Cycling ’74 Max 9, Programmierumgebung

Vor knapp zwei Monaten hatte Max for Live seine Website erneuert und wir hatten die letzte offizielle „Max for Live“-Version auch bereits getestet. Mit Cycling ’74 Max 9 kommt nun aber eine neue Version der Standalone nutzbaren Mutter-Software auf den Markt, die zwar nicht explizit für Ableton Live konzipiert ist, aber dennoch einige interessante Features für den Musikbereich bietet.

Cycling ’74 Max 9

Wir Musiker kennen und lieben Cycling 74 Max für Live natürlich für das kreative Potenzial und die Erweiterungsmöglichkeiten für die Ableton DAW. Bei der heute vorgestellten Max 9 Software, die quasi die Basis für Max for Live darstellt, handelt es sich dagegen eher um ein kreatives Tool zur Entwicklung von interaktiver Software. So hat bspw. jedes Objekt in Max 9 eine bestimmte Funktion, mit der u.a. Schallwellen erzeugt oder eine Hardware dargestellt werden kann. Diese Objekte können miteinander verbunden werden und damit interagieren.

So ergibt sich eine große Spielwiese, die neben dem Musikbereich auch Nutzer aus den Bereichen Bildbearbeitung oder Software-Programmierung anziehen soll. So bietet Max 9 beispielsweise eine neue Art der Code-Integration mit Patching – einschließlich einer komplett neu entwickelten Javascript-V8-Engine. Dazu gibt es eine neue Darstellung von 3D-Geometriedaten und neuen Echtzeit-Geometrieobjekten zur Bearbeitung und Feinabstimmung von 3D-Grafiken in Jitter.

Aber auch für Musiker gibt es natürlich einige interessante Neuerungen. Parameter von Objekten können nun per UI verknüpft werden, ohne dabei auf Patch-Kabel zurückgreifen zu müssen. Auch die OSC-Integration kann nun direkt innerhalb der Software angepasst werden.

Dazu bietet man nun eine Reihe von Max-Objekten an, die mit Abletons ABL-Bibliothek für DSP erstellt wurden. Diese Objekte bieten eine patchbare Schnittstelle zur internen Funktionsweise einiger der beliebtesten Geräte der Ableton Live Suite. Egal ob Verzerrungseffekte (abl.device.roar~), Reverbs (abl.dsp.shimmer~) oder andere Objekte, die ABL-Bibliothek hat auf alle Fälle einiges zu bieten.

Hier findet ihr die komplette Übersicht der Max 9 Neuerungen:

Cycling ’74 Max 9 ist ab sofort verfügbar und kostet 399,- Euro. Alternativ könnt ihr euch für ein Abonnement entscheiden, dieses kostet 13,99 Euro monatlich bzw. 129,- Euro im Jahr. Nutzer von Vorgängerversionen bekommen vergünstigte Upgrade-Preise.