CURiOS #16: iOS11, Ripplemaker, PPG Infinite, Beatmaker 3

Willkommen zur neuen megafetten CURiOS #16 Ausgabe, die aufgrund der länger gewordenen Sommerpause, auch etwas länger geworden ist. Deswegen nur dieses mal auch eine kleine strukturelle Änderung.

Inhalt CURiOS 16:

Editorial:

iOS 11 – Haben wir die Wahl?



Neue Hardware:

iPhone 8, 8Plus und iPhone X

Neue Apps:

MIDI Check -Von DejaWorks LTD

-Von DejaWorks LTD NYCompressor – Von Christian Siedschlag / DDMF

– Von Christian Siedschlag / DDMF Midiflow Channels für Audiobus 3

für Audiobus 3 MIDISynth Circuit – Von Lee Huddleston

– Von Lee Huddleston mood – Von apeSoft

– Von apeSoft MIDIplay – Von Mark Carlotto

– Von Mark Carlotto TASCAM Settings Panel for Audio Interface – Von TEAC CORP.

– Von TEAC CORP. ZhSh – Von Savelii Kaliupanov

– Von Savelii Kaliupanov Shaper : smart audio destroyer – Von K-Devices

– Von K-Devices Hyperion Synthesizer – Von Aleksandar Mlazev

– Von Aleksandar Mlazev i SoundBank – Von Supertintin Co., Ltd

– Von Supertintin Co., Ltd AudioMaster Pro : für Podcasts und Musik –

: für Podcasts und Musik – Stereo Phaser – Von Aleksandar Mlazev

– Von Aleksandar Mlazev SynthScaper – Soundscapes synthesizer – Von iMusicAlbum

– Von iMusicAlbum Audio Pitch and Speed Player Pro – Von Harald Meyer

– Von Harald Meyer FAC Chorus , AUv3 – Von Frederic Corvest

, AUv3 – Von Frederic Corvest lalalab – Von Savelii Kaliupanov

Von Savelii Kaliupanov KASPAR – Von Yonac Inc

– Von Yonac Inc Beatonal – Easy Music Maker – Von Luuk van der Graaff

– Easy Music Maker – Von Luuk van der Graaff NFM , AUv3 – Von Nikolozi Pty Ltd

, AUv3 – Von Nikolozi Pty Ltd Speak Unit – Von Audiodog

– Von Audiodog Jubal Flute – Von Embertone

– Von Embertone Bark Filter – Von VirSyn

– Von VirSyn MV08 – Von MVStudio

– Von MVStudio Safron Saturator, Cactus Chorus, Buttercup Bitcrush, Tiger-Lily Tremolo, Dahlia Delay, Phlox Phaser, Cornflower Compressor – Von Flora Creative Ltd

– Von Flora Creative Ltd Ton: Drum Machine – Von Jérémy Pinat

– Von Jérémy Pinat Rough Rider, 2FuzzPlus, 3 Eos 2, Replicant 2, Dubstation, Grind Distortion, QuatroMod, Pumphouse, Phosphor 2 – Von AudioDamage

– Von AudioDamage Goose EQ – Von Joshua Goossen

– Von Joshua Goossen Musik Geometrie – Von Music Breath, OOO

– Von Music Breath, OOO synthmate ii – Von sohla

– Von sohla KORG iMono/Poly – Von KORG INC.

– Von KORG INC. Noiseee – Von Johnny Hunter

– Von Johnny Hunter Zeeon synth – Von BeepStreet

– Von BeepStreet Volumio – Von Michelangelo Guarise

– Von Michelangelo Guarise VC-1 Chorlus von Kai Aras

Chorlus von Kai Aras RP1, RF1 – VST, AU für macOS und Windows – Von Kai Aras

– Von Kai Aras Noise Maschine – von Elcobit

– von Elcobit Modulator, Vibrato, Delay, Flanger, Chorus, Tremolo, Fuzz, Saturator – Von Freestylewave Records LTD

– Von Freestylewave Records LTD Deplike-Guitar Rig , Guitar Amp – Von Deplike R&D, LLC

, Guitar Amp – Von Deplike R&D, LLC EGDR606 – 606 Drum Machine – Von Elliott Garage

– 606 Drum Machine – Von Elliott Garage Syntronik – Von IK Multimedia

– Von IK Multimedia Samplebot – Von A Tasty Pixel

– Von A Tasty Pixel MidiFire – Von Audeonic Apps

– Von Audeonic Apps Uberchord – Gitarre Lernen: Akkorde, Rhythmus, Songs – Von Uberchord Engineering GmbH

iM FOCUS

Ripplemaker von Bram Bros

von Bram Bros PPG Infinite von Wolfgang Palm

von Wolfgang Palm Beatmaker 3 von intua

Tips & Triks

Apple USB3 nach Lightning Adapter

CURiOSUM

Apple Workflow

iTunes 12.7 und iOS11 – Haben wir die Wahl?

Wie bei allen Betriebssystemwechseln, sollte man auch hier mit Tee und Geduld dran gehen. Trotzdem kann es sein, dass man bei aller Vorsicht von aus dem Off erwischt wird.

Vor iTunes 12.7 wird gewarnt!

In dieser Version hat Apple den App Store Teil des Programms vollständig entfernt. Was bedeutet, dass man seine Apps weder herunterladen noch syncen kann, geschweige denn Backups von ihnen erstellen, die ungesliced und ungethinned sind. Was gerade bei Musik-Apps eine Notwendigkeit ist, da hier, viele Komponenten über mehrere Apps hinweg per MIDI und andere Protokolle in einander greifen, was in keiner anderen App-Sparte der Fall ist. Das funktioniert manchmal zwischen bestimmten App-Version besser als bei andern, obwohl die Entwickler in der Regel schnell nachbessern bzw. die Probleme erst gar nicht aufkommen lassen. Dennoch, ist niemand vor Fehlern gefeit und das übermorgen kommende Update hilft einem auch nicht weiter, wenn man morgen den Gig hat.

iOS- Apps lassen sich ab iTunes 12.7 nur noch direkt auf das iOS-Gerät laden. Zählt man dann noch hinzu, dass Apple angefangen hat „verwahrloste“ Apps aus dem persönlichen Kaufkonto zu löschen, so dass sie nicht mehr erneut installiert werden können, wenn man kein lokales Backup hat, kommt das einer bedenklichen Entmündigung der Käufer gleich. Zusätzlich ist es eine massive Entwertung der Apps selbst, denn die Käufer können von nun an nie mehr sicher sein, dass ihre Investitionen respektiert werden und nicht einfach ins Apple-Nirvana verschwinden. Ergo sinkt die Bereitschaft teurere Apps zu kaufen.

Solange Apple hier nicht noch was nachliefert, bezüglich des Downloads und Syncen von Apps auf dem Desktop, ist allen Nutzern von iOS-Geräten geraten, sich von iTunes 12.7 fern zu halten, solange es nur geht.

Benutzer die schon auf iTunes 12.7. upgedated haben können hier die „sichere“ Version 12.6.2, oder älter herunterladen:

https://support.apple.com/downloads/itunes

Man sollte ja inzwischen von Apple gewohnt sein, dass ältere Technologien radikal abgesäbelt werden, aber hier hat Apple wirklich den Bock geschossen und den Enthusiasmus etlicher iOS-Musiker erheblich gedämpft. Auch meinen.

iOS11

32 Bit für tot erklärt



Mit iOS 11 ist die 32-Bit Apokalypse nun schließlich da. 32Bit Apps können schon seit Anfang des Jahres nicht mehr im AppStore gekauft werden und Apple hat damals auch angefangen „verwahrloste‟ Apps aus dem persönlichen Kaufkonto zu löschen. Hat man also nicht schon vor mindesten seit zwei Jahren angefangen seine Apps und verschiedene Versionen davon, lokal zu sichern, hat man jetzt schon mal schlechte Karten seine Käufe zu retten. Gerade in der Spiele und Musik-Sparte gibt es so einige Apps, für die es einfach keinen Ersatz gibt und so einfach wie den Quellcode mal eben durch den Xcode-Compiler mit 64-Bit-Häkchen zu schicken ist die Umstellung definitiv nicht.

Was hier an wertvollen, historischen Beiträgen zur iOS-Kultur ziemlich willkürlich vernichtet wird, ist tragisch. Da zieht auch das Argument „Die Entwickler hatten ja soundsoviel Jahre Zeit sich auf 64-Bit einzustellen‟ nicht. Der Erhalt von Technikgeschichte ist, mal abgesehen vom Nutzen der App, selbst wenn es sich nur um so eine kleine Nische wie Apps handelt, ein Kulturanliegen, auch wenn einzelne Individuen oder gar die Entwickler selbst kein Interesse daran haben und eine einzige „zurückgelassene‟ App hat Auswirkungen auf hunderte, wenn nicht Millionen von Usern. Manchmal gibt es Ersatz und manchmal ist es die Mühe des Erhaltens nicht wert, manchmal aber schon.

Apple kontrolliert halt die alleinige Vertriebsplattform für iOS. Also warum sich mit 32Bit-Kompatibilität herumschlagen, wenn man auch das ganze „Problem‟ auch komplett abschaffen kann.

Diese Veränderung betrifft auch zu einem nicht geringen Maße unsere iOS-Charts, die wir in kürze entsprechend aufräumen werden, jetzt da iOS 11 hier ist.