CubuSynth Arkarion, Synth Voice Eurorack

Flexibles Mod-Routing & Speicher

CubuSynth Arkarion ist eine Synth Voice im Eurorack-Format, also ein kompletter Synthesizer als Modul. Zu der überdurchschnittlich ausgestatteten, analogen Klangerzeugung gesellt sich ein digital gesteuertes Routing-System, das nicht nur speicherbar ist, sondern auch Wechsel durch Trigger erlaubt.

CubuSynth Arkarion – analoge Synth Voice

Die Klangerzeugung von Arkarion besitzt einen vollständig analoge Signalweg. Die Ausstattung ist komplexer als bei vielen anderen Modulen dieser Art. Das 42 TE breite Modul besitzt zwei Oszillatoren mit FM (exp/lin/TZ), ein Multimode-Filter (LP, BP, HP, AP), einen Rise/Fall-Hüllkurvengenerator mit Loop-Funktion, zwei spannungssteuerbare LFOs, eine Random Voltage Source und ein spannungssteuerbares Delay.

Das Modul kann über CV/Gate oder MIDI angesteuert werden und der intern vorverbundene Signalweg lässt sich über zahlreiche Patch-Buchsen erweitern. Eingehende MIDI-Noten werden auch an CV/Gate-Buchse wieder ausgegeben.

Das Besondere an Arkarion ist das digitale Routing-Konzept. Es können Einstellungen für alle Modulationsverbindungen und einige der Audioverbindungen in acht Bänke zu je acht Speicherplätzen abgelegt werden. Zwischen den Einstellungen innerhalb einer Bank kann mit einem Regler oder einen Trigger-Signal ohne Aussetzer umgeschaltet werden.

Außerdem gibt es eine Randomize-Funktion, die zwischen 65.000 (theoretischen) Kombinationen zufällig wählt. Auch diese Funktion lässt sich per Trigger aktivieren, sodass zum Beispiel mit jeder Note ein neues, zufällige Patch erklingt. Die Patches und Modulationen werden über LED-Anzeigen visualisiert.

CubuSynth Arkarion kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 18. September 2025 erfolgen. Das Modul wird in drei Varianten angeboten: fertig aufgebaut für 676,27 Euro, als kompletter DIY-Bausatz für 434,40 Euro und als PCB+Panel (SMD-pre-soldered) Set für 211,88 Euro.