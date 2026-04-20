ANZEIGE
ANZEIGE

Diamond Phase, Modulation Pedal

Nachfolger des legendären PHS-1

20. April 2026
Diamond Phase

Diamond Phase

Der Diamond Phase ist da! Mit dem Phase liefert die Edelpedalschmiede aus Kanada den Nachfolger ihres gefeierten Phaser Pedals aus 2008, diesmal im kompakteren Format.

Der Diamond Phase

Wer etwas mehr Würze für seine Funk-Licks sucht, könnte hier genau richtig sein. Denn mit dem Diamond Phase kommt ein neuer Vertreter aus der Modulations-Ecke, der so einiges zu bieten hat.

ANZEIGE

Vollansicht

Als Nachfolger des mittlerweile legendären Diamond PHS-1 Phaser aus dem Jahr 2008 liefert er die gleiche musikalische Qualität mit verbessertem Funktionsumfang und kompakterem Gehäuse.

Das Pedal ist ein rein analoger 6-Stage JFET Phaser, der auf sechs sorgfältig selektierten und gematchten JFETs basiert. Er deckt das gesamte Spektrum von subtilen, fast unmerklichen Bewegungen bis hin zu tiefen, wabernden Modulationen ab.

Mit den vier Reglern Level, Speed, Regen, Depth sowie den schaltbaren 2, 4 oder 6 Stages bietet er eine umfangreiche und zugleich simple Steuerung. Diamond gibt die drei Stufen folgendermaßen an:

2-Stage: leichte, subtile Bewegungen

4-Stage: klassischer Phasing-Effekt

6-Stage: kehliger, mit tieferem Charakter

Stirnseite

ANZEIGE

Der Speed-Regler lässt einen die Frequenz des Phasings von 0,1 Hz bis 10 Hz steuern, Regen regelt den Anteil des Feedbacks im Phaser-Schaltkreis. Damit ist von subtilen, quasi nur spürbaren Phasenverschiebungen bis hin zu warmen, tiefen und expressiven Klängen alles drin.

Der Footswitch des Diamond Phase fungiert nicht nur als klassischer Switch für den True Bypass, sondern bietet auch einen Doubler Mode mit Momentary und Latching Optionen.

Mit stirnseitigen Anschlüssen und dem kleinen Fußabdruck passt es auf nahezu jedes Pedalboard. In diesen beiden Videos gibt es kein Gerede, sondern nur ausgiebige Klangbeispiele, die einem echte Vorfreude auf das Pedal machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der Diamond Phase ist zwar kleiner als sein Vorgänger, hat aber trotzdem noch einen stolzen Preis. Bei Thomann gibt es ihn für 279,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Diamond Phase
Diamond Phase Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
279,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Diamond Phase
Diamond Phase Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
279,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
News: Diamond Memory Lane, Delay Pedal

News: Diamond Memory Lane, Delay Pedal

03.11.2025 |0
Test: Diamond Boost EQ, Booster und Overdrive Pedal

Test: Diamond Boost EQ, Booster und Overdrive Pedal

19.08.2025 |0
Alles über Modulationseffekte wie Chorus, Flanger, Phaser

Alles über Modulationseffekte wie Chorus, Flanger, Phaser

08.09.2023 |6
Test: NUX Diamond-63 OD, Effektgerät für E-Gitarre

Test: NUX Diamond-63 OD, Effektgerät für E-Gitarre

11.08.2024 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X