Die 10 vielseitigsten Synthesizer

Ein Synthesizer kann verschiedene Eigenschaften haben, wegen denen er letzendlich ausgewählt wird. Wir hier in der AMAZONA-Redaktion haben uns überlegt, was die vielseitigtsen Synthesizer sein könnten. Teilweise absolut, teilweise in ihrer Kategorie. Die Auswahl ist natürlich riesig und bleibt hier subjektiv.

Dennoch haben wir uns entschieden, euch die 10 vielseitigsten Synthesizer aus der AMAZONA-Redaktion vorzustellen. Ein weiteres Kriterium war auch die Preisgestaltung. In einem gewissen Segment tummeln sich so viele Mitbewerber, so dass eine Auswahl schier unmöglich erscheint. Deswegen werden hier Synthesizer im oberen Preissegment vorgestellt.

Platz 1 unserer 10 vielseitigsten Synthesizer aus der AMAZONA-Redaktion ist ein ARP 2600 M3. Dieser Pionier der Synthesizergeschichte stellt den Gegenpol zum unvermeidlichen Minimoog dar. Das ist in etwa so wie die Frage für Gitarristen Strat oder Paula?

Für mich ist der ARP 2600 der erste Synth, den ich als „außerweltlich“ und „undefinierbar“ charakterisiert habe. Während der Minimoog ja immer irgendwie immer nach einem „normalen“ Instrument klingt.

Diese Eigenschaften des ARP 2600 brachte mir Joe Zawinul durch seine ersten Veröffentlichungen mit der Supergruppe Weather Report bei. Zum Beispiel das Lied „Unknown Soldier“ auf „I Sing the Body Electric“ (1972) bei Minute 5:05 , aber auch vorher kommt er für einige Klangeffekte zum Einsatz, wie marschierende Stiefel oder Sirenen.

ZITAT:

To my knowledge, “Unknown Soldier” marked Zawinul’s first use of a synthesizer on a recording. It was the ARP 2600 which he used on “Unknown Soldier” to produce sound effects.

But he kept at it, and became one of the 2600’s leading musical innovators.

Quelle: Weather Report – The Annotated History