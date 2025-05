Die besten kostenlosen Delay Plug-ins 2025

Ein gutes Delay alleine reicht dem Musiker von heute schon längst nicht mehr aus. Zu facettenreich und unterschiedlich sind die vielen Delay Plug-ins und der Markt dazu ist schier unüberschaubar. Deshalb liefern wir euch hier eine Übersicht der 12 besten kostenlosen Delay Plug-ins die es aktuell im Jahr 2025 gibt.

Die 12 besten kostenlosen Delay Plug-ins

Delays gehören neben Reverb Plug-ins zu den Zeit- und Raumeffekten und sind sicherlich die beliebtesten Helfer, um seinen Sound zu schmücken. Wie auch bei unserem Beitrag zu den besten kostenlosen Reverbs 2025, gibt es auch hier ein paar Auswahlkriterien:

Die ausgewählten Plug-ins müssen mindestens für Windows und macOS erhältlich sein und auf deren aktuellsten Betriebssystemen und den aktuellsten Versionen (möglichst) aller DAWs lauffähig sein.

Zudem habe ich auch wieder versucht alle Effektarten, inklusive potentiellen Abarten, so fair wie möglich abzubilden. Die Reihenfolge der Auflistung ist rein zufällig.

Integraudio & Sixth Sample Deelay

Aus einer Zusammenarbeit heraus von Integraudio, einem Online-Musikblog, und Sixth Sample, einer Ein-Mann-Schmiede aus Finnland, entstand das Deelay. Mir war vor meiner Recherche ehrlich gesagt keiner dieser Namen bekannt und ich bin froh, diese Neuentdeckung teilen zu können, denn ich habe mich nach nur wenigen Minuten direkt in das Plug-in verliebt.

Wo fange ich an? Es gibt fünf Modi: Normal, Reverse/Forward, Pure Reverse, Chaos und Reverse Chaos. Die beiden Chaos-Modi sorgen für zufällige Tonhöhenverschiebungen. Am unteren Rand wird dem Nutzer aber wirklich jeder Parameter und jeder Modus sehr verständlich erklärt, sobald man den Mauszeiger über einer Auswahl stehen lässt.

Apropos Modus, neben dem Delay-Mode finden wir elf verschiedene Distortion-Modes. Distortion lässt sich dann wahlweise am Eingang oder am Ausgang festlegen. Auch das integrierte Filter lässt sich im Signalfluss verschieben. Ansonsten bietet das Plug-in noch Parameter für einen Ducking-Effekt, Modulation für Chorus-Effekte, Stereoverbreiterung, einem Tape-Effekt und sogar Diffusion, um einen Reverb-Effekt zu erzeugen.

Es gibt jede Menge nützlicher Presets und die frei skalierbare Bedienoberfläche lässt sich auch farblich nach eigenem Geschmack anpassen. Das Plug-in ist einfach zu bedienen, macht Spaß, bietet ein großes Klangspektrum und klingt auch noch unverschämt gut.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST3, AU, AAX

Host-Sync: ja

Typ: Normal, Reverse/Forward, Pure Reverse, Chaos, Reverse Chaos

Valhalla Supermassive

Den Valhalla Supermassive hatten wir bereits in unserem Beitrag zu den besten kostenlosen Reverb-Plug-ins. Doch auch Delays beherrscht er unfassbar gut, so dass man sich beinahe schlecht fühlt, dieses Plug-in kostenlos nutzen zu dürfen.

Es gibt insgesamt 18 Algorithmen, wobei nicht alle davon für Delays vorgesehen sind. Der Valhalla Supermassive kann natürlich ganz einfache Delays, eignet sich jedoch auch hervorragende für Dub-Delays oder experimentelle Versuche. Ein absoluter Alleskönner und nicht umsonst eine uneingeschränkte Empfehlung von allen Musikschaffenden.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Host-Sync: ja

Typ: keine klassischen Delay-Algorithmen (fiktive Bezeichnungen)

Valhalla Freq Echo

Valhalla gehört zu den Spezialisten, wenn es um Delays und Reverbs geht, so dass der Hersteller in unserer Liste der 12 besten kostenlosen Delay Plug-ins einen festen Platz hat. Die kostenlosen Plug-ins stehen den kostenpflichtigen gegenüber in nichts nach, so auch das sogenannte Freq Echo.

Experimentierfreudige kommen hier definitiv auf ihre Kosten, aber auch für einfache Effekte eignet sich der Valhalla Freq Echo hervorragend. Die Bedienoberfläche hat keine schicken Schattenwürfe oder ähnliches und ist so simpel wie möglich gestaltet. Es bietet Regler für Mix, Delay, Feedback sowie Low und High Cut.

Der auffällig große, weiße Drehregler ist für die Shift-Funktion zuständig und unterscheidet den Valhalla Freq Echo so sehr von anderen Delays. So lässt sich das Frequenzspektrum der Delays verschieben, was zu allerlei psychedelischen Effekten führt. Klassische analoge Delays sind auch möglich, nur eben nicht so spannend.

Ich nutze das Valhalla Freq Echo beispielsweise als kurzes Slapback oder für lange, eventuell sogar stehende Delays mit Frequenzmodulation für perkussives Material.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Host-Sync: ja

Typ: Frequenzverschiebung

PSP Step Delay

Das PSP Step Delay kann als einfaches Delay oder auch wirklich schönfärbender Chorus- und Flanger-Effekt verwendet werden und hat sich seinen Platz in unserer Liste der 12 besten kostenlosen Delay Plug-ins locker gesichert. Vor allem die Färbung macht ihn für mich so interessant und würde ich als weich und samtig bezeichnen.

Es bietet die obligatorischen Parameter des Delays, ein Tief- und Hochpassfilter, einen LFO und mehrere Stereo-Funktionen. So lässt sich beispielsweise auch der LFO im Stereobild verteilen.

Es lässt sich auch auf zwei Arten synchronisieren: Sync bedeutet, es läuft synchron zum Host in Notenwerten und Host-BPM läuft ebenfalls synchron, jedoch in Millisekunden für feinere Einstellungen. Natürlich lässt sich das PSP Step Delay auch komplett frei verwenden.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Host-Sync: ja

Typ: normal

Full Bucket Music Full Bucket Brigade Delay

Nun ein Delay nach einem ganz klassischem Eimerkettenprinzip. Das Full Bucket Brigade Delay ist aus dem Full Bucket Nabla Synthesizer entnommen, hat aber zusätzlich einen LFO und einen Quality-Parameter spendiert bekommen.

Mit dem Quality-Parameter wird wohlgemerkt kein HiFi, sondern ein LoFi-Effekt erzeugt. Außerdem gibt es eine Freeze-Funktion. Vor allem bei freilaufender Geschwindigkeit lassen sich sehr kurze Delay-Zeiten erstellen, was zu tollen Chorus- und Flanger-Effekten führen kann.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX, CLAP

Host-Sync: ja

Typ: BBD

Voxengo Tempo Delay

Das Voxengo Tempo Delay ist längst kein Geheimtipp mehr und schon lange ein gerngesehener Gast in Listen wie dieser. Es bietet fünf Parameter (Delay, Rep Period, Feedback, Panning, Gain), separat für beide Kanäle sowie jeweils einen Tremolo-Effekt und ein Filter.

Das Voxengo Tempo Delay punktet mit einer klaren Bedienoberfläche, Unterstützung aller Samplerates und weist keine Verarbeitungslatenz auf. Wer ein sauberes und flexibles Delay sucht, ist hier goldrichtig.

Vor allem durch das Stereofilter, aber auch durch die Multi-Tap-Funktion, hebt sich das Voxengo Tempo Delay von einigen anderen Delays etwas ab. Mit hohen Feedback-Werten kann man auch schöne, flächige Sounds zum Leben erwecken. Für das GUI stehen verschiedene Farben (beige, grau, schwarz und zwei Blautöne) zur Auswahl.

Betriebssystem: Windows, MacOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Host-Sync: ja

Typ: Multi-Tap

Glitchmachines Fracture

Fracture ist eines von zwei kostenlosen Delay Plug-ins aus dem Hause Glitchmachines. Es handelt sich um einen Buffer-Effekt, ein Delay und ein Multimode-Filter, die sich frei anordnen lassen. Jedes dieser Module besitzt einen eigenen LFO und am Ausgang gibt es noch einen Dry-/Wet-Regler.

Im Buffer-Modul kann die Aufnahmelänge über den Parameter Size von 1 Millisekunde bis zu 1 Sekunde gewählt werden. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, wird neu aufgenommen, jedoch lässt sich das Aufgenommene auch bis zu 128-mal wiederholen. Über Ratio wird die Abspielgeschwindigkeit festgelegt, wobei Werte niedriger als 1 den Loop rückwärts abspielen.

Das Filter ist selbsterklärend und bietet die Modi Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre. Es lässt sich bei Bedarf aber auch ganz ausschalten. Die LFOs können übrigens zu jeden Parameter des jeweiligen Moduls geschickt werden. Auch das Delay ist sehr einfach gehalten, kann aber mit etwas Modulation für interessante Pitch-Effekte sorgen. Fracture ist definitiv eher was für die Fraktion Sound-Designer und Anhänger von IDM und Breakbeats.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST3, AU

Host-Sync: ja

Typ: Buffer Delay

Glitchmachines Hysteresis

Und hier direkt das zweite kostenlose Delay von Glitchmachines: Hysteresis. Die Zielgruppe ist absolut identisch. Die Schlagworte lauten Glitch, Noise und Stutter. Im Gegensatz zu Fracture basiert Hysteresis auf einem Feedback-Delay mit Stutter-Effekt. Das bedeutet, dass das verzögerte Signal zurück in den Signalweg wandert und – im Fall des Glitchmachines Hysteresis – dann durch den Stutter-Effekt geht.

Das Filter ist hier reduziert auf Tiefpass und es gibt auch nur einen LFO. Dennoch steht Hysteresis dem Fracture in nichts nach. Die beiden klingen irgendwie sehr ähnlich und doch grundverschieden. Hysteresis generiert noch mehr Glitches und ist meiner Meinung nach etwas schwieriger zu kontrollieren. Die Einsatzgebiete der beiden sind aber ziemlich deckungsgleich.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST3, AU

Host-Sync: ja

Typ: Stutter-Delay

Airwindows Tape Delay 2

Das Airwindows Tape Delay 2 ist eine überarbeitete Version des beliebten Vorgängers und arbeitet noch detaillierter als zuvor. Es gibt Parameter für die Delay-Zeit, Regeneration (Feedback), Frequenz, Resonanz, Flutter und Dry/Wet.

Es gibt keine grafische Benutzeroberfläche, weshalb das Airwindows Tape Delay 2, abhängig von der verwendeten DAW, immer etwas anders aussehen kann. Das spart jedoch CPU und ist äußerst begrüßenswert. Wer authentische Effekte einer Bandmaschine erzeugen will, sollte unbedingt einen Versuch wagen.

Kompatibilität: Windows, MacOS, Linux

Format: VST2, AU

Host-Sync: nein

Typ: Tape-Delay

Audio Damage DubStation1

Ebenfalls nach dem Eimerkettenprinzip verfährt Audio Damage DubStation1. Es ähnelt wohl am ehesten aus der Liste hier einem Roland Space Echo RE-201, wenn es auch immer noch recht weit entfernt davon ist. Wie der Name bereits verrät, eignet es sich hervorragend für Dub-Delays. Mit Filter und Verzerrungsoptionen gelingen hier spielend leicht die passenden Ergebnisse. Dazu gibt es noch eine Loop- und eine Reverse-Funktion.

Ich nutze das Delay unter anderem häufig, um Signale ein ganzes Stück nach hinten im Mix zu setzen. Für Freunde des Dubs definitiv eine Empfehlung. Von der Audio Damage DubStation1 gibt es mittlerweile eine überarbeitete, kostenpflichtige Version. Man findet aber die erste Version noch auf der unten verlinkten Website, zusammen mit einem ganzen Schwung an weiteren Free- und Legacy-Produkten, darunter auch weitere Delays.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, AU

Host-Sync: ja

Typ: Tape-Delay

GSi VariSpeed

GSi VariSpeed ist eine Nachbildung des WEM Copicat IC400 Belt Drive VariSpeed. Der Hersteller hat sich nach eigener Aussage bemüht, das Plug-in genauso wie das Vorbild zu gestalten, mit allen Vor- und Nachteilen und ohne zusätzliche Features. Bis auf die MIDI-Implementation, die gab es beim Original natürlich nicht.

Das GSi VariSpeed ist zwar eher was für Liebhaber, wird aber genau diese zufriedenstellen.

Kompatibilität: Windows, MacOS, Linux

Format: VST2, VST3, AU

Host-Sync: nein

Typ: Tape-Delay

AudioThing & Hainbach Moon Echo

Die Plug-ins von AudioThing und dem Musiker & YouTuber Hainbach dürften mittlerweile jedem ein Begriff sein und dürfen in unserer Liste der 12 besten kostenlosen Delay Plug-ins nicht fehlen. Hier wird gerne geforscht, experimentiert und vor allem versucht, seltene und beinahe ausgestorbene Gerätschaften und Techniken in die digitale Welt zu bringen und zu verewigen.

Für das Moon Echo hat man sich einer sehr ungewöhnlichen Idee angenommen. Die Technik nennt sich ‚Moon Bouncing‘. Hierbei werden Funksignale zur Mondoberfläche geschickt und das reflektierende Signal als Echo empfangen, eine altes Verfahren aus dem Broadcasting. Das Moon Echo simuliert diesen Prozess, was für wirklich außerirdische Ergebnisse führen kann.