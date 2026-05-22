Cover für Akai, Roland, OXI, Novation, Sequential, Moog, Reloop & mehr
Decksaver bringt in Kürze 21 neue Abdeckungen, genannt Cover, auf dem Markt. Damit erhalten auch aktuelle Grooveboxen, Synthesizer, Controller und Drum-Maschinen einen maßgefertigten, stabilen Schutz, der die Geräte vor Verschmutzung und Beschädigung schützt.
Decksaver für Groovegear und Synthesizer
Die transparenten Cover haben schon unzählige „Unfälle“ verhindert, bei denen unbedacht abgestellte Getränke, herabfallende Gegenstände oder unachtsame Personen das zum Live-Gig bereitgestellte Equipment beschädigt oder unbrauchbar gemacht hätten. Wer so etwas schon mal kurz vor einem Auftritt erlebt hat, weiß, dass der Begriff „Saver“ beileibe keine Übertreibung ist.
Decksaver reagiert auf die Entwicklungen der jüngsten Zeit und bringt nun neue Cover auf den Markt, die direkt für die beliebtesten Geräte bestimmt sind. Dazu gehören:
Drum-Maschinen & Sampler
• Akai MPC XL, MPC Live 3, MPC Sample
• Roland TR-1000
• Behringer LM Drum
• Erica Synths Hexdrums
Synthesizer
• Sequential Take 5 Desktop / Oberheim TEO-5 Desktop
• Expressive E Osmose 61
• Erica Synths Steampipe
• Dreadbox Artemis
• Moog Messenger
Controller / Sequencer
• Melbourne Instruments Roto Control
• Novation Launch Control 3
• OXI Instruments OXI One MKII
DJ-Gear & weitere
• Native Instruments Traktor MX2
• Reloop RP-7
• Ecler Warm4
• Allen & Heath QU-5 / QU-5D
• Alpha Theta Slab, RMX Ignite, DJM-V5
Laut Decksaver sollen die Cover ab Juni verfügbar sein. Die Preise richten sich nach Größe und Gestaltung und liegen zwischen ungefähr 36,- GBP (MPC Sample) und 88,- GBP (Osmose 61).
Plastik Dustcover sind eine Pest, habe alle die ich hatte entsorgt. Entweder sie versauen die Optik, oder man fällt drüber, weil sie rumliegen oder einfach nur im Weg sind. Filzmatten oder schlichte Abdeckung Tücher sind für mich die wesentlich praktikablere Lösung.
@HOLODECK Sven Wichtiges Thema und meine Einschätzung dazu: Besonders die Vinyl-Abdeckungen sind ein Segen und werden meines Wissens nach für nahezu jedes Gerät gefertigt. Diese haben eine aalglatte Oberfläche und sind daher mit nur einem „feuchten wisch“ zu reinigen. Sehen edel aus und sind relativ leicht, innen gefüttert. Nachteile dessen: Die ersten paar Tage nach dem Kauf riechen sie extrem nach Plastik. So extrem, dass man sie eventuell erst ein paar Tage auslüften lässt (in einem anderen Raum). Zweitens sieht man selbst die Staubkörnchen, die man nur einatmet auf dem Material. Drittens sind diese ziemlich teuer. Aber ganz unter uns, die alte Tischdecke oder Bettlake tut es definitiv auch. Funktioniert einwandfrei und wenn es eh das eigene Homestudio ist, passt das garantiert. Ab und zu ausschütteln wie Frau Holle und fertig! Von den Hardplastikteilen aus Plexiglas hatte ich bislang noch keines.