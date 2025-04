Kraftpaket von Darkglass - Kaamos Distortion und Octaver

Mit dem Darkglass Kaamos bringen die Finnen einen wuchtigen Neuzugang in der Welt der Basspedale auf den Markt – und das mit einem Versprechen: Vielseitigkeit, Tiefe und Power.

Das Pedal empfiehlt sich als Tool im Arsenal derjenigen Bassisten, die auf der Suche nach einem kraftvollen, vielseitigen und gleichzeitig musikalischen Verzerrer sind. Im ersten Check auf Youtube macht der Darkglass Kaamos schon mit dem ersten Ton klar: Hier sind die dunklen Mächte des Nordens am Werk. Kaamos ist übrigens dem Namen Amos Heller entlehnt, dem Bassisten von Taylor Swift, der maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war.

Darkglass Kaamos Distortion und Octaver für Bass

Bei diesem Pedal handelt es sich um eine Symbiose aus Octaver und Distortion, wobei hier drei verschiedene Octaver zur Verfügung stehen, sowie eine recht umfangreich einstellbare Distortion-Einheit. Distortion und Octaver können parallel oder seriell betrieben werden. Drive, Octaver und der unbearbeitete Cleansound haben getrennte Level-Regler erhalten, so dass hier so ziemlich alles an Zwischentönen möglich sein dürfte.

Ein externer Effektweg ist ebenfalls an Bord und kann beliebig auf einen oder beide der Effekte angewandt werden. Das allgemeine Routing ist extrem flexibel und ermöglicht es, extreme Effektsounds zu kreieren und zu bändigen. Nate Navarro demonstriert im offiziellen Produktvideo unglaublich weitreichende Soundoptionen, natürlich teilweise gestützt durch externe Effekte. Der Grundsound ist aber immer erkennbar und das klingt schon sehr beeindruckend.

Günstig ist der Spaß nicht, aber für ein derart flexibles Soundtool darf man auch schon mal etwas tiefer ins Portemonnaie schauen. 469 € soll die kleine Zauberbox kosten. Hört mal in das Video rein. Lieferbar ist das Darkglass Kaamos Distortion und Octaver-Pedal sofort.