DAW-Update Presonus Studio One 5.1 – mehr als 10 interessante neue Features

Umfangreich und kostenlos

Fast schon heimlich und durch die Hintertür hat Presonus für seine hauseigene DAW Studio One das nächste Update vorgestellt. Im Juli hatten wir das große DAW-Update auf Version 5 im Test, knapp vier Monate später folgt nun ein vermeintlich kleines Update. Aber wer Presonus und seine Produktphilosophie kennt, weiß, dass es auch in 0,1er Schritten oftmals ordentlich nach vorne gehen kann.

Ein erstes Lob vorab bekommt Presonus schon mal dafür, dass für fast jedes neue Feature ein eigenes YouTube-Video erstellt wurde. Somit bekommt man schnell einen guten Überblick, ob und in welcher Weise sich das Update lohnen würde. Wobei: Da das Update für alle registrierten User kostenlos ist, stellt sich die Frage vermutlich gar nicht, oder?

Neue Features in Studio One 5.1

Notendruck

Sicherlich eines der am meisten gewünschten Features in Studio One: Notendruck. Und in Version 5.1 ist es nun tatsächlich möglich. Presonus hat mit Notion ja bereits ein eigenständiges Programm für den Notendruck, nun ist dies aber auch direkt aus der DAW heraus möglich. Vom Druck einzelner Spuren bis hin zum orchestralen Arrangement soll alles möglich sein. Im folgenden Video zeigt Presonus, wie es geht:

Retrospective Recording

Ein Feature, das in den letzten Monaten Einzug in nahezu alle DAWs gefunden hat, ist Retrospective Recording, d. h. hat man (wieder) einmal vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken und somit den „besten Take ever“ verpasst, lässt sich dies nun in Studio One im Nachhinein ins Arrangement holen. Studio One hört also ständig zu. Funktioniert allerdings nur bei MIDI-Spuren und zwar wie folgt:

Such- und Filterfunktionen für Tracks und Channels

Wer sein Arrangement in Sektionen wie Vocals, Gitarren, Keyboards, Drums etc. aufgeteilt hat, kann sich diese einzelnen Bestandteile, vorzugsweise beim Editieren, mit einigen wenigen Tastaturkommandos separat anzeigen lassen. Über eine Such- und Filterfunktion wird im Arrangement dann nur noch der gewünschte Teil angezeigt. Das Beste daran: Über Makros und ggf. unter Hinzunahme eines Tablets kann man dies durch einen einfachen Klick erreichen:

Im folgenden Video zeigt euch Gregor von Presonus, was Studio One 5.1 an generellen Workflow-Verbesserungen zu bieten hat. Darunter befindet sich eine Suchfunktion für ältere Projekte, Copy & Paste für die Send-Effekte eines Kanals, eine verbesserte Übersicht über die Ausgangskanäle eines Instruments sowie eine Bypass-Option für Clip-Gain-Envelopes:

Alle Freunde und Besitzer von Hardware-Instrumenten sollten sich die neuen Features für die Einbindung externer Instrumente anschauen. Mappings für Presets der externen Instrumente lassen sich in Studio anlegen und während einer Performance umschalten:

So viel zu den wichtigsten Neuerungen von Studio One 5.1. Auf dieser Website findet ihr alle weiteren neuen Features:

Und auch auf dem YouTube-Kanal von Presonus solltet ihr einmal vorbeischauen, hier findet ihr die o. g. eingebundenen Videos plus weitere für die zusätzlichen Verbesserungen:

Wie eingangs bereits erwähnt, ist das 5.1 Update für alle registrierten Nutzer kostenlos und ab sofort erhältlich.