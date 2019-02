Der mächtige 18-Channel Analog Stereo Vocoder VoIS

Ambitioniertes DIY-Projekt

Dieses DIY-Projekt ist garantiert nichts für Gelegenheitslöter. Der 18-Channel Analog Stereo Vocoder VoIS verspricht vielfältige Möglichkeiten und hohe Sprachverständlichkeit.

Bezüglich Ausstattung und technischer Werte braucht sich VoIS nicht hinter anderen Vocodern zu versteckt. Schon allein, dass die 18 Filter der Kanäle mit einer Flankensteilheit von 48 dB (8-pole) arbeiten hebt VoIS über die allermeisten alten Analog-Vocoder hinaus. Dazu kommt, dass der Signalweg des Carriers, sowohl intern als auch wenn ein externes Trägersignal eingespeist wird, in Stereo ausgeführt ist. Das Gerät selbst besitzt in der Carrier-Sektion einen CV-steuerbaren Oszillator sowie einen Rauschgenerator pro linkem und rechtem Kanal. Neben der Anwendung als Vocoder kann VoIS auch als Fixed Filter Bank eingesetzt werden.

Die 18 Bänder decken einen Frequenzbereich von 120 Hz bis 7 kHz ab. Die Verteilung der Bänder auf den linken oder rechten Kanal erfolgt über Jumper auf den separaten Platinen, was ein Wechseln der Einstellungen natürlich recht umständlich macht. Jedoch kann der gesamte Signalweg frontseitig von Stereo auf Mono umgeschaltet werden.

Jedes Band verfügt über einen CV-Ein- und -Ausgang worüber die Analyse- und Synthese-Bänder bei Bedarf frei umgepatcht werden können. Außerdem gibt es pro Band einen Regler für das sogenannte Silence Bridging, mit dem sich in Signalpausen das Carrier-Signal hinzumischen lässt.

Der Detektor der Voiced / Unvoiced-Sektion kann wahlweise vom Carrier, vom Rauschen oder beiden Quellen angesteuert werden. Für das Unvoiced-Signal lässt sich zwischen White und Pink Noise wählen. Für spezielle Effekte sind ein CV-steuerbarer Slew und eine Freeze-Funktion vorhanden.

VoIS ist von den Platinen her für ein 3 HE /19“-Gehäuse und mit einem internen Netzteil konzipiert.

Die, nun sagen wir mal, etwas eigenwillige Demonstration, zeigt die Klangqualität und die Featires von VoIS.

Wer sich an das aufwändige Projekt wagen will, findet auf der Muffwiggler-Website einen Threat, in dem eine Bauteilliste, Kontaktdaten und andere Informationen zu finden sind. Eine zur Orientierung angelegte Preisübersicht listet Bauteile im Wert von 854,- Euro auf.

Auch wenn der 18-Channel Analog Stereo Vocoder VoIS nur etwas für fortgeschrittene „Bastler“ ist, dürften es genügend Interessenten finden. Eventuell ist ein Amazona-Leser darunter, der in einer Leser-Story darüber berichten möchte?