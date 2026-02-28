ANZEIGE
ANZEIGE

Dawesome Love 2, Effekt-Plug-in

Granular-Synthese und Reverb

28. Februar 2026
dawesome love 2 multi effekt plugin

Dawesome Love 2, Effekt-Plug-in

Vor rund zwei Jahren stellte Dawesome sein Effekt-Plug-in Love vor, unseren Testbericht dazu findet ihr hier. Das Plug-in wurde kürzlich überarbeitet und ab sofort ist Dawesome Love 2 verfügbar. Was bietet das Plug-in?

Dawesome Love 2

Das Grundkonzept des Plug-ins ist im Kern identisch geblieben, so dass ihr euch mit Dawesome Love 2 ein interessantes Multi-Effekt-Plug-in samt Granular-Engine in die DAW holt.

ANZEIGE

Dawesome Love 2

Die Bedienung des Plug-ins ist denkbar einfach, lassen sich im Drag & Drop-Verfahren doch bis zu sechs verschiedene Module in das GUI ziehen und frei kombinieren.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Auswahl erweitert, so dass ihr in Dawesome Love 2 nun 15 neue Module findet. Passend dazu gibt es natürlich über 100 neue Presets, die die Möglichkeiten der gesamten Module aufzeigen.

Dawesome Love 2

Mit seiner integrierten Granular-Engine zerlegt das Plug-in das Eingangssignal in winzige Klangpartikel, die sich vielschichtig umstrukturieren lassen. So entstehen komplexe Klangstrukturen und dichte Athmos. Mit weiteren Granular-Synthese-Funktionen, darunter Time-Stretching und Pitch-Shifting, verwandelt Love 2 nahezu alle Eingangssignale in tolle Sound-Landschaften.

Hand in Hand mit Love 2 arbeitet der zugehörige Hall-Effekt Clouds: Er liefert interessante, räumliche Effekte bis hin zu endlosen Hallwolken.

ANZEIGE

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von LOVE machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einsetzen könnt ihr Love 2 unter macOS (ab 10.13) und Windows 10/11. Das Plug-in steht in den Formaten VST3, AU und AAX zur Verfügung. Weitere Informationen und eine kostenlose Demo-Version des Plug-ins findet ihr hier.

Ab sofort ist Love 2 via Download auf der Website von Tracktion erhältlich. Aktuell gilt ein Einführungspreis in Höhe von 49,- US-Dollar (regulärer Preis 69,- US-Dollar). Das Upgrade kostet 19,- US-Dollar. Wer Love 2 mit dem Dawesome Plug-in Hate kombinieren möchte, bekommt beide Plug-ins zum Preis von 69,30 US-Dollar.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Brainworx bx tonebox, Multi-Effekt-Plug-in

Brainworx bx tonebox, Multi-Effekt-Plug-in

12.02.2026 |6
Test: u-he Uhbik 2, Effekt-Plug-ins für die DAW

Test: u-he Uhbik 2, Effekt-Plug-ins für die DAW

30.01.2026 |11
Strymon NightSky, Effektpedal als DAW-Plug-in

Strymon NightSky, Effektpedal als DAW-Plug-in

28.01.2026 |0
Alle Valhalla DSP Effekt-Plug-ins im Überblick

Alle Valhalla DSP Effekt-Plug-ins im Überblick

12.12.2025 |17
Test: BLEASS Everything Bundle, Effekt-Plug-ins

Test: BLEASS Everything Bundle, Effekt-Plug-ins

20.10.2025 |17
Test: Rave Generation Filterbank Effekt-Plug-in

Test: Rave Generation Filterbank Effekt-Plug-in

01.09.2025 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X