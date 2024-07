DAW-less Workshop: Ohne Digital Audio Workstation Musik produzieren

Musik produzieren - ohne DAW

DAW-less Musikmachen – was ist das überhaupt und wenn ja, was benötigen wir dafür? Zunächst einmal möchte ich den Trend als etwas Rückwärtsgewandtes beschreiben, schließlich gibt es schon viel länger elektronische Musikinstrumente als es computergestützte Produktionsumgebungen oder auch Digital Audio Workstations, kurz DAW (die Abkürzung funktioniert auch im Deutschen als Digitale Audio-Werkbank), gibt. In unserem Workshop „DAW-less: Ohne Digital Audio Workstation Musik produzieren“ wollen wir euch das grundsätzliche Konzept und natürlich auch entsprechende Gerätschaften vorstellen, die ihr zum DAW-less Musikmachen braucht.

Was ist DAW-less Musikmachen und wozu eigentlich?

Am Anfang war DAW-less, könnte man auch sagen. DAW-less Musik machen ist ganz einfach die Erzeugung elektronischer Musik ohne eine DAW wie Logic, Cubase oder Reaper. Diese Arbeitsweise verzichtet also ganz bewusst auf alle Annehmlichkeiten, die das Produzieren elektronischer Musik „In-the-Box“ mit sich bringt. Dahinter steckt sicherlich zum einen ein Minimalismus-Gedanke, zum anderen aber auch die Trennung des musikalischen Prozesses von einem Computer, sei es nun mit einem Windows-, macOS- oder Linux-Betriebsystem. Damit geht auch eine gewisse Einschränkung, aber vor allem auch eine Befreiung einher – und das ist seit jeher ein probates Mittel, durch weniger Optionen im Endeffekt mehr zu erreichen. Ich selber habe das wieder und wieder erlebt.

DAW-less Musikmachen – welche Komponenten werden benötigt?

Natürlich gibt es unzählige Möglichkeiten und Geräte, wie ihr DAW-less Musik machen könnt. Wir wollen euch deswegen vor allem an die Konzeption heranführen, damit ihr später dann selber entscheiden könnt:

a) „ist das überhaupt was für mich“ und

b) welche Geräte ihr dafür nutzen könnt

Fasst diesen Workshop als erste Inspiration auf, euch selber auf die Suche nach eurem idealen Setup zu begeben.

Dieser Workshop soll wirklich nur die absoluten Grundlagen vermitteln und eine Idee vom DAW-less Musikmachen geben. Bei entsprechendem Interesse werden wir das Thema erweitern und Fragen wie Synchronisation oder Audiosignalweg detailliert nachgehen. Die konkrete Verkabelung hängt dann auch sehr stark von der Wahl der Geräte ab, aber generell gibt es MIDI-, Audio- und Stromverkabelung. Wobei MIDI-über-USB eine Sonderrolle einnimmt, da hier eventuell konvertiert werden muss, z. B. dem Kenton MIDI USB Host.

Kenton MIDI USB Host

Wenn analoge Geräte ferngesteuert werden sollen, ist auch ein USB/MIDI-to-CV-Gate-Interface nötig, wie das Doepfer Dark Link.

Doepfer Dark Link

Von vornherein möchte ich hier alle Rack-Geräte im 19-Zoll-Format ausschließen, denn die Auswahl an Desktop-Geräten ist schon so groß, das würde alles nur unübersichtlicher machen. Das soll aber nicht heißen, dass Rack-Geräte für das Musikmachen ohne Digital Audio Workstation ungeeignet seien.

Denn es ist auch klar: Euer Setup zum DAW-less Musikmachen ist so individuell wie die Musik, die ihr damit machen wollt. Ist z. B. beinharter und knochentrockener Detroit-Minimal-Techno euer Ding, werdet ihr andere Ansprüche an euer DAW-less Setup stellen als an ein Setup für einen Ambient-Act.

Dennoch wird es bestimmte Komponenten im Setup geben, die einfach ein „Must-have“ sind. Ich möchte dabei alle Geräte in zwei Kategorien einteilen. Die der Klang-, MIDI- und CV-Erzeuger wie

Sampler,

Drum-Machines,

Synthesizer und

Sequencer

Und der Klangverarbeiter wie

Effektgeräte,

Mischpult und

Aufnahmegeräte

Beginnen wir also mit der …

Schaltzentrale für das DAW-less Musikmachen – der Sequencer

Im Zentrum steht ein wie auch immer gearteter Sequencer oder zumindest ein Taktgeber, der eine Clock verteilt, nach der sich alle angeschlossenen Geräte richten. Diese Komponente ist die, die eure Arbeitsweise am meisten beeinflussen wird und deren Auswahl will deshalb wohl überlegt sein. Generell bieten viele Sequencer mehr als das bloße Ausgeben von MIDI-Daten; oft können sie auch Samples abspielen oder sogar während der Performance aufnehmen – die Übergänge zu Sampler und Drum-Machine, die ebenfalls Bestandteile des DAW-less Musikmachen sind, sind fließend. Der Elektron Octatrack ist dafür ein gutes Beispiel.

Elektron Octatrack MKII

Wollt ihr eher flächige Stücke präsentieren, dann sollte der Sequencer polyphone MIDI-Daten ausgeben können – oder einfacher gesagt, Akkorde spielen können. Der Squarp Instruments Hapax bietet gleich 16 polyphone MIDI-Spuren an und ist durch seine üppige Tastenanzahl ein echtes Gerät zum zupacken.

Squarp Instruments Hapax

Braucht ihr eine verstärkte Kontrolle über Rhythmen, sollte der Sequencer über große Pads verfügen und am besten noch Echtzeitkontrollen, um den Beat zu manipulieren. Dazu wäre der Arturia BeatStep Pro ein Beispiel.

Arturia BeatStep Pro

Drummachines und Sampler für das Produzieren von Musik ohne DAW

Auch Drummachines und Sampler können theoretisch Zentrale und Taktgeber eines DAW-less Setup sein, das Steuern von polyphonem MIDI-Equipment ist damit aber kaum möglich. Hier geht es wieder eher um die Art von Musik, die im Vordergrund steht.

Reine Drummachines bieten keine Möglichkeit, eigene Sounds zu kreieren. Zu unterscheiden wären da digitale und analoge Geräte, z. B. die Behringer RD-9,

Behringer RD-9

oder die TR-08 als Beispiel einer digitalen Drummachine.

Roland TR-08

Für analoge Drums und moderne Klänge durch Überlagerung mit Samples ist z. B. der Elektron Analog Rytm ein heißer Kandidat; er bietet sich für alles Technoides oder Housiges an.

Elektron Analog Rytm MKII

Sollen es eher sehr lange Samples wie Becken oder komplexe vorproduzierte Klänge sein, wäre vielleicht ein Roland SP-404MKII ideal, da dieser Samples von bis zu 185 MB Länge abspielen kann.

Roland SP-404MKII

Noch idealer für extrem lange Samples sind Streaming-Sampler, die die Samples direkt aus dem SD-Karten-Speicher lesen können. Hier wäre der kleine 1010music nanobox tangerine ideal. Er kann bis zu 4 GB große Sample-Dateien abspielen.

1010music nanobox tangerine

Synthesizer für das DAW-less Musikmachen

Hier irgendeinen Synthesizer herauszustellen, ist quasi unmöglich, denn es gibt einfach zu viele Angebote. Und gerade über den Klang des Synthesizers wird das Genre definiert. Ist es eher ätherisch FM-mäßig und polyphon wie ein KORG Opsix MkII,

KORG Opsix MkII

oder kernig analog und monophon wie ein Moog Subsequent 37?

Moog Subsequent 37

Ein Synthesizer wird nie genug sein, so wird wohl mindestens ein polyphoner und ein monophoner Synth im Setup sein.

Beim DAW-less Musikmachen rücken aber wichtige Eigenschaften in den Fokus, die im DAW-Kontext nicht so eine große Rolle spielen, z. .B. die Frage: Beherrscht das Gerät die Verarbeitung und Ausgabe von Program-Changes und kann es auch über MIDI oder CV ferngesteuert werden? In der Live-Situation ist es nämlich eher unangebracht, nach einem Song oder Set alle Geräte per Hand umzuschalten oder sogar umzuprogrammieren. Für einen Bass-Synthesizer, der hauptsächlich denselben Klang benutzt, mag das ja noch angehen, für alles andere ist das nicht praktikabel.

Mixer für das DAW-less Musikmachen

Da wir es also mit mehreren Klangerzeugern zu tun haben, ist für das DAW-less Musikmachen zwingend ein Mischpult nötig. Auch hier ist die Auswahl riesig. Gewisse Eigenschaften sollte das Mischpult aber definitiv aufweisen. Zunächst mal muss der Mischer genug Kanäle haben, um alle Klangerzeuger aufnehmen zu können, logisch. Aber für die noch folgenden Effektgeräte sollte ebenfalls mindestens zwei AUX-Busse, besser noch drei vorhanden sein.

Was auf keinen Fall vergessen werden darf, ist ein Monitor-Weg (also quasi ein weiterer AUX-Send). Im heimischen Tonstudio kann dafür sicherlich einfach ein Kopfhörer im Master-HP-Out genügen – Live ist das meistens nicht die beste Option. Da kann es durchaus vorkommen, dass der Synthesizer lauter im Monitor sein muss als er am Master-Out anliegt. Und das geht nur über einen eigenen Monitorweg.

Was sich als sehr praktisch herausstellt, gerade im Live-Betrieb, ist die Verteilung der Signale in Sub-Gruppen wie Drums auf der einen und Synths auf der anderen Mischpult-Sub-Gruppe.

Mischpulte mit eingebauten Effekten, insbesondere für den Master-Bus, sind auch eine Möglichkeit, um den Fuhrpark klein zu halten. Ein Master-EQ und Limiter sind im Prinzip Pflicht. Und wenn diese bereits im Mischer vorhanden sind – um so besser. Allerdings gibt es hier auch Unterschiede in der Qualität. Was Live vielleicht noch in Ordnung geht, würde auf einer Veröffentlichung vielleicht nicht ausreichend sein.

Es gibt sogar komplett analoge Geräte, die für die Mastering-Bearbeitung des Main-Kanals entwickelt wurden, wie die DOCtron IMC.

DOCtron IMC

Ein Insert-Weg pro Mischpult-Kanal ist sicherlich vorteilhaft, vor allem wenn Effekte exklusiv auf ein Gerät angewendet werden – ein Muss sind diese aber nicht. Generell sollte der Mischer aber über genügend Stereokanäle verfügen, da viele Klangerzeuger einen Stereoausgang haben.

Ein recht potenter, aber dennoch einigermaßen kompakter Mixer, der viele dieser Anforderungen erfüllt, wäre der Allen & Heath ZED-14. Er besitzt 4 Aux-Sends und vier Stereo-Subgruppen.

Allen & Heath ZED-14

Eine andere Alternative mit 4 Aux-Sends und 3 Subgruppen wäre das Mackie ProFX16v3.

Mackie ProFX16v3

Effektgeräte

Die Auswahl von Effektgeräten hängt auch davon ab, ob die Klangerzeuger bereits integrierte Effekte enthalten. Kleine Mono-Synthesizer werden eher keine Effekte haben, polyphone Synthesizer, vor allem digitale, bringen bereits eine Menge Effekte mit.

Generell ist ein Reverb und ein Delay immer eine gute Wahl. Effekte von Strymon haben sich fest etabliert und liefern Reverb

Strymon Big Sky

und auch Delay in verschiedenen Variationen.

Strymon Volante

Aber gerade auch das Erica Synths Zen Delay mit seinem Clock-synchronen Delay kann dem DAW-less Setup einen eigenen Charakter verleihen.

Erica Synths Zen Delay

Generell ist hier die Frage, ob es zwingend Stereo-Effektgeräte sein müssen. Auch das ist wieder abhängig von der Art der Musik. Ambient-Produktionen profitieren von einem True-Stereo-FX-Weg enorm, ja diese sind vielleicht sogar zwingend notwendig, Techno-Produktionen nicht so sehr.

Aufnahmegeräte für das DAW-less Musikmachen

Schließlich soll alles ja aufgenommen werden, damit es vervielfältigt oder in einem letzten Mastering-Prozess veredelt werden kann. In der Steinzeit hielt dafür ein DAT-Recorder her, aber auch heute noch gibt es Aufnahmegeräte, die lediglich die Stereo-Summe aufnehmen. Vorteil ist, dass für einen kleinen Preis bereits gute Aufnahmegeräte zu haben sind, beispielsweise die beiden Recorder von Zoom Zoom H1n-VP und Zoom H1essential

Zoom H1n-VP

Zoom H1essential

Die sicherlich flexiblere Variante sind Multi-Track-Recorder, die auch Mischpult und Recorder in einem sein können. Auch hier bietet ZOOM wieder eine attraktive Variante mit dem Zoom R20. Es bietet die Aufnahme von bis zu 8 Spuren gleichzeitig und speichert alles auf eine SDXC-Karte bis zu einer Größe von 1 TB.

Zoom R20

Wer es extrem kompakt braucht, interessiert sich sicherlich für die 1010music bluebox. Hier können zwar nur Mini-Klinken genutzt werden, was Adapter zwingend notwendig macht, dafür stehen aber 6 Stereo-Kanäle zur Verfügung, also 12 Spuren.