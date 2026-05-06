Gadget oder Inspiration?

Cyma Forma RND synth hat nur eine einzige Taste. Mit dieser generiert der auf Zufall basierende Synthesizer Sounds und Patterns. Ob das nun nur ein Gadget oder eine echte Inspirationsquelle ist, könnt ihr auf der Superbooth 26 am Stand Z245 selbst entscheiden.

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Cyma Forma RND synth

Man hat tatsächlich keine Möglichkeit selbst zu bestimmen, was RND synth generiert. Es gibt nur die zentrale Taste, mit der man neue Klänge und Sequenzen abruft. Unter der Haube passiert aber wesentlich mehr, als man zunächst vermuten mag.

RND synth erzeugt seine Klänge auf vier Kanälen, die über USB-Audio separat ausgegeben, um sie extern mischen zu können. Die dazu gehörenden euklidischen Sequenzen werden über 20 Skalen bestimmt und via MIDI ausgegeben. Außerdem sind die Kanäle über den MIDI-Eingang spielbar und über MIDI-Clock sowie die analoge Sync-I/O kann RND synth synchronisiert werden.

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Die Sound-Engine arbeitet mit acht Syntheseformen: Subtractive, FM Acid, Noise, Speech, Karplus-Strong, Supersaw und Additive und verfügt über fünf Filtertypen. Per Zufallsgenerator werden pro Patch vier Sounds (1 pro Kanal) erzeugt. Insgesamt gibt es rechnerisch 4.294.967.296 Kombinationen. Das bedeutet aber auch, dass ein Klang praktisch nicht reproduzierbar ist. Was nach einem Tastendruck weg ist, ist weg.

Cyma Forma RND synth kann ab sofort zu einem Preis von 125,- Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab Juni 2026 erfolgen.