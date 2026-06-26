2. Runde für den Kick-Spezialisten
D16 Group Punchbox 2 ist ein ausgewiesener Spezialist für Kicks bzw. Bassdrums. Die neue Version des Plug-ins bietet nicht nur mehr Features als der Vorgänger, sondern wurde auch von den Sounddesignern von Sound of Revolution und CFA Sound mitgestaltet. Geht mehr EDM-Referenz?
D16 Group Punchbox 2 – Kicks ohne Ende
Punchbox 2 kombiniert einen Kick Generator, der u.a. auf den Drum Machine Plug-ins des Herstellers aufbaut, mit Samples und einer umfangreichen Nachbearbeitung. Das auffälligste neue Element ist jedoch der Advanced Editor mit großzügiger grafischer Darstellung.
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Der Kick Generator bietet Modelle nach 606, 808 und 909 sowie einen Wavetable-Oszillator und einen Sample-Slot. Dieser Sound kann mit drei Sample-basierten Layern ergänzt werden. Im Editor lassen sich die Parameter mit Multistage-Hüllkurven modulieren, wobei man schnell zwischen den vier Elementen wechseln kann. Für jeden Layer gibt es auch einen Einzelausgang.
Die Nachbearbeitung besteht aus einem 5-fachen Effektblock mit Bitcrusher, Filter, Equalizer, Distortion und Limiter. Diese Elemente lassen sich in der Reihenfolge frei anordnen. Das Filtermodul hat einen zusätzlichen Modus nach der SH-101 erhalten und im Equalizer ist ein alternativer Vintage-EQ nach Vorbild des Pultec hinzugekommen.
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Mehrere Elemente habe eine eigene Presets-Verwaltung, sodass sich z.B. Kick Generator, Filter und Distortion separat wechseln lassen. Das Plug-in hat eine Factory-Library von über 1.100 Presets.
D16 Group Punchbox 2 ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (machOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- Euro, der reguläre Preis beträgt 99,- Euro.
Die PunchBox hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht wirds ja was mit meiner schon ewig suchenden Kick
Gleich mal die Demo runtegeladen👍🙂
79€ Einführungspreis für ein ernüchternes „Bumm”.
Wenn ich das zweite Video durchsteppe, so finde ich 95% Reden über irgendwelche Modulationen, die bei 1100 Presets doch nur ein „Bumm” erzeugen. ?????
Das erste Video stellt gar nicht mehr einen Kicksound vor, sondern spielt normale Synthesizer-Klänge als Hintegrundmusik und jede Menge ausgiebige Rede.
Ich verstehe es nicht.