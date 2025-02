Dante Audionetzwerke für Einsteiger

Wer heutzutage im Live-Bereich oder im Broadcast unterwegs ist, wird meistens schon direkt auf die Tatsache aufmerksam, dass sämtliche Audiosignale nicht mehr analog, sondern digital verteilt werden. Hierbei wird meistens das Audinate Dante Netzwerk verwendet. Der Autor wurde gefragt, ob er nicht mal den AMAZONA-Lesern einen kleinen Überblick über dieses Audionetzwerk geben möchte, so here we are.

Was ist Dante?

Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) ist ein Netzwerkprotokoll, das speziell für die Übertragung von hochqualitativem Audio über Ethernet-basierte Netzwerke von der Firma Audinate entwickelt wurde. Es ist mittlerweile ein weitverbreiteter Standard, wenn nicht sogar DER Standard in der professionellen Audiotechnik, speziell im Broadcast. Dante ermöglicht die Übertragung von vielen Audiostreams mit niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit.

Die Hauptmerkmale von Dante sind:

Ethernet-basiert: Dante verwendet Standard-Ethernet-Netzwerke, um Audiosignale zu übertragen. Es nutzt übliche Netzwerktechnologien wie 100Base-T und Gigabit-Ethernet, wobei heutzutage meistens Gigabit-Ethernet zum Einsatz kommt. Hierbei können bis zu 512 Kanäle bei 48 kHz bzw. 256 Kanäle bei 96 kHz bidirektional innerhalb des Netzwerks übertragen werden.

Niedrige Latenz: Dante bietet extrem niedrige Latenz, die sich gut für Echtzeitanwendungen eignet. Hierbei kann die Latenz im Netzwerk zwischen den einzelnen Geräten zwischen 0,5 und 5ms betragen

Skalierbarkeit: Dante ermöglicht die Verbindung einer Vielzahl von Audiogeräten in einem Netzwerk, ohne dass man eine spezielle Infrastruktur aufbauen muss.

Plug-and-Play: Geräte, die Dante unterstützen, können einfach in das Netzwerk integriert werden, ohne dass eine komplexe Konfiguration erforderlich ist. Es gibt inzwischen über 4000 Produkte von über 600 Herstellern, die Dante-kompatibel sind, darunter auch Videogeräte.

Synchronisation: Dante bietet eine präzise Synchronisation der Audio-Daten über das gesamte Netzwerk.

Dante bietet eine präzise Synchronisation der Audio-Daten über das gesamte Netzwerk. Zentrale Verwaltung: Das Netzwerk kann über die Dante Controller Software komplett konfiguriert und administriert werden. Hier werden auch die Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten im Netzwerk definiert.

Protokoll und Architektur

Dante ist ein auf IP basiertes Protokoll, das das Real-Time Transport Protocol (RTP) zur Audioübertragung verwendet. Es nutzt Multicast-Übertragungen für die effiziente Verteilung von Audio-Daten an mehrere Empfänger im Netzwerk. Clock-Synchronisation erfolgt über Precision Time Protocol (PTP, IEEE 1588), was eine exakte Synchronisation der Audiogeräte sicherstellt.

Soweit diese technische Zusammenfassung. Hierzu ein kleiner Exkurs in die Struktur der Datenpakete innerhalb von Dante. Es können theoretisch unbegrenzt Geräte in ein Dante-Netzwerk integriert werden. Die von Audinate hergestellten und lizensierten Platinen können aber nur eine begrenzte Anzahl an FLOWS übertragen. FLOWS sind Datenpakete, in denen die Daten von vier Audiokanälen vor dem Versenden zusammengefasst werden. Dieses ist der sogenannte Unicast-Modus.

Es gibt aber auch noch den Multicast-Modus, in dem der Sender die Pakete nur einmal sendet, das Netzwerk diese Pakete (eine entsprechend vorbereitete Infrastruktur mit multicast-fähigen Switches vorausgesetzt), aber an mehrere Empfänger verteilen kann. Somit bekommen nur die Geräte im Netzwerk die Daten, die diese Streams angefordert haben. Dies ist wesentlich effizienter und spart Kanäle, da die Multicast-Streams nur als „einzelne“ Kanäle zählen im Netzwerk.

Dante hat auch als einziges Audionetzwerk die Möglichkeit einer redundanten Struktur von Haus aus durch die an den Geräten vorhandenen Primary- und Secondary-Ports. Im Falle eines Ausfalls des Primary-Netzwerks übernimmt dann automatisch das Secondary-Netzwerk. Nachteil hierbei ist, dass alle Komponenten im Netzwerk wie Switches, Kabel etc. auch doppelt und voneinander unabhängig im Netzwerk vorhanden sein müssen.

Anwendungsbeispiel

Der Autor hatte vor Kurzem die Aufgabe, ein Konzert redundant mitzuschneiden. Vor Ort war ein Yamaha QL5 Mischpult, somit wurden einfach zwei Rechner per Dante Virtual Soundcard an den Switch zwischen Mischpult und Stagebox angeschlossen und dann per Dante Controller die entsprechenden Audioverbindungen hergestellt. Die beiden Audiorechner waren ein MacBook Pro von 2012 und ein MacBook Air mit einem passenden Adapter, der eine Netzwerkschnittstelle zur Verfügung stellte.

In diesem Beispiel gab es nicht viele Geräte und Audiostreams innerhalb des Netzwerkes. So konnten die Daten im sogenannten Unicast-Modus, also direkt vom Sender zum Empfänger, gesendet werden. Hätte man jetzt noch mehr Geräte für die Aufnahme gehabt, wäre ein Multicast, der an alle Aufnahmegeräte hätte gesendet werden können bzw. welchen alle Aufnahmegeräte hätten „abonnieren“ können, die bessere Wahl gewesen.

Aufbau eines Dante Netzwerkes

Wie baue ich denn nun ein Dante Netzwerk auf und welche Struktur ist dabei empfehlenswert? Wenn ich nur eine Stagebox und ein Mischpult habe, spricht nichts dagegen, die beiden direkt miteinander zu verbinden. So wird es in den meisten Fällen bei kleinen Konzerten sein, wo 16 bis 32 Kanäle über eine Stagebox abgewickelt werden können.

Habe ich aber mehrere Stageboxen auf der Bühne, ist eine Kaskadierung unter Dante nicht unbedingt empfehlenswert. Es kann funktionieren, aber besser ist man mit einem Stern-Netzwerk beraten. Der Switch, der dann alles miteinander verbindet, wird in den meisten Fällen auf der Bühne stehen, wobei das Mischpult dann mit einem langen Kabel bis zur Bühne verbunden wird. Hierbei sollte man die Maximallänge von ca. 100 m beachten.

Die am meisten angewendete Variante ist die doppelte Sternverteilung. Hierbei werden alle Geräte am FOH sternförmig an einen Switch angeschlossen und auch alle Geräte auf der Bühne sternförmig an einen Hauptswitch angeschlossen. Diese beiden Switches werden dann mit einem langen Kabel miteinander verbunden.

Um das Netzwerk dann redundant aufzubauen, muss man die sternförmige Verteilung doppelt aufbauen. Dabei werden die Primary-Ports der Geräte mit dem einen Netzwerk verbunden, die Secondary-Ports dann mit dem anderen.

Vergleich zu anderen Netzwerken

Zu den weiteren bekanntesten Netzwerken zählen SoundGrid und AVB. SoundGrid ist hierbei ein proprietäres Netzwerkprotokoll von Waves, das die Besonderheit hat, dass die Berechnung von Waves Plug-ins auf einem im Netzwerk befindlichen Server ausgelagert werden kann. Somit kommt man inklusive Plug-ins auf eine Latenz von runter bis zu 0,8 ms. SoundGrid wird daher schon seit mehr als 15 Jahren zur Einbindung von Plug-ins in Echtzeit beim Livemixing verwendet.

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass SoundGrid ein geschlossenes Netzwerk ohne andere Protokolle verwendet. Karten für den SoundGrid Standard gibt es für diverse Hersteller, die alle Lizenzen für die Einbindung zahlen müssen.

AVB ist hingegen ein lizenzfreier Standard der Audio/Video Bridging Task Group und wird von diversen Firmen (Presonus, Avid, Apple etc.) verwendet. Im Live-Bereich hat sich mit dem „Ableger“ Milan quasi ein Standard entwickelt, der von vielen Firmen implementiert und verwendet wird, unter anderem L’Acoustics, d&b, MeyerSound, Adamson und anderen. Eine vollständige Liste gibt es unter https://avnu.org/Milan/#Members. AVB/Milan kann dabei unterschiedliche Signaltypen (Audio, IT, Video) über ein einziges Kabel transportieren. Leider benötigt AVB im Gegensatz zu Dante speziell zertifizierte AVB-Switches, die teurer als die Standard-Switches sind, die bei Dante und auch SoundGrid verwendet werden können.

Ravenna ist ein weiterer Kandidat im Rennen, dessen Spezifikation sogar offen ist. Ravenna ist vor allem im Broadcast-Sektor vertreten.

Schließlich bleiben noch typische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wie das von Behringer und Midas eingesetzte AES50, das deshalb mit einem Audionetzwerk wie Dante oder AVB nicht zu vergleichen ist.