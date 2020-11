Das neue Sennheiser MD 435 Gesangsmikrofon

Berühmter Kapselsound des MD 9235 jetzt in einem drahtgebundenen Mikrofon

Bisher war der herausragende Klang, den man vom Sennheiser MD 9235 kennt, ausschließlich Live- und Rundfunkproduktionen der Spitzenklasse vorbehalten, so der deutsche Hersteller Sennheiser in seiner aktuellen Pressemitteilung. Jetzt bringt Sennheiser den Klang seiner dynamischen Kapsel MD 9235 in ein drahtgebundenes Gesangsmikro. Das neue Großmembran-Mikrofon MD 435 biete laut Sennheiser akzentuierte Präsenz, kristallklare Höhen und angenehme Details für jede Stimme.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Mit dem High-End-Mikrofon MD 435 mit Nieren-Richtcharakteristik setzen sich selbst leise Stimmen mühelos durch“, sagt Kai Lange, Senior Produktmanager bei Sennheiser. „Sänger und Sängerinnen behaupten sich präsent im Mix, und das mit jener natürlichen Qualität und Detailtreue, für die das MD 9235 so berühmt ist.“

Sennheiser MD 435 für Tourleben gut geeignet

Die leichte Aluminium-Kupfer-Schwingspule des MD 435 sorge für ein schnelles Einschwingverhalten und damit für ein sehr detailliertes, nuanciertes und transparentes Klangbild, insbesondere in den Höhen. Das Großmembran-Mikrofon verfügt über einen sehr hohen Dynamikumfang von 146 dB(A) und kann Schalldruckpegel bis zu 163 dB/1 kHz verarbeiten. Die Bauform des MD 435 sei dazu auch für die Strapazen des Tourlebens ausgelegt. Das Mikrofon hat ein Metallgehäuse und ist zum Schutz vor Körperschall mit einer stoßgedämpften Kapsel versehen. Eine Brummkompensationsspule schützt das Mikrofon vor elektromagnetischen Störungen.

Die Niere des MD 435 habe einen sehr angenehmen Nahbesprechungseffekt und gebe auch in lauten Umgebungen den Gesang klar und souverän wieder.

Für den Einsatz mit drahtlosen Systemen von Sennheiser ist die Kapsel des MD 435 auch als Mikrofonkopf MM 435 erhältlich. In Kürze werde sie von daher die bestehende Kapsel MD 9235 ersetzen. Das MM 435 verfügt über die Standard-Kapselschnittstelle von Sennheiser und kann mit den kabellosen Sennheiser-Serien evolution wireless G4 und 2000 bis hin zu Digital 6000 und Digital 9000 eingesetzt werden.

Das Mikrofon Sennheiser MD 435 und der Mikrofonkopf Sennheiser MM 435 sind im Handel zum Preis von jeweils 499 EUR (UVP) erhältlich.

Sennheiser MD 435: technische Daten

Wandlerprinzip: dynamisch

Frequenzbereich: 40 – 20.000 Hz

Richtcharakteristik: Niere

Membrandurchmesser: 25,4 mm / 1”

Empfindlichkeit (bei 1 kHz): 1,8 mV/Pa; -54,9 dBV/Pa

Max. Schalldruckpegel (bei 1 kHz): 163 dB

Äquivalenter Lärmpegel: 17 dB(A)

Dynamikumfang: 146 dB(A)

Nennimpedanz (bei 1 kHz): 245 Ω

Min. Abschlussimpedanz: 1 kΩ

Verbindung: XLR-3M

Abmessungen: ⌀ 47.5 mm x 181 mm

Gewicht: 350 g