Der neue Waldorf Iridium Synthesizer, ein Quantum Ableger

Finde ich super was Waldorf die letzten Jahre so gemacht hat, das klingt alles nach einem Plan, ich freu mich auf die Desktop Version und wenn der Preis so ist wie hier teilweise vermutet wird, finde ich das eine super Sache und er steht gaaanz oben auf meiner „will haben“ Liste…

Bei den Pads bin ich mir aber nicht sicher ob es so rum eine gute Idee ist, wenn man etwas antriggern möchte mit den Pads, muss man ja immer sozusagen „über die Regler“ fassen und das Handgelenk ist in der Luft, ob das auf Dauer so toll ist mag ich bezweifeln, hätte man tauschen sollen aber ging wahrscheinlich wegen der Hardware nicht, so hat man eine Platine was bei der Produktion sicher günstiger ist als dann eine geteilte…