Pedals für Gitarristen UND Keyboarder

Vorwort der Redaktion



Auf Grund des immensen Erfolges dieses Artikels hat nun die Gitarre&Bass-Redaktion diesen ursprünglich für Keyboarder gedachten Beitrag um Dutzende von genialen Effekt-Pedalen für Gitarristen erweitert. Wer also heute noch was vorhat, sollte das auf morgen verschieben ;-)

Die 100 besten Effekt-Pedale nach Kategorien

Mit „Die 100 besten Effekt-Pedale nach Kategorien“ haben sich zwei Redaktionen abgestimmt und sowohl für Gitarristen als auch für Keyboarder eine Liste mit unzähligen Effekt-Pedalen abgeliefert, die alle eine Empfehlung der Redaktion sind. Darunter Neues wie Altes, Schräges wie Standard – eben einfach ALLES. Um euch die Arbeit mit dieser Liste zu erleichtern, wurden alle Effekt-Pedale nach Einsatzbereichen unterteilt. Genau das wurde immer wieder von den Lesern gefordert. Here we go:

In unserer Workshop-Serie Stompbox Effekte findet ihr außerdem in vier ausführliche Artikeln die Grundlagen zu den wichtigsten Pedal-Effekten praxisnah vorgestellt – aber auch aufzeigt, wie man sie zum Beispiel sinnvoll verkettet. Welche Effekte sind es, wie klingen sie und was lässt sich mit denen so alles anstellen? Die Serie richtete sich zwar an Keyboarder, ist aber für Gitarristen nicht weniger interessant. Ein weiterer Artikel von der G&B-Redaktion beschäftigt sich mit Hall-Pedalen, der Technik und deren Geschichte – und ist damit eine perfekte Ergänzung zu dieser Liste. Diesen findet ihr HIER.

In der folgenden Liste finden ihr nun weit mehr als 100 Boden-Effektgeräte für Gitarristen. Besonderen Wert wurde in dieser Liste darauf gelegt, speziell die Bodentreter zu kennzeichnen, die vor allem für Keyboarder auch interessant sind, diese wurden mit einem Sternchen „*“ vor der Produktbezeichnung gekennzeichnet.

Hierzu ein kurzes Statement aus der Keyboards-Redaktion

„Da die Geräte oft eigentlich aus der Gitarrenabteilung stibitzt sind, ist es nicht immer einfach zu erkennen, ob die sich auch für Tasteninstrumente eignen. Um Ihnen den Überblick genau dafür zu erleichtern, haben wir uns einige Mühe gemacht. Und zwar wollten wir wissen, welche von den buchstäblich zahllosen Bodentretern am Markt eigentlich die unzweifelhaft Besten für Keys sind. Dazu wurde umfassend recherchiert und es gab zusätzlich persönliche Befragungen unter Keyboardern und Elektronik-Nerds. Welcher Phaser klingt mit einem Rhodes besonders toll? Was ist mit Flanger für Vintage String Ensemble? Taugt ein bestimmtes Delay gerade für monophone Synthesizer? Sind Overdrive und Distortion in passabler Qualität auch für Keyboards zu haben? Was ist der ideale Reverb-Effekt? Neben solchen Einzelgesprächen mit Musikern rund um den Globus habe ich die Teilnehmer vom synthesizerforum.de gebeten, ihre Lieblingseffekte zu nennen. Ja, Lieblingseffekte, denn gerade auf diesem Terrain hat das Ganze unheimlich viel mit eigenen Vorlieben und Klangvorstellungen zu tun. Und wie gerne jemand mit Sounds experimentiert, auch völlig ergebnisoffen. Denn die meisten Bodentreter sind quasi oldschool: keine Presets, sondern einfach nur Regler. Und deren verschiedene Best-of Positionen muss man sich selber erarbeiten und für später auch noch merken. Das Ergebnis all dieser Studien finden Sie nun hier, in einigen Fällen mit kurzen Kommentaren dazu. Es sind auch ein paar wenige 19“ Effektgeräte dabei, denn einige Musiker haben die Abgrenzung zu Bodentretern nicht ganz so eng gesehen und diese Empfehlungen möchte ich unseren Lesern dann doch nicht vorenthalten.“

Mit Hilfe der Link-Liste am Ende des Artikels können Sie direkt zu den Herstellern gehen und sich aktuelle Infos abholen. Manch Alteingesessener hat sogar Frühwerke aus der Schublade geholt und in Form von Reissues neu aufgelegt. Oder weiterentwickelt und Klassiker auf den Stand der Zeit gebracht.

Inhaltsverzeichnis zu den 111 besten Effekt-Pedalen

Wer direkt zu den Kategorien springen möchte, kann diese Links benutzen:

Und hier sind sie nun:

Die Top 100 & more: BEST OF PEDALS

Wir gehen in alphabetischer Reihenfolge vor und beginnen mit C wie Chorus. Die Pedale, die besonders auch für Keyboarder geeignet sind, wurden mit einem Asterisk* gekennzeichnet.