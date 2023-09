CubuSynth Engine V2, dualer Eurorack-Oszillator

Doppel-VCO mit Waveshaper & Chaos

Mit CubuSynth Engine V2 kommt eine verbesserte Version des dualen Eurorack-Oszillators. Die Features des komplexen Moduls sind dabei gleich geblieben, aber die Schaltung wurde in einigen Punkten überarbeitet.

CubuSynth Engine V2, dualer Eurorack-VCO

Das 24 TE breite Modul beherbergt zwei identische VCOs auf Basis des Chips 3340. Sie können wahlweise gemeinsam oder unabhängig voneinander angesteuert werden. Jeder VCO erzeugt Triangle, Ramp, Pulse (PWM) und Sine, die alle über einen Einzelausgang verfügen und somit parallel genutzt werden können. Dazu kommen vier sogenannte Modulation Outputs, an denen die kombinierte Signale 1 vs 2, AM, RM und Chaos anliegen.

Jeder VCO ist mit einem Wavefolder ausgestattet, der durch Anwahl mit dem Drehschalter auf jeweils eines der VCO-Signale angewendet werden kann. Außerdem gibt es Eingänge für Hard- und Softsync sowie lineare und exponentielle FM. Die normalisierten Modulationseingänge sind mit internen Signalquelle des jeweils anderen VCOs oder dem Chaos Generator vorverbunden, so dass die entsprechenden Funktionen auch ohne eine externe Signalquelle verwendet werden können.

Der Chaos Generator erzeugt semi-zufällige Steuerspannungen, die aus den beiden VCO-Kernen gewonnen werden. Intern ist das Signal mit den Eingängen PWM und Exp FM verbunden.

In der Version 2 wurde die Stimmstabilität verbessert, die XOR-Schaltung für die Ringmodulation durch eine Diodenschaltung ersetzt, der Wavefolder verbessert, die AM-Schaltung komplett überarbeitet (N-Channel RF Amplifier), die Schaltung für den Sine-Shaper mit extra Trimmern für die Symmetrie und Rundheit ausgestattet und ein Noise Filter für die Ausgänge 1 vs 2 und Chaos sowie bei den Wavefoldern eingesetzt. Außerdem konnte durch den EInsatz von SMD Technologie ein separate Platine eingespart werden, wodurch das Modul dünner und leichter geworden ist.

CubuSynth Engine V2 ist als fertig aufgebautes Modul oder in zwei DIY-Versionen erhältlich. Das fertige Modul kostet 449,- Euro. Das vollständige DIY-Kit kostet 259,- Euro und das Set bestehend aus Frontplatte und PCB 179,- Euro, jeweils zzgl. Versand.