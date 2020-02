DAW-Update: Reason Studio 11.2 bietet Beat Map Extension und MIDI Out Device

Kleine Features, große Wirkung

Das letzte Update der Digital Audio Workstation Reason Studio ist noch gar nicht so lange her. Nun hat der Hersteller, der sich kürzlich in Reason Studio umbenannt hat – der Name Propellerhead ist damit Vergangenheit – aber bereits Version 11.2 veröffentlicht. Wurden hier etwas nur Fehler und Bugs beseitigt?

Keineswegs, denn mit dem neu hinzugekommenen MIDI Out Device könnt ihr ab sofort MIDI-Noten (per Drag & Drop) und Control-Change-Befehle an die Host-DAW senden. Das ist vor allem interessant, weil Reason seit Version 11 auch als Plugin in andere DAWs geladen werden kann, mehr dazu in unserem Testbericht.

Egal wie ihr das Plugin nutzt, beispielsweise als Drumcomputer, Ideengenerator, Sequencer, Live-Performance-Tool, Modulations-Hub, Audio-CV-Wandler oder Zufalls- und Akkordgenerator – durch die interne MIDI-Verbindung gestaltet sich alles deutlich einfacher und ist intuitiver zu handhaben.

Reason Studio – Beat Map

Ebenfalls neu ist Beat Map, ein neuer Player, der Noten auf schnelle und intuitive Weise generiert. Zunächst einmal wurde der Player fürs Schlagzeug entwickelt und unterstützt u.a. beim Erstellen von Drumtracks.

Dabei werden algorithmisch erzeugte Muster verwendet, um unerwartete und interessante Ergebnisse zu erzielen. Besitzer von Reason 11 sowie Reason 11 Suite bekommen Beat Map mit dem Update automatisch kostenlos hinzu. Reason Intro Kunden werden dagegen mit 69,- Euro zur Kasse gebeten.