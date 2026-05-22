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Decksaver bringt 21 neue Cover

Cover für Akai, Roland, OXI, Novation, Sequential, Moog, Reloop & mehr

22. Mai 2026

Decksaver am

Decksaver bringt in Kürze 21 neue Abdeckungen, genannt Cover, auf dem Markt. Damit erhalten auch aktuelle Grooveboxen, Synthesizer, Controller und Drum-Maschinen einen maßgefertigten, stabilen Schutz, der die Geräte vor Verschmutzung und Beschädigung schützt.

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Decksaver für Groovegear und Synthesizer

Die transparenten Cover haben schon unzählige „Unfälle“ verhindert, bei denen unbedacht abgestellte Getränke, herabfallende Gegenstände oder unachtsame Personen das zum Live-Gig bereitgestellte Equipment beschädigt oder unbrauchbar gemacht hätten. Wer so etwas schon mal kurz vor einem Auftritt erlebt hat, weiß, dass der Begriff „Saver“ beileibe keine Übertreibung ist.

Decksaver reagiert auf die Entwicklungen der jüngsten Zeit und bringt nun neue Cover auf den Markt, die direkt für die beliebtesten Geräte bestimmt sind. Dazu gehören:

Drum-Maschinen & Sampler

Akai MPC XL, MPC Live 3, MPC Sample
Roland TR-1000
Behringer LM Drum
Erica Synths Hexdrums

Synthesizer

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Sequential Take 5 Desktop / Oberheim TEO-5 Desktop
Expressive E Osmose 61
• Erica Synths Steampipe
Dreadbox Artemis
Moog Messenger

Controller / Sequencer

Melbourne Instruments Roto Control
Novation Launch Control 3
OXI Instruments OXI One MKII

DJ-Gear & weitere

Native Instruments Traktor MX2
Reloop RP-7
Ecler Warm4
Allen & Heath QU-5 / QU-5D
Alpha Theta Slab, RMX Ignite, DJM-V5

Laut Decksaver sollen die Cover ab Juni verfügbar sein. Die Preise richten sich nach Größe und Gestaltung und liegen zwischen ungefähr 36,- GBP (MPC Sample) und 88,- GBP (Osmose 61).

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    HOLODECK Sven

    Plastik Dustcover sind eine Pest, habe alle die ich hatte entsorgt. Entweder sie versauen die Optik, oder man fällt drüber, weil sie rumliegen oder einfach nur im Weg sind. Filzmatten oder schlichte Abdeckung Tücher sind für mich die wesentlich praktikablere Lösung.

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @HOLODECK Sven Wichtiges Thema und meine Einschätzung dazu: Besonders die Vinyl-Abdeckungen sind ein Segen und werden meines Wissens nach für nahezu jedes Gerät gefertigt. Diese haben eine aalglatte Oberfläche und sind daher mit nur einem „feuchten wisch“ zu reinigen. Sehen edel aus und sind relativ leicht, innen gefüttert. Nachteile dessen: Die ersten paar Tage nach dem Kauf riechen sie extrem nach Plastik. So extrem, dass man sie eventuell erst ein paar Tage auslüften lässt (in einem anderen Raum). Zweitens sieht man selbst die Staubkörnchen, die man nur einatmet auf dem Material. Drittens sind diese ziemlich teuer. Aber ganz unter uns, die alte Tischdecke oder Bettlake tut es definitiv auch. Funktioniert einwandfrei und wenn es eh das eigene Homestudio ist, passt das garantiert. Ab und zu ausschütteln wie Frau Holle und fertig! Von den Hardplastikteilen aus Plexiglas hatte ich bislang noch keines.

    2. Mehr anzeigen
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