2. Runde für den Kick-Spezialisten

D16 Group Punchbox 2 ist ein ausgewiesener Spezialist für Kicks bzw. Bassdrums. Die neue Version des Plug-ins bietet nicht nur mehr Features als der Vorgänger, sondern wurde auch von den Sounddesignern von Sound of Revolution und CFA Sound mitgestaltet. Geht mehr EDM-Referenz?

ANZEIGE

D16 Group Punchbox 2 – Kicks ohne Ende

Punchbox 2 kombiniert einen Kick Generator, der u.a. auf den Drum Machine Plug-ins des Herstellers aufbaut, mit Samples und einer umfangreichen Nachbearbeitung. Das auffälligste neue Element ist jedoch der Advanced Editor mit großzügiger grafischer Darstellung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Kick Generator bietet Modelle nach 606, 808 und 909 sowie einen Wavetable-Oszillator und einen Sample-Slot. Dieser Sound kann mit drei Sample-basierten Layern ergänzt werden. Im Editor lassen sich die Parameter mit Multistage-Hüllkurven modulieren, wobei man schnell zwischen den vier Elementen wechseln kann. Für jeden Layer gibt es auch einen Einzelausgang.

ANZEIGE

Die Nachbearbeitung besteht aus einem 5-fachen Effektblock mit Bitcrusher, Filter, Equalizer, Distortion und Limiter. Diese Elemente lassen sich in der Reihenfolge frei anordnen. Das Filtermodul hat einen zusätzlichen Modus nach der SH-101 erhalten und im Equalizer ist ein alternativer Vintage-EQ nach Vorbild des Pultec hinzugekommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mehrere Elemente habe eine eigene Presets-Verwaltung, sodass sich z.B. Kick Generator, Filter und Distortion separat wechseln lassen. Das Plug-in hat eine Factory-Library von über 1.100 Presets.

D16 Group Punchbox 2 ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (machOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- Euro, der reguläre Preis beträgt 99,- Euro.