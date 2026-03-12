ANZEIGE
Dexibell T2L Electric Piano Plug-in, Software-Piano

E-Piano-Plug-in von Dexibell

12. März 2026
dexibell t2l electric piano

Dexibell T2L Electric Piano Plug-in, Software-Piano

Nachdem der italienische Hersteller Dexibell mit dem T2L Piano bereits ein Software-Piano anbietet, das zahlreiche akustische Pianos nachbildet, kommt mit dem Dexibell T2L Electric Piano Plug-in nun das E-Piano-Pendant davon auf den Markt.

Dexibell T2L Electric Piano Plug-in

Wie auch das T2L Piano Plug-in basiert das Dexibell T2L Electric Piano auf der „True to life“-Engine, die herkömmliche Samples mit Physical Modeling kombiniert. Neben den oftmals sehr detaillierten Eingriffsmöglichkeiten bei der Klanggestaltung hat das den Vorteil, dass für das Plug-in lediglich 1 GB Speicherplatz auf der Festplatte notwendig ist.

Das GUI des Electric Pianos entspricht dem des o. g. T2L Pianos, hebt sich nur farblich bzw. in einigen Details davon ab. Im Mittelpunkt des GUIs steht eine Abbildung eines E-Pianos samt entsprechendem Namen und der Möglichkeit, durch die Presets des Plug-ins zu klicken.

Dexibell T2L Electric Piano Plug-in, Software-Piano

Die linke Seite des GUIs ist zum einen den drei Reglern zur Stimmung des virtuellen Pianos vorbehalten. Neben der Grundstimmung lässt sich mit Coarse- und Fine-Tune sowie den unter T2L-Control geführten Reglern detailliert einstellen, wie das Piano klingen soll.

Auf der rechten Seite des GUIs befinden sich der Lautstärke-, Panorama- und Modulation-Regler, dazu lassen sich hier die Effekte einstellen.

dexibell t2l electric piano main

Insgesamt sieben unterschiedliche E-Piano-Typen bietet das Plug-in (EP Mk1, Stage EP Digital, Clav, Electric Grand, EP Mk2, FM Digital EP und Wurly), so dass man klanglich hiermit viel abdecken können sollte.

Im folgenden Video findet ihr einige Klangbeispiele zum E-Piano-Plug-in:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Das Dexibell T2L Electric Piano lässt sich unter macOS und Windows einsetzen. Neben einem Standalone-Modus könnt ihr das Plug-in auch in den Formaten AU, AAX und VST2/VST3 in eurer DAW einsetzen.

Bis zum 23.03.2026 gilt ein Einführungspreis in Höhe von 69,- Euro. Später wird das Plug-in 149,- Euro kosten.

Affiliate Links
Dexibell T2L Electric Piano Download
Dexibell T2L Electric Piano Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
69,00€

Links

Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Ähnliche Artikel
