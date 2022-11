Der Mann mit der Maschine M4 & S10, Eurorack-Controller

Motorfader für das Droid-System

Der Mann mit der Maschine aka Mathias Kettner aus München stellt mit dem M4 Motorfader Controller das erste Eurorack-Modul dieser Art vor. Daneben kommt mit dem S10 ein weiterer Controller, der an den Droid Master angeschlossen wird. Droid ist ein universeller CV-Prozessor zum Erzeugen und Modifizieren von Steuerspannungen, für den bereits mehrere unterschiedliche Controller mit Reglern, Tastern und Schaltern angeboten werden.

Das 14 TE breite M4-Modul besitzt vier motorisierte Fader, wie sie zum Beispiel auch in digitalen Mischpulten eingesetzt werden. Pro Droid lassen sich insgesamt bis zu 16 Controller anschließen. Eine Konfiguration mit beispielsweise vier M4-Modulen (= 16 Fader) und weiteren COntrollern ist also ohne weiteres möglich.

Die Fader können in Verbindung mit dem Droid Master für beliebige Aufgaben eingesetzt werden, wie z.B. das Einstellen vieler verschiedener Parameter pro Regler und CV-Presets. Laut Entwickler ist auch die Verwendung als Performance-Sequencer möglich, da über automatisches Umschalten mit nur einem Satz Fader eine Sequenz, sogar mit mehreren CV-Werten und Parametern pro Spur, aufgebaut werden kann. Die Werte der Fader sind durch die Motorisierung immer richtig.

Eine noch ungewöhnlichere Methode ist der Einsatz von „Force Feddback“, bei dem die Fader einen merklichen Widerstand beim Bewegen erzeugen. Dadurch entsteht eine künstliche Rasterung, was wie eine Quantisierung genutzt werden kann. Auch die Umsetzung eines Pitch Benders, der von allein in seine Ausgangsposition automatisch zurückkehrt, ist mit dem M4 möglich.

Das ebenfalls neue S10 Controller Modul hat eine Breite von 5 TE und verfügt über zwei Drehschalter mit je acht Positionen sowie acht Kippschalter mit je drei Positionen, die jeweils beliebigen Funktionen zugewiesen werden können.

Der Mann mit der Maschine M4 Motorfader Controller und das S10 Controller Modul werden ab dem 18. November erhältlich sein. Der Preis für dem M4 Controller beträgt 488,- Euro und für den S10 Controller 138,- Euro.

Das Droid-System wurde vor wenigen Wochen durch die Software Droid Forge komplettiert. Forge ist ein grafisches Programm für Windows und MacOS, mit dem Droid komfortabel konfiguriert werden kann. Zuvor war dies nur über das Erstellen einer Textdatei möglich. Diese Dateien werden zwar nach wie vor unterstützt, aber Forge vereinfacht den Einsatz des Droid-Systems. Die Software kann kostenlos von der Webseite des Entwicklers heruntergeladen werden.