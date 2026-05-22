Cover für Akai, Roland, OXI, Novation, Sequential, Moog, Reloop & mehr

Decksaver bringt in Kürze 21 neue Abdeckungen, genannt Cover, auf dem Markt. Damit erhalten auch aktuelle Grooveboxen, Synthesizer, Controller und Drum-Maschinen einen maßgefertigten, stabilen Schutz, der die Geräte vor Verschmutzung und Beschädigung schützt.

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Decksaver für Groovegear und Synthesizer

Die transparenten Cover haben schon unzählige „Unfälle“ verhindert, bei denen unbedacht abgestellte Getränke, herabfallende Gegenstände oder unachtsame Personen das zum Live-Gig bereitgestellte Equipment beschädigt oder unbrauchbar gemacht hätten. Wer so etwas schon mal kurz vor einem Auftritt erlebt hat, weiß, dass der Begriff „Saver“ beileibe keine Übertreibung ist.

Decksaver reagiert auf die Entwicklungen der jüngsten Zeit und bringt nun neue Cover auf den Markt, die direkt für die beliebtesten Geräte bestimmt sind. Dazu gehören:

Drum-Maschinen & Sampler

• Akai MPC XL, MPC Live 3, MPC Sample

• Roland TR-1000

• Behringer LM Drum

• Erica Synths Hexdrums

Synthesizer

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• Sequential Take 5 Desktop / Oberheim TEO-5 Desktop

• Expressive E Osmose 61

• Erica Synths Steampipe

• Dreadbox Artemis

• Moog Messenger

Controller / Sequencer

• Melbourne Instruments Roto Control

• Novation Launch Control 3

• OXI Instruments OXI One MKII

DJ-Gear & weitere

• Native Instruments Traktor MX2

• Reloop RP-7

• Ecler Warm4

• Allen & Heath QU-5 / QU-5D

• Alpha Theta Slab, RMX Ignite, DJM-V5

Laut Decksaver sollen die Cover ab Juni verfügbar sein. Die Preise richten sich nach Größe und Gestaltung und liegen zwischen ungefähr 36,- GBP (MPC Sample) und 88,- GBP (Osmose 61).