CURiOS #14: iWavestation, FL Studio Mobile 3, Drum Session

CURiOS 14



Etwas verspätet starten wir ins neue Jahr mit einem neuen Motiv-Logo für 2017.

2017 war ein steiler Start für iOS, zumindest was die Anzahl der erwähnungswürdigen neuen Apps in den letzten drei Monaten angeht, 55 um genau zu sein. Die NEW APPs Rubrik stellt ja mittlerweile den größten Teil von CURiOS dar, von daher ist es schlicht zu viel ist, für jedes auch noch eine deutschsprachige Übersetzung und Zusammenfassung iTunes-Beschreibung zu liefern. Das finde ich vergeudete Arbeit, die ich vielmehr in Beiträge stecken würde, die man nicht überall liest, wie die z.B. der Wiederaufnahme und der Ausbau der TiPS & TRiCKS und des CURiOSUMs. Davon hätten alle mehr.

iOS 11

Die größte Neuerung wird uns dieses Jahr aber mit iOS11 gegenüberstehen. Die Gerüchte erhärten sich, dass Apple mit dem neuen Betriebsystem die Kompatibilität zu 32Bit komplett kappen wird. Es werden also nur noch 64 Bit Apps laufen. Das betrifft derzeit ca. 187.000 bis 200.000 32bit Apps, die dann nicht mehr laufen werden, wenn sie nicht gepflegt werden.

Ob Apple damit die faulen Programmierer gängelt, oder nicht ist völlige Nebensache. Das einzige was zählt ist, dass es einige extrem liebgewonnene Apps gibt, die inzwischen einfach „Vintage‟ sind und wie lange es manchmal dauern kann, bis eine ebenbürtige Software nachkommt zeigt z.B. auf dem Desktop der zeitlich Abstand zwischen Macromendia Freehand (2003) und Serif Affinity Designer (2015).

Für die User bedeutet dies, und das predige ich schon seit Jahren, sie sollten tunlichst Backups von ihren Apps machen, die „dein iPad verlangsamen‟. Diese sinnlose Meldung dürfe inzwischen schon jedem untergekommen sein.

Aber das alleine reicht nicht aus. „Time-Capsule‟ ist hier das Wort der Stunde. Sowohl für ein iPad, auf das iOS11 nicht aufgespielt wird, als auch ein Backup von iTunes für Windows oder macOS selbst. Wie hart das alles letzen Endes kommt, wenn Apple wieder sein Lieblingsspiel spielt und ob das iPhone 8 dann einen USB-C statt eines Lightning-Anschlusses hat, wird sich aber erst im September zeigen.

Apple setzt Richtlinien durch

Was nicht so lange auf sich warten lässt ist Apples neues konsequentes Anwenden einiger iOS-Richtlinien. Namentlich Sektion 3.3.2 der Apple Developer Program License Agreement und der App Store Review Guideline 2.5.2.

Diese untersagen Entwicklern in Apps interne Updates durch Drittanbieterservices durchführen zu lassen. Bisher hatte Apple die Möglichkeit, Apps mit internen Updates, bis hinunter auf Code-Ebene nachträglich verändern zu lassen, sehr freizügig gehandhabt und es gab auch bisher wenig (bekannte) Beanstandung. Doch Aufgrund des neuen CIA Skandals, bei dem Wikileaks die umfassenden Spionagemöglichkeiten dieser Behörde offenlegte, reagiert nun Apple mir der Schließung dieses Hintereingang. So können nun Apps, nachdem die durch Apples Prüfstelle sind, nicht mehr im nachhinein durch Dritte manipuliert oder verändert werden. Das erhöht auch den Schutz von Hackingangriffen drastisch. Mehr Sicherheit und Schutz sofort und für alle, ohne das es was gekostet hätte. So einfach kann es auch heutzutage sein.

Wie alle ersten Ausgaben im Neuen Jahr, bietet wir auch diesmal wieder einem Überblick über die iOS-relevanten Tesberichte des vergangenen Jahre, außerhalb von CURiOS, die Amazona iOS-Archive 2016

Impressum:

CURiOS-LOGO Screen: Rotor, mit freundlicher Genehmigung von Reactable Systems

Space-Hintergrund von Free Nature Stock (CC0)