

CubuSynth Arkarion kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 18. September 2025 erfolgen. Das Modul wird in drei Varianten angeboten: fertig aufgebaut für 676,27 Euro, als kompletter DIY-Bausatz für 434,40 Euro und als PCB+Panel (SMD-pre-soldered) Set für 211,88 Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Frequency Central Florian, Eurorack Synth Voice

Frequency Central Florian, Eurorack Synth Voice

22.03.2025 |8
Magerit Kolora, Eurorack Synth-Voice

Magerit Kolora, Eurorack Synth-Voice

11.11.2024 |5
Atomosynth Koe Vactrol, Eurorack Synth-Voice

Atomosynth Koe Vactrol, Eurorack Synth-Voice

28.10.2023 |0
Gamechanger Audio Plasma Voice, Eurorack-Synthesizer

Gamechanger Audio Plasma Voice, Eurorack-Synthesizer

03.11.2023 |3
Test: Doepfer A-111-5 Mini Synthesizer Voice, Eurorack

Test: Doepfer A-111-5 Mini Synthesizer Voice, Eurorack

21.11.2020 |8
Test: Flame Fire, 8 Voice Eurorack Drum-Synthesizer

Test: Flame Fire, 8 Voice Eurorack Drum-Synthesizer

19.01.2024 |9
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X