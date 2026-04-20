Diamond Phase, Modulation Pedal

Nachfolger des legendären PHS-1

Der Diamond Phase ist da! Mit dem Phase liefert die Edelpedalschmiede aus Kanada den Nachfolger ihres gefeierten Phaser Pedals aus 2008, diesmal im kompakteren Format.

Der Diamond Phase

Wer etwas mehr Würze für seine Funk-Licks sucht, könnte hier genau richtig sein. Denn mit dem Diamond Phase kommt ein neuer Vertreter aus der Modulations-Ecke, der so einiges zu bieten hat.

ANZEIGE

Als Nachfolger des mittlerweile legendären Diamond PHS-1 Phaser aus dem Jahr 2008 liefert er die gleiche musikalische Qualität mit verbessertem Funktionsumfang und kompakterem Gehäuse.

Das Pedal ist ein rein analoger 6-Stage JFET Phaser, der auf sechs sorgfältig selektierten und gematchten JFETs basiert. Er deckt das gesamte Spektrum von subtilen, fast unmerklichen Bewegungen bis hin zu tiefen, wabernden Modulationen ab.

Mit den vier Reglern Level, Speed, Regen, Depth sowie den schaltbaren 2, 4 oder 6 Stages bietet er eine umfangreiche und zugleich simple Steuerung. Diamond gibt die drei Stufen folgendermaßen an:

2-Stage: leichte, subtile Bewegungen

4-Stage: klassischer Phasing-Effekt

6-Stage: kehliger, mit tieferem Charakter

ANZEIGE

Der Speed-Regler lässt einen die Frequenz des Phasings von 0,1 Hz bis 10 Hz steuern, Regen regelt den Anteil des Feedbacks im Phaser-Schaltkreis. Damit ist von subtilen, quasi nur spürbaren Phasenverschiebungen bis hin zu warmen, tiefen und expressiven Klängen alles drin.

Der Footswitch des Diamond Phase fungiert nicht nur als klassischer Switch für den True Bypass, sondern bietet auch einen Doubler Mode mit Momentary und Latching Optionen.

Mit stirnseitigen Anschlüssen und dem kleinen Fußabdruck passt es auf nahezu jedes Pedalboard. In diesen beiden Videos gibt es kein Gerede, sondern nur ausgiebige Klangbeispiele, die einem echte Vorfreude auf das Pedal machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der Diamond Phase ist zwar kleiner als sein Vorgänger, hat aber trotzdem noch einen stolzen Preis. Bei Thomann gibt es ihn für 279,- Euro.