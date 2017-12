CURiOS #17: Scythe, PolySynth, Rozeta

Nach den letzten beiden CURiOS Monsterausgaben, beenden ich dieses Jahr mit einer kleinen Ausgabe und bedanke mich herzlich für die vielen Klicks. Es war ein bewegtes Jahr, iOS11, App-Sterben und so viele großartige iOS-Apps wie nie zuvor. Was wird uns noch erwarten?

Nun, mit Version 2.3.2 von Cubasis hat Steinberg nicht nur AudioUnit-Automation eingeführt hat, sondern auch drei Waves Plug-ins. Zum 25 jährigen Jubiliäum von Waves wurden der Equalizer Q10, der Limiter L1 und der Channel-Strip Audiotrack in Cubasis als IAP integriert und das für einen sehr moderaten Preis. Nun kann man von Waves halten was man will und in der ersten Dekade der 2000er haben sie sich mit ihrer „Kundenpolitik“ nicht gerade Freunde gemacht haben, ein geflügeltes Sprichwort aus dieser Zeit zu WUP (Waves Upgrade Plan): „the gift that keeps on taking“. Dennoch sind Waves mit mittlerweile 180 Plug-ins nicht nur eine Langzeitinstitution, sondern auch ein Gigant unter den Plug-in-Herstellern und in den letzten paar Jahren haben sie anscheinend auch ihren Kopf aus ihrem A… llerwertesten gekriegt. Ihr Auftritt in iOS auf alle Fälle ein gutes Zeichen! Auch wenn DDMF oder AudioDamage schon vorher da waren und das Crossover zwischen iOS- / Desktop-Plug-in mit Bravour hingelegt haben.

Sollte man sich darüber aufregen das Waves exklusiv mit Steinberg zusammenarbeitet und damit einen „Walled Garden“ schafft? Nein, andere iOS-DAWs, wie Auria von Wavemechanics, die exklusiv mit den exzellenten Fabfiltern zusammenarbeiten, oder Davy Wentzlers Audio Evolution Mobile Studio, das exklusiv mit den ebenfalls exzellenten Toneboosters (Amazona.de berichtete) zusammenarbeitet, machen das schon lange und es kräht kein Hahn danach.

Realistisch betrachtet sind diese Zusammenarbeiten, auch wenn sie exklusiv sind, eine gute Möglichkeit für Entwickler einen Markt und eine Plattform anzutesten, mit denen sie eigentlich nichts am Hut haben und das ist jetzt nicht mal negativ gemeint. Es kann einfach nicht jeder alles machen. Dabei überlassen sie die Produktpflege denen, die wirklich etwas von iOS verstehen anstatt eigene Ressourcen dafür zu verschwenden. Das ist nachvollziehbar.

Außerdem, was nicht ist kann ja noch werden! Dahingehend war iOS immer für Überraschungen gut und mit den Erweiterungen für die Audio Units in iOS 11 ist das Unerwartbare wieder etwas Erwartbarer geworden.

Bleibt nur zu hoffen, dass Apple sich nicht komplett zum Streaming-Service wandelt.

NEUE hARDWARE

Sennheiser AMBEO® SmartHeadset – Von Apogee

– Von Apogee NEUE APPs

Lisbon, Vancouver, DeeMax für Gadget – Von Korg

Kauldron – Von Yonac Inc.

Synth by Wärn – Von Johannes Warn

Senode – Von Sebastian Arnold

Fat Lady – Guitar Distortion / Overdrive – Von Aleksandar Mlazev

Vibrato – Audio Unit Effect – Von Aleksandar Mlazev

Ultimate Rhythm Coach – Von Libor Hadrava

SoundForest – Von Justin Alexander

i Optigan – Von Stefan Stenzel

DirectionalEQ , AU – Von Christian Siedschlag

GridInstrument – Von Decidedly, LLC

Harmonica Key Pro – Von Charles Reina

Audio Spectrum Analyzer HD Pro – Von Elena Polyanskaya

i Abyssal – Von Alfredo Aliaga

S-Modular – Von DesignByPaul

expressionPad – Von mode of expression, LLC

scylla – Hi-Res Music Player – Von bismark LLC

sequencism – Von Rodrigo Roman

Brusfri , AU – Von Klevgränd produkter AB

Axon 2 – Von Audio Damage, Inc.

Quantum Sequencer – Von anthony saunders

VirtualRoom AU – Von MN Signal Processing

Beat Machine – Audio Sequencer – Von Vaytricks

soundfruuze – Von Alexey Nadzharov

Midiflow Motion – Von Johannes Doerr

3oomph – Von Savelii Kaliupanov

Xequence | MIDI Workstation – Von Seven Systems

VirtualForest, AU – Von MN Signal Processing

SNAP – School Edition – Von Reactable Systems

Lo-Fly Dirt – Von MSXII Sound Design

guitarscaper – Von Rob Jackson

EGSY01 Lite – Von Elliott Garage

i MPC Pro 2 – Von Akai / Retronyms

Elastic FX – Von O-G-SUS

Scythe – Von Bitmaks

PolySynth – Von DesignByPaul

Rozeta – Von Bram Bos

Sennheiser AMBEO® SmartHeadset

Von Apogee Electronics Corp

AMBEO® SmartHeadset 299.- USD

App: Gratis, iTunes

iTunes Beschreibung (Auszug)::

With Sennheiser’s AMBEO Smart Headset, capture the world around you in immersive 3D audio! The Smart Headset control app enhances your experience with additional features and customization options.

– With the Situational Awareness setting, turn on Active Noise Cancellation to tune out distractions and tune into your music and video. Or, turn on Transparent Hearing to blend your surroundings with your music for the perfect level of awareness. Enable alternate Transparent Hearing levels to adapt to different surroundings like concerts, urban settings or quiet spaces.

– Set the Recording Level of the 3D microphones for Natural level (general surroundings) or Reduce level (loud concerts and other high volume events).

– Personalize your playback EQ response with two music settings, a spoken word setting, or your own EQ curve.- Customize the Smart Slider for an array of functions, from quickly launching your favorite audio or video recording app to enabling Interact mode to communicate with those around you.

– Enable Voice Prompts for an audible confirmation of settings changes made with the Situational Awareness rocker switch and Smart Slider.

– Get up and running with the Quickstart guide – a convenient reference for the Smart Headset’s features and controls.

– Update your Smart Headset: check the current firmware version and update if necessary.

Lisbon, Vancouver, DeeMax für Gadget

Von Korg

IAP je 10,99€