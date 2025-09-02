Dawesome Kontrast, Wavetable-Synthesizer Plug-in

Wavetables neu gedacht

Dawesome Kontrast will das Thema Wavetables auf eine völlig neue Weise angehen. Anstelle von Kolonnen digitaler Cyclic Waves werden hier Schwarz/weiß-Bilder eingesetzt, wodurch die Handhabung deutlich einfacher und intuitiver sein soll.

ANZEIGE

Dawesome Kontrast – ein neuer Weg für Wavetables

Klassische Wavetable-Synthesizer zerteilen Audio in eine Anzahl von „Slices“ die dann wie an einer Perlenschnur aufgereiht werden, um sie durchfahren zu können. Kontrast geht einen anderen Weg. Die Wavetables werden hier durch eine Graphik mit Grauabstufungen dargestellt.

Die Abfolge wird mit sogenannten Shapes durchgeführt, die in bestimmten Bahnen die Graphik scannen. Dawesome spricht von einem „ganzen Zoo“ verschiedener Shapes, die einfache bis hochkomplexe Formen haben: Kreise, Spiralen, Blumen, Chaotisch usw. Für die gewählte Shape lassen sich Position, Rotation, Winkel, Geschwindigkeit etc. bestimmen, wie und wo die Graphik gescannt wird.

Auch ein Import von eigenen Fotos, Graphiken oder selbst gestalteten bzw. gemalten Bildern ist möglich, um sie als Wavetables zu verwenden.

Zur weiteren Bearbeitung gibt es eine Filtersektion mit unterschiedlichen Algorithmen, wie sie auch aus anderen Plug-ins des Entwicklers bekannt sind. Zur Modulation sind mehrere Hüllkurven, LFOs und weitere Quellen vorhanden. Ebenso gibt es einen integrierten Step Sequencer. Außerdem unterstützt das Plug-in den MPE-Standard.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Pro Preset lassen sich Effekte in fünf Slots aufrufen. Zur Wahl stehen u.a. Reverbs, Delays, Chorus, Granular, MicroLooper, Phaser, Compressor, OTT. Der Klangcharakter des gesamten Plug-ins lässt sich mit den Modi Vibe, Fat und Bite schnell anpassen.

Dawesome Kontrast wird voraussichtlich ab Anfang Oktober verfügbar sein. Zur Einführung gilt der Sonderpreis von 89,- US-Dollar, danach wird das Plug-in 149,- US-Dollar kosten.