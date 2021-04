Denon DJ LC6000 DJ-Controller

Der Controller für die zweiten Layer am SC6000

Es gab Anzeichen. Einige. Wir haben sie nicht ignoriert, sondern berichtet. Mal wieder Laidback Luke als „Laidback Leak“ für Denon DJ, später dann DJ Pierre im Denon DJ Beatport Stream, siehe HIER die News von damals. Zu erkennen war zu dem Zeitpunkt schon, dass Denon DJ den SC6000 Prime in einer kleineren Form auf den Markt bringen wird. Nicht als Player wohlgemerkt, sondern als Player neben einem SC6000Prime/M Prime. So viel war zu erkennen. Ein Controller wie der Player quasi – jedoch ohne Display. Was damals noch nicht zu erkennen war, war der Name: Denon DJ LC6000 Prime.

Heute nun hat Denon DJ das Geheimnis gelüftet, verrät einen Namen und liefert endlich Bilder, die unser alle Sucht nach Funktionen befriedigt.

Die Vermutungen waren richtig: Der neue kleine „Player“ wird kein Player, sondern ein Controller, jedoch nicht nur die zweiten Layer der SC6000/SC5000 Player, sondern auch für unterschiedliche DJ-Softwares.

Damit bringt Denon DJ eine Möglichkeit auf den Markt, die zweiten Layer der Prime-Player, die Übersicht am Display und die Rechenleistung zu nutzen, jedoch nicht mit einem Gerät zwei Layer steuern zu müssen. Eines der Mankos der Double-Layer-Funktion wie ich bis dato fand. Es ist super, das zweite Layer zu haben, aber vier Layer auf zwei haptischen Decks, das geht im „Battle-Mode“, wenn man richtig am Arbeiten ist, definitiv irgendwann schief. Der neue Controller umgeht genau das und bringt die Bedienfunktionen mit sich, jedoch ohne Display.

Somit kann man sich aus einem Player und einem Controller ein 2-Deck-Setup zuhause bauen, ohne zwei volle Player kaufen zu müssen, ebenso kann man aus zwei Playern so ein 4-Deck Setup bauen.

Ausgestattet ist der Denon DJ LC6000 dabei wie ein SC6000 – nur halt ohne Display. Ein Touch-Strip an der Oberseite fungiert als Needle-Drop und es gibt einen Push-Encoder zum Scrollen, Tracks Laden oder für Instant Doubles.

Ansonsten, alles gleich. Jog-Wheel, Performance-Pads und die Transportfunktionen, der LC6000 gleich dem SC6000.

Neben der Funktionalität als „Seiten-Controller“ neben einem SC5000 oder SC6000 kann der Denon DJ LC6000 auch als DJ-Controller genutzt werden. Als DJ-Softwares werden vom Hersteller Virtual DJ, Algoriddim djay Pro AI und Serato DJ Pro genannt. Ich frage mich die ganze Zeit, wann Denon DJs eigene Software Engine Prime als volle DJ-Software verfügbar sein wird. Sicher wird daran bereits gearbeitet.

Verfügbar sein wird der Denon DJ LC6000 zu einem Preis von 699,- Euro (UVP) noch in diesem Quartal.