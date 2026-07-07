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Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren 2026

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Beste Einsteiger E-Gitarre 2026: Diese 10 Modelle empfehlen wir

7. Juli 2026
Einsteiger E-Gitarren Aufmacher

Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren

Die Auswahl an günstigen Einsteiger E-Gitarren war noch nie so groß wie heute. Gleichzeitig war es aber auch noch nie so schwer, den Überblick zu behalten. Zwischen Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Epiphone, Sire und vielen anderen Herstellern tummeln sich mittlerweile zahlreiche Instrumente, die deutlich mehr bieten, als ihr Preis vermuten lässt.

Wir haben deshalb zehn aktuelle Modelle zusammengestellt, die sich besonders für Anfänger eignen und gleichzeitig genügend Qualität mitbringen, um auch nach den ersten Lernjahren noch Spaß zu machen.

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Kurz & knapp

Worum geht es? Du suchst die beste Einsteiger-E-Gitarre? Wir stellen zehn aktuelle Modelle von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom vor, die sich besonders für Anfänger eignen.

  • Kaufberatung: Die zehn besten Einsteiger-E-Gitarren 2025 im direkten Vergleich.
  • Preis-Leistung: Vom Budget-Geheimtipp bis zur langfristigen Anschaffung für ambitionierte Anfänger.
  • Vielfalt: Stratocaster, Les Paul, Superstrat und moderne Allrounder für unterschiedliche Musikstile.
  • Hersteller: Empfehlungen von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom.
  • Orientierung: Welche Gitarre zu welchem Spielertyp und Musikgeschmack passt.

Inhaltsverzeichnis

Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren 2026

Platz 10: Epiphone Les Paul Tribute

Wer vom klassischen Rock-Sound träumt, kommt an einer Les Paul kaum vorbei. Die Epiphone Les Paul Studio bietet den typischen Humbucker-Sound, viel Sustain und eine solide Verarbeitung zu einem fairen Preis. Sie eignet sich hervorragend für

  • Rock
  • Blues
  • Hardrock

und sieht dabei nach all den Jahren noch immer verdammt sexy aus.

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Epiphone Les Paul Tribute Plus VS
Epiphone Les Paul Tribute Plus VS
Kundenbewertung:
(1)
379,00€ Thomann
Epiphone Les Paul Tribute Plus HCS
Epiphone Les Paul Tribute Plus HCS
Kundenbewertung:
(3)
379,00€ Thomann

News: Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus, E-Gitarren

Platz 9: Harley Benton TE-62CC

Nicht jeder Anfänger braucht eine Strat oder Les Paul. Die Harley Benton TE-62CC liefert klassische Telecaster-Sounds, eine tolle Optik und erstaunlich viel Qualität für ihr Geld. Wer gern

  • Country
  • Blues
  • Indie oder
  • Rock

spielt, kommt mit diesem Instrument schnell zu gut klingenden Ergebnissen. Diese Modelle sind schon ein paar Jahre auf dem Markt, laufen aber immer noch hervorragend und werden auch von erfahrenen Gitarristen als zusätzliches Instrument gern genommen.

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Harley Benton TE-62 CC LPB
Harley Benton TE-62 CC LPB
Kundenbewertung:
(184)
149,00€ Thomann
Harley Benton TE-62CC SFG
Harley Benton TE-62CC SFG
Kundenbewertung:
(308)
149,00€ Thomann
Harley Benton TE-62CC SP
Harley Benton TE-62CC SP
Kundenbewertung:
(161)
149,00€ Thomann

Auch die Linkshänder unter euch kommen hier nicht zu kurz:

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Harley Benton TE-62CC LH SFG
Harley Benton TE-62CC LH SFG
Kundenbewertung:
(27)
159,00€ Thomann
Harley Benton TE-62CC LH SP
Harley Benton TE-62CC LH SP
Kundenbewertung:
(10)
159,00€ Thomann

Test: Harley Benton TE-62CC LPB, E-Gitarre

Platz 8: Hagstrom Ultra Swede

Die Ultra Swede verbindet Les-Paul-Gene mit moderner Bespielbarkeit. Besonders der komfortable Hals macht sie für Anfänger interessant, die Brücke ist eine hauseigene Entwicklung, die jede Saite einzeln aufnimmt und richtig gut aussieht. Wer sich für

  • Rock
  • Blues
  • Classic Rock

interessiert, sollte hier genauer hinschauen:

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Hagstrom Ultra Swede Mystique Burst
Hagstrom Ultra Swede Mystique Burst
Kundenbewertung:
(1)
599,00€ Thomann
Hagstrom Ultra Swede Worn Denim Burst
Hagstrom Ultra Swede Worn Denim Burst
Kundenbewertung:
(2)
599,00€ Thomann

Test: Hagstrom Ultra Swede ESN BK, E-Gitarre

Platz 7: Ibanez GRG121SP

Ibanez weiß seit Jahrzehnten, wie man Einsteiger E-Gitarren für Metalheads baut. Die GRG121SP bietet schnelle Bespielbarkeit, kräftige Humbucker und moderne Optik. Diese Serie ist auch als „GIO“ bekannt. Liebhaber von

  • Metal
  • Hard Rock
  • Alternative

können mit diesem Brett wundervoll headbangen. Die GIOs gibt’s unterschiedlich ausgestattet zu sehr attraktiven Preisen.

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Ibanez GRG121SP-BMC
Ibanez GRG121SP-BMC
Kundenbewertung:
(30)
267,00€ Thomann
Ibanez GRG131DX-BKF
Ibanez GRG131DX-BKF
Kundenbewertung:
(88)
218,00€ Thomann
Ibanez GRG320FA-TVT
Ibanez GRG320FA-TVT
Kundenbewertung:
(1)
399,00€ Thomann

Platz 6: Squier Sonic Stratocaster

Der moderne Klassiker unter den Einsteiger E-Gitarren. Dank Humbucker am Steg deckt die HSS-Konfiguration deutlich mehr Stilrichtungen ab als eine klassische Strat. Wer sich im

  • Pop
  • Rock
  • Funk
  • Blues

zu Hause fühlt, kann hier nicht viel falsch machen.

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Squier Sonic Strat HSS Black
Squier Sonic Strat HSS Black
Kundenbewertung:
(107)
174,00€ Thomann

Aber auch mit klassischer SSS-Pickup-Bestückung macht die Fender-eigene Budget-Marke ordentlich was her.

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Squier Sonic Strat HT Arctic White
Squier Sonic Strat HT Arctic White
Kundenbewertung:
(45)
159,00€ Thomann
Squier Sonic Strat MN 2TSB
Squier Sonic Strat MN 2TSB
Kundenbewertung:
(27)
179,00€ Thomann
Squier Sonic Strat MN Black
Squier Sonic Strat MN Black
Kundenbewertung:
(16)
169,00€ Thomann

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

Platz 5: Yamaha Pacifica 112V

Seit vielen Jahren eine der sichersten Empfehlungen überhaupt. Die Pacifica überzeugt unter den Einsteiger E-Gitarren durch Zuverlässigkeit, Verarbeitung und enorme Vielseitigkeit. Sie ist ideal für alle Stilrichtungen.

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Yamaha Pacifica 112V UBL RL
Yamaha Pacifica 112V UBL RL
Kundenbewertung:
(7)
329,00€ Thomann

Platz 4: Sire Larry Carlton S3 HSS

Sire hat sich in kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Larry Carlton S3 HSS bietet moderne Features, hervorragende Verarbeitung und eine erstaunlich hochwertige Haptik. In unseren Tests fahren die Instrumente, für die Altmeister Larry seinen Namen hergegeben hat, regelmäßig Topnoten ein.

Ideal für

  • Rock
  • Pop
  • Blues
  • Funk

können wir die Instrumente der günstigsten Serie der Sire-Gitarren mit gutem Gewissen empfehlen.

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Larry Carlton S3 HSS BK New Gen
Larry Carlton S3 HSS BK New Gen Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
399,00€ Thomann

Test: Sire Larry Carlton S3 SSS E-Gitarre

Platz 3: Harley Benton ST-Modern HH

Compound-Radius, Locking-Mechaniken, Dual-Action-Trussrod, Coil-Split und gerösteter Ahornhals für deutlich unter 200 Euro? Vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Den neuesten Spross dieser Harley Benton-Serie haben wir für euch frisch getestet. Wenn ihr dem

  • Rock
  • Hard Rock
  • Modern Metal

verfallen seid, dann schaut euch diese Serie genauer an. Der Preis ist unschlagbar und mit einem Pickup-Upgrade wächst diese Gitarre mit euren Ansprüchen.

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Harley Benton ST-Modern HH PM
Harley Benton ST-Modern HH PM
Kundenbewertung:
(7)
159,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern HH TG
Harley Benton ST-Modern HH TG
Kundenbewertung:
(12)
159,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern HH RBM
Harley Benton ST-Modern HH RBM
Kundenbewertung:
(2)
159,00€ Thomann

Test: Harley Benton ST-Modern HH, E-Gitarre

Platz 2: Ibanez AZES40

Die AZES40 gehört zu den durchdachtesten Einsteiger-Gitarren der letzten Jahre. Tolle Bespielbarkeit, hochwertige Verarbeitung und enorme Klangvielfalt machen sie zu einem langfristigen Partner in Sachen Musik. Breit aufgestellt für

  • Rock
  • Pop
  • Fusion
  • Blues

könnt ihr mit diesem Instrument jahrelang Spaß haben.

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Ibanez AZES40-MGR
Ibanez AZES40-MGR
Kundenbewertung:
(26)
289,00€ Thomann
Ibanez AZES40-PRB
Ibanez AZES40-PRB
Kundenbewertung:
(26)
293,00€ Thomann
Ibanez AZES40-BK
Ibanez AZES40-BK
Kundenbewertung:
(13)
299,00€ Thomann
Ibanez AZES40-TUN
Ibanez AZES40-TUN
Kundenbewertung:
(5)
322,00€ Thomann

Platz 1: Yamaha Pacifica 112J

Wenn man nur eine einzige Einsteiger-Gitarre empfehlen dürfte, wäre die Pacifica 112J ganz vorne dabei. Sie bietet alles, was Anfänger benötigen: hervorragende Verarbeitung, flexible HSS-Bestückung, angenehme Bespielbarkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Sie ist vielleicht nicht die spektakulärste Gitarre dieser Liste, aber vermutlich die ausgewogenste. Ideal für praktisch alle Musikrichtungen.

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Yamaha Pacifica 112J OVS
Yamaha Pacifica 112J OVS
Kundenbewertung:
(21)
248,00€ Thomann
Yamaha Pacifica 112J YNS
Yamaha Pacifica 112J YNS
Kundenbewertung:
(16)
199,00€ Thomann
Yamaha Pacifica 112JL BL
Yamaha Pacifica 112JL BL
Kundenbewertung:
(11)
229,00€ Thomann
Pacifica SC Standard Plus Einsteiger E-Gitarren

Die Yamaha Pacifica-Gitarren finden immer mehr Liebhaber. Das gilt auch für die höherpreisigen Modelle, von denen es jetzt auch T-Style-Instrumente gibt.

Wer direkt mit einem kleinen Set aus Einsteiger E-Gitarren, Amps und Zubehör liebäugelt, findet diese natürlich auch zuhauf. Eine kleine Auswahl gibt es hier:

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Squier Aff. Strat HSS PACK CFM
Squier Aff. Strat HSS PACK CFM
Kundenbewertung:
(90)
328,00€ Thomann
Harley Benton ST-20HSS SBK St. Series Pack
Harley Benton ST-20HSS SBK St. Series Pack Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern MN HSS SP Set
Harley Benton ST-Modern MN HSS SP Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
259,00€ Thomann
Harley Benton SC-400 SBK Vintage Bundle
Harley Benton SC-400 SBK Vintage Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
229,00€ Thomann

Test: Harley Benton Accessory Pack für E-Gitarre

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Fazit

Der Markt für Einsteiger-E-Gitarren ist heute besser sortiert denn je. Besonders Yamaha, Ibanez, Harley Benton und Sire setzen aktuell Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer möglichst wenig Geld ausgeben möchte, findet mit der Harley Benton ST-Modern HH einen echten Geheimtipp. Wer eine Gitarre für viele Jahre sucht, liegt mit der Yamaha Pacifica oder der Ibanez AZES40 goldrichtig.

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Harley Benton ST-Modern HH RR
Harley Benton ST-Modern HH RR
Kundenbewertung:
(2)
159,00€ Thomann
Ibanez AZES40L-PRB
Ibanez AZES40L-PRB
Kundenbewertung:
(7)
349,00€ Thomann

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Harley Benton ST-Modern HH RR
Harley Benton ST-Modern HH RR
Kundenbewertung:
(2)
159,00€ Thomann
Ibanez AZES40L-PRB
Ibanez AZES40L-PRB
Kundenbewertung:
(7)
349,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Jan Steiger RED

1972 geboren, von der Gitarre Anfang der 80er gefunden worden. Im Team von Amazona seit 2018, immer neugierig auf neues Equipment und froh, so viel neues Zeug ausprobieren zu dürfen. Bekennender Kemper-Fan und InEar-Fanatiker. Save your ears, you crazy fools!

 

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