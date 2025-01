Destiny Plus model-Q-2, Synthesizer mit Gesture-App

"MIDI-Glove" per Kamera

Destiny Plus model-Q-2 ist ein experimenteller Synthesizer, dessen Parameter über eine App mit Handbewegungen gesteuert werden können. Der Entwickler Kirkis hat erneut ein gleichermaßen eigenwilliges wie auch interessantes Konzept erdacht.

ANZEIGE

Destiny Plus model-Q-2

Model-Q-2 erinnert ein wenig an den komplexen Synthesizer Programma 900, ist aber kompakter und etwas übersichtlicher. Die Klangerzeugung arbeitet mit 10 unterschiedlichen Algorithmen, die variable und polyrhythmische Impulsabfolgen erzeugen sowie acht Oszillatoren mit Phasenmodulation. Alle Parameter lassen sich über eine Randomize-Funktion zufällig einstellen.

Diese Elemente werden über eine DSP Algorithmic Matrix zusammengeführt und mit sechs komplexen Modulationsquellen verknüpft. Weiterhin sind für die Klangformung Feedback-Wege, ein Buffer-Filter sowie Flanger / Phaser und ein Waveshaper vorhanden. Zusätzlich zur Matrix sind auch 19 Patch-Punkte (Bananenstecker) vorhanden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit der ModelQ2 App für OSX bzw. als Browser-App in Chrome lassen sich beliebige Parameter der Klangerzeugung in der Matrix und zusätzlich für eine Gestensteuerung zuweisen. Über die Kamera eines Smart-Gerätes oder Computers werden die Bewegungen einer Hand, aufgeteilt nach Handballen, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, erkannt und in Modulationsdaten umgewandelt. Da werden Erinnerungen an den MIDI-Glove wach …

Destiny Plus model-Q-2 wird wie alle Produkte des Herstellers nur in kleine Chargen und nach dem Rotationsprinzip produziert. Wann welches Gerät verfügbar ist, sollten Interessenten direkt beim Entwickler erfragen – ebenso den Preis.