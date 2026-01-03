Destiny Plus Double Q, Gesture-Synthesizer

Steuerung via integrierter Kamera

Destiny Plus Double q ist ein Synthesizer mit integrierter Gestensteuerung. Im Gegensatz zum vorherigen model-Q-2 ist hier jedoch kein zusätzliches Smart-Device oder ein Computer notwendig, denn hier ist alles inklusive.

Destiny Plus Double Q – Modulation per Hand

Double Q besitzt eine integrierte Kamera mit hoher Auflösung, die Bewegungen einer Hand aufnimmt. Der neuronale Prozessor des Synthesizers ist darauf trainiert, 30 Punkte einer Hand zu erkennen und zu verfolgen. So lassen sich die Sounds durch Bewegungen im Raum in Echtzeit modulieren.

Die Bewegungsdaten werden auf 16 bipolare und unipolare CV-Ausgänge, die als Buchsen auf der Oberfläche ausgeführt sind, übertragen und an die Klangerzeugung weitergeleitet. Was genau in der „Double Luck“ genannten Synthesizer-Engine geschieht, verrät Entwickler Kirkis jedoch nicht. Es gibt nur ein paar unbeschriftete Tasten und eben die Gestensteuerung zur Bedienung. Eine detaillierte Anleitung zum Gerät wird nicht mitgeliefert. Die Nutzer sollen unvoreingenommen an den Synthesizer herangehen und ihrer Intuition freien Lauf lassen.

Double Q verfügt über einen Buffer mit Loop-Funktion, der ca. 10 Minuten lang aufnehmen kann. Außerdem lassen sich die Bewegungen via USB-MIDI als NRPN-Daten und MIDI-CCs ausgeben, um damit andere Geräte oder einer DAW anzusteuern.

Für die Zuweisung der NRPN-Daten und MIDI-CCs gibt es eine extra Web-App.

Wie alle Entwicklungen von Kirkis ist auch Destiny Plus Double Q kein Gerät für jedermann, jedoch sicherlich interessant für diejenigen, die etwas Spezielles suchen. Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit muss man bei Hersteller direkt erfragen, denn die Destiny Plus-Geräte werden nach dem Rotationsprinzip in nur kleinen Chargen produziert.