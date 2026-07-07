Beste Einsteiger E-Gitarre 2026: Diese 10 Modelle empfehlen wir
Die Auswahl an günstigen Einsteiger E-Gitarren war noch nie so groß wie heute. Gleichzeitig war es aber auch noch nie so schwer, den Überblick zu behalten. Zwischen Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Epiphone, Sire und vielen anderen Herstellern tummeln sich mittlerweile zahlreiche Instrumente, die deutlich mehr bieten, als ihr Preis vermuten lässt.
Wir haben deshalb zehn aktuelle Modelle zusammengestellt, die sich besonders für Anfänger eignen und gleichzeitig genügend Qualität mitbringen, um auch nach den ersten Lernjahren noch Spaß zu machen.
Worum geht es? Du suchst die beste Einsteiger-E-Gitarre? Wir stellen zehn aktuelle Modelle von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom vor, die sich besonders für Anfänger eignen.
- Kaufberatung: Die zehn besten Einsteiger-E-Gitarren 2025 im direkten Vergleich.
- Preis-Leistung: Vom Budget-Geheimtipp bis zur langfristigen Anschaffung für ambitionierte Anfänger.
- Vielfalt: Stratocaster, Les Paul, Superstrat und moderne Allrounder für unterschiedliche Musikstile.
- Hersteller: Empfehlungen von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom.
- Orientierung: Welche Gitarre zu welchem Spielertyp und Musikgeschmack passt.
Inhaltsverzeichnis
- Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren 2026
- Platz 10: Epiphone Les Paul Tribute
- Platz 9: Harley Benton TE-62CC
- Platz 8: Hagstrom Ultra Swede
- Platz 7: Ibanez GRG121SP
- Platz 6: Squier Sonic Stratocaster
- Platz 5: Yamaha Pacifica 112V
- Platz 4: Sire Larry Carlton S3 HSS
- Platz 3: Harley Benton ST-Modern HH
- Platz 2: Ibanez AZES40
- Platz 1: Yamaha Pacifica 112J
Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren 2026
Platz 10: Epiphone Les Paul Tribute
Wer vom klassischen Rock-Sound träumt, kommt an einer Les Paul kaum vorbei. Die Epiphone Les Paul Studio bietet den typischen Humbucker-Sound, viel Sustain und eine solide Verarbeitung zu einem fairen Preis. Sie eignet sich hervorragend für
- Rock
- Blues
- Hardrock
und sieht dabei nach all den Jahren noch immer verdammt sexy aus.
News: Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus, E-Gitarren
Platz 9: Harley Benton TE-62CC
Nicht jeder Anfänger braucht eine Strat oder Les Paul. Die Harley Benton TE-62CC liefert klassische Telecaster-Sounds, eine tolle Optik und erstaunlich viel Qualität für ihr Geld. Wer gern
- Country
- Blues
- Indie oder
- Rock
spielt, kommt mit diesem Instrument schnell zu gut klingenden Ergebnissen. Diese Modelle sind schon ein paar Jahre auf dem Markt, laufen aber immer noch hervorragend und werden auch von erfahrenen Gitarristen als zusätzliches Instrument gern genommen.
Auch die Linkshänder unter euch kommen hier nicht zu kurz:
Platz 8: Hagstrom Ultra Swede
Die Ultra Swede verbindet Les-Paul-Gene mit moderner Bespielbarkeit. Besonders der komfortable Hals macht sie für Anfänger interessant, die Brücke ist eine hauseigene Entwicklung, die jede Saite einzeln aufnimmt und richtig gut aussieht. Wer sich für
- Rock
- Blues
- Classic Rock
interessiert, sollte hier genauer hinschauen:
Platz 7: Ibanez GRG121SP
Ibanez weiß seit Jahrzehnten, wie man Einsteiger E-Gitarren für Metalheads baut. Die GRG121SP bietet schnelle Bespielbarkeit, kräftige Humbucker und moderne Optik. Diese Serie ist auch als „GIO“ bekannt. Liebhaber von
- Metal
- Hard Rock
- Alternative
können mit diesem Brett wundervoll headbangen. Die GIOs gibt’s unterschiedlich ausgestattet zu sehr attraktiven Preisen.
Platz 6: Squier Sonic Stratocaster
Der moderne Klassiker unter den Einsteiger E-Gitarren. Dank Humbucker am Steg deckt die HSS-Konfiguration deutlich mehr Stilrichtungen ab als eine klassische Strat. Wer sich im
- Pop
- Rock
- Funk
- Blues
zu Hause fühlt, kann hier nicht viel falsch machen.
Aber auch mit klassischer SSS-Pickup-Bestückung macht die Fender-eigene Budget-Marke ordentlich was her.
Platz 5: Yamaha Pacifica 112V
Seit vielen Jahren eine der sichersten Empfehlungen überhaupt. Die Pacifica überzeugt unter den Einsteiger E-Gitarren durch Zuverlässigkeit, Verarbeitung und enorme Vielseitigkeit. Sie ist ideal für alle Stilrichtungen.
Platz 4: Sire Larry Carlton S3 HSS
Sire hat sich in kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Larry Carlton S3 HSS bietet moderne Features, hervorragende Verarbeitung und eine erstaunlich hochwertige Haptik. In unseren Tests fahren die Instrumente, für die Altmeister Larry seinen Namen hergegeben hat, regelmäßig Topnoten ein.
Ideal für
- Rock
- Pop
- Blues
- Funk
können wir die Instrumente der günstigsten Serie der Sire-Gitarren mit gutem Gewissen empfehlen.
Platz 3: Harley Benton ST-Modern HH
Compound-Radius, Locking-Mechaniken, Dual-Action-Trussrod, Coil-Split und gerösteter Ahornhals für deutlich unter 200 Euro? Vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Den neuesten Spross dieser Harley Benton-Serie haben wir für euch frisch getestet. Wenn ihr dem
- Rock
- Hard Rock
- Modern Metal
verfallen seid, dann schaut euch diese Serie genauer an. Der Preis ist unschlagbar und mit einem Pickup-Upgrade wächst diese Gitarre mit euren Ansprüchen.
Platz 2: Ibanez AZES40
Die AZES40 gehört zu den durchdachtesten Einsteiger-Gitarren der letzten Jahre. Tolle Bespielbarkeit, hochwertige Verarbeitung und enorme Klangvielfalt machen sie zu einem langfristigen Partner in Sachen Musik. Breit aufgestellt für
- Rock
- Pop
- Fusion
- Blues
könnt ihr mit diesem Instrument jahrelang Spaß haben.
Platz 1: Yamaha Pacifica 112J
Wenn man nur eine einzige Einsteiger-Gitarre empfehlen dürfte, wäre die Pacifica 112J ganz vorne dabei. Sie bietet alles, was Anfänger benötigen: hervorragende Verarbeitung, flexible HSS-Bestückung, angenehme Bespielbarkeit und hohe Zuverlässigkeit.
Sie ist vielleicht nicht die spektakulärste Gitarre dieser Liste, aber vermutlich die ausgewogenste. Ideal für praktisch alle Musikrichtungen.
Wer direkt mit einem kleinen Set aus Einsteiger E-Gitarren, Amps und Zubehör liebäugelt, findet diese natürlich auch zuhauf. Eine kleine Auswahl gibt es hier: