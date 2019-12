DAW-Update: Reaper 6 kommt mit Track Control Panel und mehr

In kleinen Schritten vorwärts

Nach Cubase, Studio One und Bitwig bekommt nun auch Reaper ein Update im Jahr 2019 – Version 6 der DAW ist ab sofort erhältlich. Auch wenn Reaper sicherlich nicht so viele Kunden wie Logic oder Cubase hat, wird die DAW doch regelmäßig gepflegt und hat sich im Laufe der letzten Jahre einen festen Kundenkreis aufgebaut. Fair ist das Lizenzmodell von Reaper, denn wer Musik nur als Hobby betreibt, kann hier für 60 US-Dollar einsteigen. Wer die Software professionell nutzt, wird allerdings gebeten, die kommerzielle Version zu kaufen. Diese schlägt dann mit 225,- US-Dollar zu Buche. Eine Lizenz gilt stets für zwei Major-Versionen, d. h. wer mit Reaper 6 einsteigt, bekommt die nächste Version in Form von Reaper 7 kostenlos. Ab Version 8 müsste man dann das Update bezahlen.

Neue Features in Reaper 6

Allem voran wurde das Track Control Panel in Reaper 6 überarbeitet und damit neu gestaltet. Es wirkt aufgeräumter und man erreicht einige Funktionen nun deutlich schneller. Das Metering wird beispielsweise nun standardmäßig vertikal angezeigt, dazu sind die Mute/Solo-Buttons an den rechten Rand gewandert.

Einige Plugins wie beispielsweise ReaEQ, ReaFIR oder ReaXcomp können nun als kleine Versionen in das Track Control und Mixer Panel eingesetzt werden. Über eine Knopfdruck (aka Mausklick) werden sie dann ausgeklappt und vollständig angezeigt.

Im Rahmen der MIDI-Control-Change-Daten sind ab Version 6 nun auch kontinuierliche Verläufe möglich, d. h. man kann in die MIDI-Automation nun Kurven einzeichnen und muss nicht ständig einzelne Punkte setzen.

Rund um Tempoänderungen kann man Audiomaterial nun stretchen und ummodeln. Das Material scheint sich automatisch an das vorgegebene Tempo anzupassen.

Weitere Neuheiten umfassen:

Neues Theme mit großer Anpassbarkeit über Tweaker Script

Verbesserungen bei Dynamic Split

Positiver/negativer Offset pro Spur

schnellere und qualitativ hochwertigere Konvertierung von Sample Raten

Das sind nur einige der Änderungen in Reaper 6. Die komplette Liste mit den zahlreichen Änderungen findet ihr hier.