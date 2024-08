DI-Boxen: Einsatz, Typen und Anwendungsfälle

Wichtiges Stage-Tool: Vom Instrument über die PA bis zu PC und Bluetooth

DI-Boxen sind garantiert den meisten Musikern oder DJs in irgendeiner Form auf den verschiedenen Bühnen oder im Studio begegnet, spätestens dann, wenn man sich zusätzlich zum eigenen Setup an externe Mischpulte anschließt. Unauffällig und unspektakulär sorgen sie für die richtige Übertragung zwischen verschiedenen Punkten in der Signalkette. Speziell für Musiker gibt es Varianten, die neben der rein elektroakustischen Arbeit auch klangformend arbeiten oder als Signalkonverter dienen. Ein weiterer guter Grund, sich eingehend mit der Materie zu beschäftigen. Nicht zu vergessen sind moderne Digitalformate wie PC-USB oder Bluetooth, die wieder in die analoge Audio-Ebene transformiert werden wollen.

DI-Box: Allgemeine Aufgaben und Einsatzgebiete

DI-Boxen (Direct Injection) sind wichtige Werkzeuge in der Audiotechnik, die helfen, Audiosignale von Instrumenten und anderen Quellen an Mischpulte und Aufnahmegeräte zu übertragen. Sie wandeln (störanfällige) unsymmetrische Signale in symmetrische Signale um, die besser gegen Störungen und Signalverlust geschützt sind.

DI-Boxen haben dabei vier Hauptfunktionen:

Sie bieten eine galvanische Trennung, um Brummschleifen und Störgeräusche zu verhindern. Sie passen die Impedanz an, um eine optimale Signalübertragung vom Instrument zum nachfolgenden Eingang (meistens Mischpult) zu gewährleisten. Sie symmetrieren unsymmetrische Signale und verhindern dadurch Einstreuungen auf der Übertragungsstrecke ins Kabel. Pegelanpassung: Die meisten DI-Boxen können Signale abschwächen, einige können auch als Preamp mit Verstärkungsfunktionen genutzt werden.

Diese vier Eigenschaften erlauben es, alle möglichen analogen Audiosignale störungsfrei über lange Distanzen zu übertragen und dabei auch im Pegel optimal anzupassen.

Funktionsweise einer DI-Box

Traditionell wurden DI-Boxen schon immer in der Audiotechnik, im Studio und auf der Bühne eingesetzt. Sie zeichnen sich (im allgemeinen) dadurch aus, dass sie ihre Hauptaufgaben mittels eines Audioübertragers erfüllen. Das ist nichts anderes als ein kleiner Trafo, der dazu ausgelegt ist, das Audiospektrum von 20- 20.000 Hz möglichst linear zu übertragen. Der Aufbau (Kernmaterial, Wicklungsverhältnisse, MU-Schirmung etc.) und die direkte Umgebungsbeschaltung durch passive und aktive Bauelemente entscheiden dabei über Einsatzspektrum und Qualität.

Wer sich eingehender dafür interessiert, wie Brummschleifen entstehen und wie man sie eliminiert, der kann hier einen einfach verständlichen Artikel lesen.

Moderne Anwendungen, wie der Einsatz von Konferenztechnik und drahtlosen Zuspielern, haben sich ebenfalls etabliert. So gibt es DI-Varianten, die als Signalkonverter dienen, indem sie z. B. USB- oder Bluetooth-Signale in analoges Audio umsetzen, das dann von jedem Mischpult verwertet werden kann.

Aktive und passive DI-Boxen

Passive DI-Boxen

Passive DI-Boxen sind die Urform ihrer Gattung. Sie nutzen Audio-Transformatoren, um das Signal zu übertragen und galvanisch zu trennen. Sofern sie variable Pegelanpassungen erlauben, geschieht das durch die Umschaltung der internen Trafowicklungen oder ein passives Widerstandsnetzwerk.

Sie arbeiten ohne externe Stromversorgung.

Vorteile

stabil und langlebig

keine externe Stromversorgung erforderlich

ideal für starke, nicht zu hochohmige Signale (bis 5 kOhm)

Nachteile

keine Signalverstärkung

Schwächen bei leisen Signalen und hochohmigen Anschlussquellen (zu wenig Pegel, Verzerrungen)

Einsatz

Passive DI Boxen sind prädestiniert für den Einsatz an Klangquellen, die mittel- oder hochpegelig sind, also mehr als 100 mV Output erzeugen und nicht mehr als 2-5 kOhm Ausgangsimpedanz haben. Das gilt im allgemeinen für alle elektrischen Instrumente, Pickups mit aktivem Pre-Amp, Verstärker- und Lautsprecherausgänge.

Wichtige Merkregel: In der Bühnen- und Studiotechnik wird mit sog. Spannungsanpassung gearbeitet. D.h. im Idealfall, dass die Ausgangsimpedanz (komplexer Ausgangswiderstand) der Quelle 1/10 oder weniger als die Eingangsimpedanz der nachfolgenden Stufe beträgt.

Ist das nicht der Fall, ist mit Pegelverlust und gravierendem Klangverlust zu rechnen. Das kann man schnell testen, indem man z. B. einen hochohmigen Piezo-Pickup einmal an eine passive DI-Box (Eingangsimpedanz im 10 kOhm Bereich) anschließt und einmal an eine aktive DI-Box. Der Klang- und Pegelunterschied dürfte gewaltig sein.

Aktive DI-Boxen

Aktive DI-Boxen benötigen eine Energieversorgung durch eine Batterie, ein Netzteil oder Phantomspeisung. Sie bieten eine hohe Eingangsimpedanz (gut für hochohmige Signalquellen), oft Signalverstärkung und allgemein eine gute Signalqualität.

Vorteile

bieten oft Signalverstärkung

gute Ausgangsqualität

besser geeignet für hochohmige Quellen

Nachteile

benötigen Stromversorgung

Anwendungsfälle und die passenden DI-Boxen

Passive Instrumente mit hochohmigem Piezo-Pickup-Systemen

Herausforderung: Piezo-Pickups haben eine hohe Ausgangsimpedanz und erzeugen wenig Pegel, was zu Klangverlust und Störungen führen kann. Hier wird eine hochohmige DI-Box gebraucht, die das Signal rauschfrei verstärken kann und gleichzeitig symmetriert.

Nicht geeignet sind normale passive DI Boxen mit ca. 10-50 kOhm Eingangsimpedanz. Diese würden das Signal deformieren. Das erkennt man an einem schlappen und unpräzisem Signal, in dem vor allem die Bassfrequenzen einbrechen.

Geeignete DI-Boxen

Radial J48: Aktive DI-Box mit Phantomspeisung, hohe Klangqualität.

Radial J48: Aktive DI-Box mit Phantomspeisung, hohe Klangqualität.
ART Dualxdirect: Günstige aktive 2-Kanal DI-Box mit Batterie- und Phantomspeisung, Klinke- & XLR-.Eingang.

Radial PZ-DI: Speziell für hochohmige Piezo-Pickups entwickelt, bietet variable Impedanz.

Fishman Platinum Pro EQ: Aktiver Vorverstärker und DI-Box, speziell für Akustikgitarren.

LR Baggs Para DI: Aktive DI-Box mit 5-Band-EQ und Phasenschalter, ideal für Akustikinstrumente.

Affiliate Links L.R.Baggs Para Acoustic DI Preamp Kundenbewertung: (132) 269,00€ bei

Spezialfall: Reamping

Radial X-Amp: Aktive Reamping-Box, ermöglicht es, USB-Signale durch Verstärker zu schicken. So lässt sich ein clean aufgenommenes Gitarrensignal nachträglich mit einem Gitarrenverstärker bearbeiten und per Mikrofon wieder aufnehmen.



Affiliate Links Radial Engineering X-AMP Kundenbewertung: (86) 266,00€ bei

Bass- und Gitarrenverstärker am Lautsprecher- oder Preamp-Ausgang abgenommen

Das Signal vom Lautsprecherausgang hat eine hohe Leistung, die z. B. mit 30 V ansteht. Ein solches Signal ist einerseits unsymmetrisch und um den Faktor 30-300 zu stark für einen Mischpulteingang. Eine DI-Box isoliert den Hochpegelausgang, symmetriert das Signal und dämpft es gleichzeitig über die Pad-Schalter so weit herunter, dass jeder Mischpulteingang damit klarkommt.

Geeignete DI-Boxen:

Behringer DI100 Ultra-DI: Aktive DI-Box, robust und preiswert, ideal auch für Lautsprechersignale

Millenium DI-E passive DI-Box: Extrem preiswerte Hausmarken DI-Box von Thomann mit allen wichtigen Funktionen. Geeignet für Line- und Lautsprechersignale

Palmer PDI-03JB: Lautsprechersimulator und DI-Box, speziell für Gitarren- und Bassverstärker

Radial JDX 48: Aktive DI-Box für Gitarren- und Bassverstärker, präzise Übertragung, Merge-Funktion (führt zwei Signale auf einen Ausgang)

Hughes & Kettner Red Box 5: DI-Box mit Lautsprechersimulation, ideal für Pre-Amp- und Verstärkersignale, der Klassiker schlechthin für direkte Gitarren-Amp-Abnahme

Palmer PAN 04: Passive Stereo-DI-Box, vielseitig und robust

Radial Pro48: Kompakte aktive DI-Box mit hervorragender Klangqualität

Affiliate Links Radial Engineering Pro 48 Kundenbewertung: (152) 138,00€ bei

Line-Signale, Keyboard oder aktive Gitarren, Bässe

Diese Instrumente haben oft eine unsymmetrische Signalübertragung und benötigen eine saubere Übertragung zum Mischpult. Gerade hier kann es passieren, dass Instrumente bei einem Direktanschluss vom Instrumentenausgang per XLR-Stecker auf die Stagebox zwei Probleme bekommen können.

Das erste ist noch relativ harmlos: Es brummt oder man fängt sich auf der unsymmetrischen Leitung Störungen ein.

Das zweite Problem kann die die Ausgangsstufe des Instrumentes zerstören und so zum Komplettausfall führen, nämlich dann, wenn das Mischpult die 48 V Phantomspeisung eingeschaltet hat. Diese viel zu hohe Spannung liegt dann am Instrumentenausgang an und zerstört diesen, wenn keine spezielle DC- Entkoppelung vorliegt.

Also direkt ein Grund, sich am besten privat die passenden DI-Boxen zu zulegen.

Geeignete DI-Boxen

Behringer DI400P Ultra-DI: Einfache passive DI-Box mit Ground-Lift, benötigt keine Stromversorgung

Radial ProD2: Zweikanalige passive DI-Box, ideal für Stereoquellen

Palmer PAN 03: 4-fach aktive DI-Box in 19" Version für Rack-Einbau mit Front- und rückseitigen XLR-Anschlüssen

Radial PZ-DI: Speziell für hochohmige Piezo-Pickups entwickelt, bietet variable Impedanz

Palmer PAN 16: 19″-DI-Box für den Studioeinsatz, vielseitig und hochwertig

Radial JDI Duplex: Doppelte passive DI-Box mit Jensen Übertragern

ART DualZDirect: Zweikanalige passive DI-Box mit Ground-Lift

Radial Key-Largo: DI-Box speziell für Keyboarder, mehrere Eingänge, kompletter Mixer mit Digital-USB/MIDI-Anschluss

BSS Audio AR-133 Aktive DI Box: Der Klassiker, der auf den meisten professionellen Bühnen an jedem Instrument auftaucht und in zahllosen Nachbauten erhältlich ist. Eingänge als XLR oder Klinke, Stromversorgung per 9 V Block oder 48 V Phantompower

Affiliate Links BSS Audio AR133 Kundenbewertung: (800) 122,00€ bei

DJs mit Cinch- oder Klinkenausgängen

DJ-Mixer haben oft Cinch-Ausgänge, die symmetrisch und störungsfrei übertragen werden müssen. Auch hier wieder erforderlich: Symmetrierung für gute Übertragung auf der Anschlussstrecke, galvanische Trennung gegen Störgeräusche und optimale Pegelanpassung.

Geeignete DI-Boxen

Behringer DI20: Zweikanalige aktive DI-Box, ideal für Stereoquellen

ART DJPre II: Phono-Vorverstärker und DI-Box für DJ-Anwendungen

Radial J33: DI-Box und Phono-Vorverstärker, speziell für DJs

Palmer PAN 04: Passive Stereo-DI-Box, vielseitig und robust

Radial ProAV2: Passive DI-Box für AV-Anwendungen, vielfältige Anschlüsse

Affiliate Links Radial Engineering Pro AV2 Kundenbewertung: (55) 239,00€ bei

Zuspieler, Laptops, Tablets und Handys mit 3,5mm Klinkenausgang

3,5 mm Klinkenausgänge sind unsymmetrisch und störanfällig. Auch hier geht es darum, möglichst schnell auf professionelle Symmetrie umzuschalten und Brummschleifen zu unterbinden. Meist kommen hier Stereo-DIs zum Einsatz, oft mit eingangsseitigen Cinch- oder 3,5 mm Klinkenanschlüssen. Das hilft außerdem, wackelige, fehleranfällige Adapter einzusparen.

Ansonsten ist es ratsam, sich ein entsprechendes Adapterkabel von 3,5 mm Stereoklinke auf 2x Cinch oder 2x Klinke zuzulegen.

Geeignete DI-Boxen

Behringer DI100 Ultra-DI: Aktive DI-Box, robust und preiswert

Radial StageBug SB-5: Kompakte DI-Box für Laptop- und MP3-Player-Signale, direkt mit 3,5mm Anschlusskabel

ART Zdirect: Kostengünstige passive DI-Box

ART DTI: Dual Transformer/Isolator DI-Box, mit Cinch-, Klinke- und XLR-Anschlüssen, sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig

Affiliate Links ART DTI Kundenbewertung: (462) 79,00€ bei

PC-USB und Bluetooth-Ausgänge professionell symmetrieren und entstören

USB- und Bluetooth-Ausgänge benötigen spezielle DI-Boxen, um eine saubere und störungsfreie Signalübertragung zu gewährleisten. Hier werden DI-Boxen gebraucht, die das Signal zum einen konvertieren, dann noch symmetrieren und einen Groundlift gegen Brummschleifen am Start haben.

Geeignete DI-Boxen