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Beste Einsteiger E-Gitarre 2026: Diese 10 Modelle empfehlen wir

Die Auswahl an günstigen Einsteiger E-Gitarren war noch nie so groß wie heute. Gleichzeitig war es aber auch noch nie so schwer, den Überblick zu behalten. Zwischen Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Epiphone, Sire und vielen anderen Herstellern tummeln sich mittlerweile zahlreiche Instrumente, die deutlich mehr bieten, als ihr Preis vermuten lässt.

Wir haben deshalb zehn aktuelle Modelle zusammengestellt, die sich besonders für Anfänger eignen und gleichzeitig genügend Qualität mitbringen, um auch nach den ersten Lernjahren noch Spaß zu machen.

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Kurz & knapp Worum geht es? Du suchst die beste Einsteiger-E-Gitarre? Wir stellen zehn aktuelle Modelle von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom vor, die sich besonders für Anfänger eignen. Kaufberatung: Die zehn besten Einsteiger-E-Gitarren 2025 im direkten Vergleich.

Die zehn besten Einsteiger-E-Gitarren 2025 im direkten Vergleich. Preis-Leistung: Vom Budget-Geheimtipp bis zur langfristigen Anschaffung für ambitionierte Anfänger.

Vom Budget-Geheimtipp bis zur langfristigen Anschaffung für ambitionierte Anfänger. Vielfalt: Stratocaster, Les Paul, Superstrat und moderne Allrounder für unterschiedliche Musikstile.

Stratocaster, Les Paul, Superstrat und moderne Allrounder für unterschiedliche Musikstile. Hersteller: Empfehlungen von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom.

Empfehlungen von Harley Benton, Yamaha, Ibanez, Squier, Sire, Epiphone und Hagstrom. Orientierung: Welche Gitarre zu welchem Spielertyp und Musikgeschmack passt.

Die 10 besten Einsteiger E-Gitarren 2026

Platz 10: Epiphone Les Paul Tribute

Wer vom klassischen Rock-Sound träumt, kommt an einer Les Paul kaum vorbei. Die Epiphone Les Paul Studio bietet den typischen Humbucker-Sound, viel Sustain und eine solide Verarbeitung zu einem fairen Preis. Sie eignet sich hervorragend für

Rock

Blues

Hardrock

und sieht dabei nach all den Jahren noch immer verdammt sexy aus.

Affiliate Links Epiphone Les Paul Tribute Plus VS Kundenbewertung: (1) 379,00€ Epiphone Les Paul Tribute Plus HCS Kundenbewertung: (3) 379,00€

Platz 9: Harley Benton TE-62CC

Nicht jeder Anfänger braucht eine Strat oder Les Paul. Die Harley Benton TE-62CC liefert klassische Telecaster-Sounds, eine tolle Optik und erstaunlich viel Qualität für ihr Geld. Wer gern

Country

Blues

Indie oder

Rock

spielt, kommt mit diesem Instrument schnell zu gut klingenden Ergebnissen. Diese Modelle sind schon ein paar Jahre auf dem Markt, laufen aber immer noch hervorragend und werden auch von erfahrenen Gitarristen als zusätzliches Instrument gern genommen.

Affiliate Links Harley Benton TE-62 CC LPB Kundenbewertung: (184) 149,00€ Harley Benton TE-62CC SFG Kundenbewertung: (308) 149,00€ Harley Benton TE-62CC SP Kundenbewertung: (161) 149,00€

Auch die Linkshänder unter euch kommen hier nicht zu kurz:

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Affiliate Links Harley Benton TE-62CC LH SFG Kundenbewertung: (27) 159,00€ Harley Benton TE-62CC LH SP Kundenbewertung: (10) 159,00€

Platz 8: Hagstrom Ultra Swede

Die Ultra Swede verbindet Les-Paul-Gene mit moderner Bespielbarkeit. Besonders der komfortable Hals macht sie für Anfänger interessant, die Brücke ist eine hauseigene Entwicklung, die jede Saite einzeln aufnimmt und richtig gut aussieht. Wer sich für

Rock

Blues

Classic Rock

interessiert, sollte hier genauer hinschauen:

Affiliate Links Hagstrom Ultra Swede Mystique Burst Kundenbewertung: (1) 599,00€ Hagstrom Ultra Swede Worn Denim Burst Kundenbewertung: (2) 599,00€

Platz 7: Ibanez GRG121SP

Ibanez weiß seit Jahrzehnten, wie man Einsteiger E-Gitarren für Metalheads baut. Die GRG121SP bietet schnelle Bespielbarkeit, kräftige Humbucker und moderne Optik. Diese Serie ist auch als „GIO“ bekannt. Liebhaber von

Metal

Hard Rock

Alternative

können mit diesem Brett wundervoll headbangen. Die GIOs gibt’s unterschiedlich ausgestattet zu sehr attraktiven Preisen.

Affiliate Links Ibanez GRG121SP-BMC Kundenbewertung: (30) 267,00€ Ibanez GRG131DX-BKF Kundenbewertung: (88) 218,00€ Ibanez GRG320FA-TVT Kundenbewertung: (1) 399,00€

Platz 6: Squier Sonic Stratocaster

Der moderne Klassiker unter den Einsteiger E-Gitarren. Dank Humbucker am Steg deckt die HSS-Konfiguration deutlich mehr Stilrichtungen ab als eine klassische Strat. Wer sich im

Pop

Rock

Funk

Blues

zu Hause fühlt, kann hier nicht viel falsch machen.

Affiliate Links Squier Sonic Strat HSS Black Kundenbewertung: (107) 174,00€

Aber auch mit klassischer SSS-Pickup-Bestückung macht die Fender-eigene Budget-Marke ordentlich was her.

Affiliate Links Squier Sonic Strat HT Arctic White Kundenbewertung: (45) 159,00€ Squier Sonic Strat MN 2TSB Kundenbewertung: (27) 179,00€ Squier Sonic Strat MN Black Kundenbewertung: (16) 169,00€

Platz 5: Yamaha Pacifica 112V

Seit vielen Jahren eine der sichersten Empfehlungen überhaupt. Die Pacifica überzeugt unter den Einsteiger E-Gitarren durch Zuverlässigkeit, Verarbeitung und enorme Vielseitigkeit. Sie ist ideal für alle Stilrichtungen.

Affiliate Links Yamaha Pacifica 112V UBL RL Kundenbewertung: (7) 329,00€

Platz 4: Sire Larry Carlton S3 HSS

Sire hat sich in kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Larry Carlton S3 HSS bietet moderne Features, hervorragende Verarbeitung und eine erstaunlich hochwertige Haptik. In unseren Tests fahren die Instrumente, für die Altmeister Larry seinen Namen hergegeben hat, regelmäßig Topnoten ein.

Ideal für

Rock

Pop

Blues

Funk

können wir die Instrumente der günstigsten Serie der Sire-Gitarren mit gutem Gewissen empfehlen.

Affiliate Links Larry Carlton S3 HSS BK New Gen Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 399,00€

Platz 3: Harley Benton ST-Modern HH

Compound-Radius, Locking-Mechaniken, Dual-Action-Trussrod, Coil-Split und gerösteter Ahornhals für deutlich unter 200 Euro? Vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Den neuesten Spross dieser Harley Benton-Serie haben wir für euch frisch getestet. Wenn ihr dem

Rock

Hard Rock

Modern Metal

verfallen seid, dann schaut euch diese Serie genauer an. Der Preis ist unschlagbar und mit einem Pickup-Upgrade wächst diese Gitarre mit euren Ansprüchen.

Affiliate Links Harley Benton ST-Modern HH PM Kundenbewertung: (7) 159,00€ Harley Benton ST-Modern HH TG Kundenbewertung: (12) 159,00€ Harley Benton ST-Modern HH RBM Kundenbewertung: (2) 159,00€

Platz 2: Ibanez AZES40

Die AZES40 gehört zu den durchdachtesten Einsteiger-Gitarren der letzten Jahre. Tolle Bespielbarkeit, hochwertige Verarbeitung und enorme Klangvielfalt machen sie zu einem langfristigen Partner in Sachen Musik. Breit aufgestellt für

Rock

Pop

Fusion

Blues

könnt ihr mit diesem Instrument jahrelang Spaß haben.

Affiliate Links Ibanez AZES40-MGR Kundenbewertung: (26) 289,00€ Ibanez AZES40-PRB Kundenbewertung: (26) 293,00€ Ibanez AZES40-BK Kundenbewertung: (13) 299,00€ Ibanez AZES40-TUN Kundenbewertung: (5) 322,00€

Platz 1: Yamaha Pacifica 112J

Wenn man nur eine einzige Einsteiger-Gitarre empfehlen dürfte, wäre die Pacifica 112J ganz vorne dabei. Sie bietet alles, was Anfänger benötigen: hervorragende Verarbeitung, flexible HSS-Bestückung, angenehme Bespielbarkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Sie ist vielleicht nicht die spektakulärste Gitarre dieser Liste, aber vermutlich die ausgewogenste. Ideal für praktisch alle Musikrichtungen.

Affiliate Links Yamaha Pacifica 112J OVS Kundenbewertung: (21) 248,00€ Yamaha Pacifica 112J YNS Kundenbewertung: (16) 199,00€ Yamaha Pacifica 112JL BL Kundenbewertung: (11) 229,00€

Wer direkt mit einem kleinen Set aus Einsteiger E-Gitarren, Amps und Zubehör liebäugelt, findet diese natürlich auch zuhauf. Eine kleine Auswahl gibt es hier: