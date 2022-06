Dave Smith ist verstorben, Synthesizerlegende und Sequential Circuits Gründer

Dave Smith ist von uns gegangen. Ein großer Verlust für die Synthesizer Community

Der legendäre und bis zuletzt aktive Gründer von Sequential Circuits, Dave Smith, ist im alter von 72 Jahren verstorben. Die Synthesizer Gemeinde befindet sich in tiefster Trauer.

Dave Smith hat die Synthesizerwelt mehr als einmal revolutioniert. Es ist ein unglaublich großer Verlust für alle Synthesizerfreunde. Wer kann diesen Verlust ersetzen? Unvorstellbar! Der Sound von Dave Smith wird uns noch sehr lange begleiten. Sein Werk wird unvergessen bleiben. Analoge Synthese, digitale Synthese, polyphon, monophon, Software und Hardware, Multitimbralität und nicht zuletzt MIDI. Dafür bekam er 2013 einen Grammy. Er war immer an erster Stelle der wichtigsten Entwicklungen dabei und hinterließ seine gut sichtbare Handschrift in der Welt der Synthesizer.

Dave Smith studierte Informatik und Elektrotechnik und gründete 1974 Sequential Circuits. Doch einen Synthesizer gab es erst mal nicht. Bei dem ersten Produkt handelte es sich um einen analogen Sequenzer. 1978 entstand der Prophet 5, der bis heute einen Sonderstatus in der Entwicklung der Synthesizer und in den Herzen der Synthesizer Fans einnimmt. Der Prophet 5 war einer der ersten polyphonen und mikroprozessorbasierten Synthesizer. Dave Smith träumte von einem Synthesizer dessen Parameter speicherbar waren. Man muss sich vorstellen, was dies damals für die Synthesizer Welt bedeutete. Presets! Heutzutage ganz Normal.

Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs des Prophet 5 folgte 1980 der Prophet 10, welcher die Stimmenzahl des Prophet 5 auf 10 verdoppelte, doch sich nicht durchsetzen konnte und von dem nur 400 gebaut wurden. 1981 verwirklichte Dave Smith das Konzept eines monophonen Synthesizers: Der Pro-One ist bis heute legendär. Dieser Synthesizer erfreute sich aufgrund seines geringen Preises großer Beliebtheit und bis 1984 wurden 10000 Stück hergestellt.

Doch Dave Smith machte hier nicht halt. 1983 wurde MIDI vorgestellt, an dessen Entstehungsgeschichte er maßgeblich beteiligt war. Auf der NAMM 1983 wurde per MIDI ein Sequential Circuits Prophet-600 erfolgreich mit einem Roland Jupiter 6 verbunden.

Der mit anschlagdynamischer Holztastatur und umfangreichen MIDI-Möglichkeiten ausgestattete Prophet-T8, welche auf dem Prophet 5 basierte, konnte sich am Markt nicht mehr behaupten. Der Yamaha DX7 war das Instrument der Stunde.

Den Synthesizer Markt hatte Dave Smith zu diesem Zeitpunkt schon kräftig aufgemischt und damit wurde es mal Zeit für einen richtigen Rhythmus-Klopfer. 1984 wurde Drumtraks veröffentlicht, welche auf Schlagzeug-Samples basierte. Außerdem erschien Six-Trak einer der ersten multitimbralen Synthesizer. Dave Smith war nicht zu stoppen. 1985 wurde der Prophet 2000 veröffentlicht. Richtig spannend wurde es aber 1986, als der mit Vektorsynthese ausgestattete Prophet VS erschienen ist.

Dieser Synthesizer muss als Kampfansage an die damals vorherrschenden digitalen Synthesizer verstanden werden. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber niemand interessierte sich damals für analoge Synthesizer. Mit dem Prophet 3000 versuchte Dave Smith den Sampler Markt zu erobern, doch das hat nicht mehr funktioniert. Ende 1987 meldete Sequential Circuits Konkurs an.

Dave Smith wechselte zu Yamaha, wo sie die Vektorsynthese im SY22 und TG33 eingesetzt wurde. Ein paar Jahre später war er für die Entwicklung der legendären Korg Wavestation mitverantwortlich. 1994 arbeitete er für Seers, die sich auf Softwaresynthesizer spezialisiert hatten und deren Konzept in der Soundcard Creative AWE 32 umgesetzt wurde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt nahm Dave Smith auf mich Einfluss, da ich Teenager war und durch Creative der Einstieg in die elektronische Musikproduktion gelang.

Ab 2002 erscheinen Instrumente unter dem Namen Dave Smith Instruments und die Musikerzunft durfte sich z. B. am Evolver und Poly-Evolver erfreuen.Mit der Mopho-Serie entstanden sehr beliebte und preisgünstige Dave-Smith-Instrumente. Die Drummachine Tempest muss unbedingt erwähnt werden, da sie mit Roger Linn entwickelt wurde. 2008 erschein der Prophet 08 und 2015 bekam Dave Smith die Markenrechte von Sequential zurück und 2018 Erschienen die Instrumente wieder als Sequential Circuits. Erwähnenswert ist auch die Zusammenarbeit mit Pioneer, die uns 2016 die Grooveboox Toraiz SP-16 und Bass-Synthesizer Toraiz A-1 bescherte.

Der OB-6 war von den Oberheim Synthesizern inspiriert und Dave Smith hat eine große Rolle dabei gespielt, dass Oberheim 2022 neu gegründet wurde. Besondere Aufmerksamkeit bekam nochmals der Pro 3 SE. 2021 fusionierte Sequential Circuits mit Focusrite und ich durfte den Take 5 testen.

Auf der Superbooth 22 begegnete mir Dave Smith persönlich und es war mir möglich, mich kurz für seine großartige Arbeit in wenigen Worten zu bedanken. Was soll man sonst einer Legende sagen? Er bedankte sich freundlich. Zuletzt sah ich Dave Smith aus der Ferne, als die AMAZONA.de Video-Crew ihn interviewte. Das Interview wird in Kürze erscheinen.

Dave Smith, ich danke dir für alles.