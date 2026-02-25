ANZEIGE
Deeplink Audio Subcombicon für Reason

Subharmonicon als Combinator-Instrument

25. Februar 2026

Deeplink Audio Subcombicon Reason Synthesizer am

Deeplink Audio Subcombicon ist ein Combinator-Instrument für Reason 13. Der Synthesizer wurde in Aufbau und Funktion weitestgehend dem Moog Subharmonicon nachempfunden

Deeplink Audio Subcombicon

Wie sein Vorbild besitzt auch Subcombicon zwei Oszillatoren, denen jeweils zwei Suboszillatoren angegliedert sind. Diese lassen sich quantisiert stimmen und erzeugen Subharmonien. Die Oszillatoren lassen sich via MIDI transponieren. Mit einem Keyboard-Split lassen sich die beiden Oszillatoren getrennt spielen.
Alle Oszillatoren durchlaufen gemeinsam ein 24 dB Tiefpassfilter. Die Hüllkurvengeneratoren lassen sich auf Bypass schalten, um den Synthesizer in den Drone-Mode zu versetzen.

Das zweite Kernelement des Synthesizers sind die beiden gekoppelten Sequencer mit je vier Steps. Sie können vorwärts und rückwärts laufen. Im Zusammenspiel mit vier Rhythm-Generatoren, die die beiden Sequencer separat oder gemeinsam triggern können, entstehen sehr komplexe und polyrhythmische Muster.

Beim Subcombicon fallen das Patch-Feld und die Quantisierungsoptionen geringer aus als beim Vorbild. Für den Sequencer gibt es nur die Einstellungen 2 Volt und 5 Volt, während die 1 Volt-Einstellung fehlt. Als Software-Instrument ist das Subcombicon speicherbar, was natürlich ein Vorteil gegenüber dem Original ist.

Deeplink Audio Subcombicon setzt die Version Reason 13.5 voraus. Der Entwickler lässt die Interessenten selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen wollen. Ab einem Preis von 10,- US-Dollar gibt es 40 Patches dazu.

Zum Moog Subharmonicon haben wir einen Testbericht und einen Workshop für euch.

