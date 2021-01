Das beste Music Gear für 2021 (Synthesizer, Gitarren, Studiotechnik, DJ-Equipment, PA)

Aus Hunderten von Produkten die besten Empfehlungen für 2021

Vielleicht mal kurz eine Vorab-Info: Die Redaktion von AMAZONA.de ist nicht zentral geführt, sondern in verschiedene Ressorts aufgeteilt. Jedes Ressort hat dabei seinen eigenen verantwortlichen Redakteur, der wiederum mit verschiedenen Autoren zusammenarbeitet. Die Autoren können dabei aber für unterschiedliche Ressorts tätig werden.

Die Ressorts (Redaktionen sind wie folgt aufgeteilt (der jeweils verantwortliche Redakteur steht in Klammern).

STUDIO-EQUIPMENT (Felix Thoma)

GITARRE & BASS (Dimi Kasprzyk)

BEATS für E-Drums, Hardware-Sequencer, Groveboxen (Felix Thoma)

PEOPLE, Interviews etc. (Peter Grandl)

DJ-Equipment (Johannes Bollmann)

STAGE, PA-Equipment (Peter Ludl)

KEYS, Soft- und Hardware Klangerzeuger für Keyboarder (Peter Grandl)

NEWS (Jim Eicke)

VINTAGE, Synthesizer, Drumcomputer, FX (Peter Grandl)

Übrigens sind fast all diesen Redaktionen Slots zugeteilt, an denen sie quasi Release-Hoheit haben, aber jederzeit auch mit anderen Redakteuren tauschen können, wenn es notwendig wird. Die wöchentliche Zuteilung dieser Slots sieht übrigens wie folgt aus:

Das alles dient vor allem der Prämisse, dass jede Redaktion vollkommen autark arbeiten kann. Das hat sich nun seit über 20 Jahren bewährt und führt dazu, dass AMAZONA.de eben nicht aus einer Redaktion besteht, sondern tatsächlich aus mehreren. Entsprechend viele Strömungen und Einflüsse machen daher den Reiz von AMAZONA.de aus.

Das beste Music Gear für 2021

Für die Rückschau 2020 haben sich nun alle Redaktionen separat der Aufgabe gestellt, ihre Favoriten zu bestimmen und aufzulisten. Dabei sind diese BEST OF Artikel weniger als „Jahresrückblick“ gedacht, sondern eher als Einkaufsempfehlung für das Jahr 2021 oder besser gesagt als Entscheidungshilfe für Anschaffungen in 2o21.

Darüber hinaus sind es aber vor allem die Kommentare unter diesen BEST OF Beiträgen, die dem einen oder anderen ebenfalls dienlich sind, die richtige Wahl beim Kauf neuer Produkte treffen zu können.

Es lohnt sich also wirklich, die Artikel anzusehen, denn jeder der o. g. Redakteure hat die Wahl der genannten Produkte nicht leichtfertig getroffen, dass kann ich euch versichern. Im Anhang findet ihr alle BEST OF Reportagen verlinkt – viel Spaß beim Schmökern.

Bei der Gelegenheit auch von meiner Seite noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Mögen wir alle endlich die Corona-Krise hinter uns lassen, um uns neuen Herausforderungen stellen zu können.

Euer Peter Grand