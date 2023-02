Das neue MOD Audio Dwarf Multieffekt-Pedal

Erweiterter MOD Dwarf Effektprozessor

MOD Devices sind ziemlich ins Rudern gekommen, mussten Insolvenz anmelden und sich umbenennen – sie heißen nun MOD Audio. Abseits davon scheint alles beim Alten geblieben zu sein: Die Firma arbeitet mit Hochdruck an ausgefallenen und intelligenten Plug-ins, um sich seine Marktrelevanz zurück zu erkämpfen – und setzt bei dem Thema auch auf Effektgeräte. Der MOD Dwarf kam schon unter MOD Devices raus. Nun wurde das gute Stück mit der Einführung der neuen Convolution-Plug-ins aufs nächste Level gehievt. Wer’s nicht kennt: Diese 15 Sekunden-Faltungshall-Engine ist ein Alleinstellungsmerkmal der Firma und Grundlage einer Reihe von Reverb-Plug-ins, die auch dank der Partnerschaft mit dem IR-Anbieter DoGood Sound hervorgagengen sind.

MOD Audio Dwarf – Reverb Engines & Effekthall

Die Vielfalt macht’s – das ist zumindest das Motto MOD Audio. Der neue Dwarf ist also um Längen vielseitiger und besitzt ein breites Kontrollspektrum, das durchaus neugierig macht. Was heißt das konkret: Man kann aus einer ganzen Reverb-Sammlung aussuchen, was einem gefällt: Von knappen Room-Halls über komplexe Stereo-Fahnen bis hin zu Vintage Reverbs – dem Hall-Liebhaber werden hier alle Türen geöffnet. Allem voran die schweinecoole Idee, Reverb-Pedalboards ins Setup zu integrieren, macht das Ganze zu einer ziemlich einzigartigen Nummer: Ihr könnt quasi komplexe Signalketten für Halleffekte bedienen, wie ihr wollt und aus 15 vorgefertigten, ziemlich praktisch aufgestellten Presets aussuchen: Momentary Hall, Rhythm Filter, oder auch traditionellere Effektrichtungen. Das alles besteht aus den Effektmodulen.

Diese zahlreichen Effektmodule können via Plug-in-Store erweitert und beliebig gepatcht werden – ganz im Sinne. Das Pedal selbst besitzt vier verschiedene Betriebsmodi: Pedalboard, Snapshot, Individual, Tools sowie zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: 2x Audio I/O, MIDI, USB A/B und Kopfhörer, ist transportabel und wie die anderen Geräte von MOD Audio auch ziemlich robust. Insgesamt also ein Rundumpaket, bei dem sich vor allem die Liste der Plug-ins, die dahintersteckt, sehen lässt – Shiroverb, Freaktail, Caps Plate Reverb und so viele mehr. Die erwähnte Plug-in-Plattform besitzt Reverbs von zahlreichen Entwicklern, die sich aufs MOD Dwarf laden lassen. Eine direkte Konkurrenz für Strymon, Meris & Co.? Schauen wir mal – sobald wir das gute Stück im Haus haben, gehen wir natürlich auf Tuchfühlung.