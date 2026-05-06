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Superbooth 26: dadamachines tbd-16, Groovebox

Open Source & hackable

6. Mai 2026

dadamachines tbd-16 am

Die Handheld-Groovebox dadamachines tbd-16 hat unter der Haube viel zu bieten und ist obendrein Open Source und „hackable“. Als Berliner Unternehmen ist man selbstverständlich auf der Superbooth 26, am Stand Z385.

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dadamachines tbd-16 – Open Source-Groovebox

Man mag es der tbd-16 nicht ansehen, aber in dem kleinen Gerät steckt eine große Groovebox. 16 Tracks, mehreren Engines, ein umfangreicher Step-Sequencer, Mixer, Effekte und ein integrierter Browser-Editor passen auf 110 × 110 × 25 mm. Die Bedienung erfolgt über ein 2,4″-OLED, vier Encoder und 30 RGB-Tasten

Auf jedem der 16 Tracks hat man die Wahl aus unterschiedlichen Sound-Engines. Diese basieren auf den Algorithmen von Mutable Instruments Plaits, Braids und Rings sowie zusätzlichen Custom-Algorithmen. Folgende Machines stehen zur Auswahl:

Drums: Synth Kick, Analog Bass Drum, FM Kick / Bass, Digital Snare, Analog Snare, Hi-Hat 1, Hi-Hat 2, Rimshot und Clap.
Tonal: TBD03 (303-style acid), Mono Synth, Wavetable Osc, TBDaits (24-Engine Macro-Voice), TBDings (modal/plucked) und PolyPad.
Sample & Input: Rompler (auf Tracks 1 bis 15), External Audio-Durchschleifen auf Track 16.

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Die Sequenzen können neben den Noten-Steps auch Parameter-Locks aufzeichnen, über unterschiedlichen Längen polyrhythmische Patterns erzeugen und es gibt pro Track einen Arpeggiator und einen Euclidean-Generator. Die Groovebox kann via WiFi oder USB synchronisiert werden. Als Effekt sind Delay, Reverb und ein Master-Kompressor mit an Bord.

Die Groovebox-App ist vorinstalliert. Da tbd-16 Open- Source ist, lassen sich auch zukünftig auch andere Anwendungen auf dem Gerät installieren.

dadamachines tbd-16 plug

In Kürze kann dadamachines tbd-16 vorbestellt werden, der Preis beträgt 499,- Euro.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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