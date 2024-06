D16 Group Nithonat 2, Drum-Machine Plug-in nach TR-606

Mit neuen FX und Sequencer

Mit D16 Group Nithonat 2 wurde nun auch das dritte Drum-Machine Plug-in des polnischen Herstellers in einer grundlegend überarbeiteten Version veröffentlicht. Von der Roland TR-606, die als Vorbild diente, hat sich das Plug-in damit ein ziemliches Stück weit entfernt.

D16 Group Nithonat 2, Drum-Machine Plug-in

Wie bei den Plug-ins Drumazon 2 und Nepheton 2, wurde auch bei Nithonat 2 das GUI komplett überarbeitet, eine üppige Effektsektion integriert und der Sequencer mit einer übersichtlichen Grid-Darstellung versehen.

Das Drum-Kit ist natürlich gleich geblieben, es gibt wie beim Original Kick, Snare, Low und Hi Tom, Closed und Open HiHat sowie Cymbal. Allerdings hat hier jeder Sound mehrere Parameter, um ihn mit Decay, Tune, Snappy etc. verändern zu können, was das Plug-in deutlich flexibler macht.

Darüber hinaus gibt es für jeden Sound einen Equalizer/Filter-Block und einen Kompressor sowie die Auswahl, welchem Bus das Instrument zugewiesen wird. Und es gibt sogar zusätzlich drei Trigger-Out, deren kurze Impulse man wie beim analogen Original zur Verstärkung der Attacks oder als separate „Percussion“ nutzen kann.

Die FX-Sektion besitzt zwei Busse mit jeweils fünf Slots. Hier können aus Distortion, Reverb, EQ, Bit Crusher, Dynamics, Filter und weiteren Effekte eigenen Effektketten zusammengestellt werden.

Ein zusätzlicher Master-Bus mit Multiband-Compressor und Limiter rundet den Gesamtsound ab.

Das Sequencer-Grid erinnert ein klein wenig an die Displays der TR-626 bzw. TR-505. Hier gibt es für jeden Sound eine Reihe mit 16 Steps, längere Patterns sind aber auch möglich. Weiterhin können hier Shuffle, Scale, Step Type, Flam, Accent Velocity und weitere Eingaben festgelegt werden.

Die Instrumente können frei auf MIDI-Noten gemappt werden. Außerdem lassen sich die Parameter über eine MIDI-Learn-Funktion an MIDI-Controller anpassen. Per Drag&Drop können die Patterns des internen Sequencers in eine DAW gezogen und dort arrangiert bzw. weiter bearbeitet werden.

D16 Group Nithonat 2 ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (Windows, MacOS) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 69,- Euro, der reguläre Preis wird dann 119,- Euro betragen. Nithonat 2 ist auch Teil der Bundles „Classic Boxes“ und „Total Bundle“.

Eine Demoversion kann bei D16 Group heruntergeladen werden.