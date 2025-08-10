Einsteiger-Stagepiano mit Physical Modeling

Der italienische Hersteller Dexibell hat bereits mit vielen seiner Stage- und Digitalpianos gezeigt, wie gut sich Physical Modeling und eine klassische Klangerzeugung auf Basis von Samples kombinieren lassen. Mit dem Dexibell VIVO S2 kommt nun ein neues Einsteiger-Stagepiano auf den Markt.

Dexibell VIVO S2

Das Dexibell VIVO S2 ist der Nachfolger des VIVO S1, dem bisherigen Einsteigermodell der Dexibell Stagepianos. Das nur knapp 8,5 kg leichte Stagepiano misst 1.093 x 242 x 95 mm und ist mit 68 leichgewichteten Tasten mit Anschlagdynamik ausgestattet.

Wie auch die anderen Dexibell Pianos verfügt das S2 über Dexibells Advanced T2L Sampling und Modeling Technologie und ab Werk sind 180 Preset-Sounds sowie 100 separate Orgel-Presets an Bord. Über die Dexibell Website lassen sich weitere Sounds herunterladen und auf das Piano transferieren. Grund dafür ist der modulare Aufbau der Sound-Library der Dexibell Pianos.

Ausgestattet ist das Dexibell VIVO S2 mit einem Pitch Bend- und Modulationsjoystick, einem LC-Display (Auflösung 128 x 64 Pixel), Cursor-Tasten, Tasten zur Auswahl der einzelnen Soundsektionen, Transpositionstasten, einer Transportsektion uvm.

Hinzu gesellen sich eine große Effekt-Sektion mit Rotary, Overdrive und Vibrato/Chorus für die interne Orgel sowie 12 unabhängige DSPs für weitere Effekte.

Mit Hilfe einer Aufnahmefunktion lässt sich das eigene Spiel auf einem USB-Medium aufzeichnen und über die kostenfreie iOS-App X Mure kann man sogar eine komplette Begleitautomatik mit dem VIVO S2 nutzen.

Rückseitig verfügt das neue Einsteiger-Stagepiano von Dexibell über ein Master-Ausgang (2x 6,3 mm Klinke), drei Pedalanschlüsse, USB-to-host und USB-to-Device, einen Aux-Eingang sowie zwei Kopfhörerausgänge. Darüber hinaus ist das VIVO S2 mit Bluetooth Audio und MIDI (BLE 4.2) ausgestattet. Betrieben wird das S2 wahlweise mit dem zum Lieferumfang gehörenden Netzteil oder acht AA-Batterien.

Zum Preis von 1.699,- Euro ist das Dexibell VIVO S2 voraussichtlich ab Ende August/Anfang September im Handel erhältlich.