Granular-Synthese und Reverb

Vor rund zwei Jahren stellte Dawesome sein Effekt-Plug-in Love vor, unseren Testbericht dazu findet ihr hier. Das Plug-in wurde kürzlich überarbeitet und ab sofort ist Dawesome Love 2 verfügbar. Was bietet das Plug-in?

Dawesome Love 2

Das Grundkonzept des Plug-ins ist im Kern identisch geblieben, so dass ihr euch mit Dawesome Love 2 ein interessantes Multi-Effekt-Plug-in samt Granular-Engine in die DAW holt.

Die Bedienung des Plug-ins ist denkbar einfach, lassen sich im Drag & Drop-Verfahren doch bis zu sechs verschiedene Module in das GUI ziehen und frei kombinieren.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Auswahl erweitert, so dass ihr in Dawesome Love 2 nun 15 neue Module findet. Passend dazu gibt es natürlich über 100 neue Presets, die die Möglichkeiten der gesamten Module aufzeigen.

Mit seiner integrierten Granular-Engine zerlegt das Plug-in das Eingangssignal in winzige Klangpartikel, die sich vielschichtig umstrukturieren lassen. So entstehen komplexe Klangstrukturen und dichte Athmos. Mit weiteren Granular-Synthese-Funktionen, darunter Time-Stretching und Pitch-Shifting, verwandelt Love 2 nahezu alle Eingangssignale in tolle Sound-Landschaften.

Hand in Hand mit Love 2 arbeitet der zugehörige Hall-Effekt Clouds: Er liefert interessante, räumliche Effekte bis hin zu endlosen Hallwolken.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von LOVE machen.

Einsetzen könnt ihr Love 2 unter macOS (ab 10.13) und Windows 10/11. Das Plug-in steht in den Formaten VST3, AU und AAX zur Verfügung. Weitere Informationen und eine kostenlose Demo-Version des Plug-ins findet ihr hier.

Ab sofort ist Love 2 via Download auf der Website von Tracktion erhältlich. Aktuell gilt ein Einführungspreis in Höhe von 49,- US-Dollar (regulärer Preis 69,- US-Dollar). Das Upgrade kostet 19,- US-Dollar. Wer Love 2 mit dem Dawesome Plug-in Hate kombinieren möchte, bekommt beide Plug-ins zum Preis von 69,30 US-Dollar.