DAW-Update: Presonus Studio One 5.4, Native M1, bessere CPU-Leistung

Plug-in-Nickerchen und Performance-Steigerung

Noch nicht einmal drei Monate ist das letzte DAW-Update für Studio One her, heute legt Presonus bereits die nächsten neuen Features nach. Wie immer – zumindest bei Nicht-Major-Updates – kostenlos. Während das letzte Update im Zeichen von MPE, Sound Variations, FX-Chains und verbesserten Back-Optionen stand, gibt es beim 5.4er Update einige kleinere, aber sehr interessante Verbesserungen.

Was bietet Presonus Studio One 5.4?

Während einige Hersteller noch an der Big Sur Kompatibilität werkeln, ist man bei Presonus glücklicherweise schon weiter und bietet seinen Kunden nativen Support für Apples M1-Rechner. Das führt zu mehr Leistung.

Um trotzdem noch etwas mehr CPU-Power herauszuholen, führt Presonus mit Studio One 5.4 eine neue Option namens Plug-in Nap ein. Nap wird umgangssprachlich für „kleines Nickerchen“ genutzt und genau dies erlaubt Studio One seinen Mitstreitern. Vorrangig geht es dabei nicht um die User und deren Mittagsschläfchen, sondern um die eingesetzten Plug-ins. Alle Plug-ins, durch die aktuell keine Audiosignal läuft, dürfen bei aktivierter Nap-Option ab sofort pausieren, was wiederum zu einer Leistungssteigerung führt. Ist ein Plug-in-Fenster geöffnet, wird die Nap-Option automatisch ausgesetzt. Aktuell gibt es diese Option (noch) nicht für virtuelle Instrumente.

Nicht für mehr Leistung, aber für einen schnelleren Workflow, sorgt Studio One 5.4 beim Exportieren von Songs. Möchte man diese in mehreren Formaten exportieren, lässt sich dies ab sofort in einem Rutsch erledigen. Studio One merkt sich (pro Song) auch, welche Formate ihr beim letzten Ausspielen ausgewählt hattet und wählt diese beim nächsten Exportieren automatisch wieder aus.

Innerhalb des Noten Editors hat Presonus eine neue Akkordanzeige eingebaut. Diese bietet zwei Arbeitsmodi und zeigt wahlweise den „current chord“, also den aktuellen sowie den nachfolgenden, oder den „selected chord“, also den auf Basis der selektierten Notenauswahl erkannten Akkord an.

Weitere Verbesserungen betreffen den Plug-in-Manager, der ab Version 5.4 auch die Version des installierten Plug-ins anzeigt sowie eine Plug-in-Statistik bietet. Alle aktuellen Änderungen hat Presonus auf der folgenden Website für euch zusammengestellt:

Wie eingangs erwähnt, ist das Studio One 5.4 Update für alle registrierten User kostenlos. Einfach auf Studio Ones Startseite auf „Check for Updates“ klicken und das Update sollte gefunden und installiert werden.