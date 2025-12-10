Unendlich für umsonst

Dawesome SOL ist eine Co-Produktion von Dawesome (Peter Vorländer) und dem Artist S1gns Of L1fe (Chris Bryant). Und das beste, Dawesome SOL ist komplett kostenlos. Alles was ihr machen müsst ist dem Link unten folgen und auf den Download-Button für euer Betriebssystem klicken (macOS ab 10.13 Intel/Native und Windows ab Win10) und der Download startet. Richtig gelesen, keine Anmeldung, kein Newsletter, Dawesome SOL ist einfach kostenlos.

Dawesome SOL

Es handelt sich bei Dawesome SOL um ein Ambient-Reverb mit dem Ziel weiche Reverb-Wolken zu erzeugen. Dawesome SOL besteht aus zwei Teilen. Einer Granular-Engine die in einem Cloud-Reverb mündet. Es lassen sich also auch knisternde Geräusche und Glitch-Artefakte nutzen um die Reverbwolke anzureichern.

Dawesome SOL eignet sich deswegen besonders für Sounddesign, experimentelles oder für Filmmusik, wo der erzeugte Raum im Vordergrund steht.

Das Plug-in besitzt 23 Presets, eingebettet in eine komplette Preset-Verwaltung. Die prominente Sonne im GUI dient dabei als Dry-/Wet-Regler. Als kleines Gimmck kann die unscheinbare Voyager-Sonde aktiviert werden, so dass der Dry-/Wet-Anteil beim Durchschalten der Presets nicht verstellt wird.

Der Ambient-Musiker S1gns Of L1fe bietet auch Mentorships an, vielleicht lohnt es sich ja da mal reinzuschnuppern.