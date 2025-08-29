Von subtiler Sättigung bis zu verrückten Verzerrungen

Es ist mal wieder Zeit für einen Überblick ausgewählter kostenloser Plug-ins, dieses Mal zum Thema Distortion. Der Begriff „Distortion“, oder zu Deutsch „Verzerrer“, wird allgemein als Oberbegriff für viele Effekte verwendet. Im Wesentlichen geht es darum, einem Signal harmonische oder nicht harmonische Obertöne hinzuzufügen. Von laut und harsch bis subtil und warm gibt es so einige Richtungen, wie wir unsere Klänge verformen können.

Klassische Effekt-Typen sind Overdrive, Distortion und Fuzz. Vor allem bei der elektronischen Klangerzeugung kommen beispielsweise noch Effekte wie Wavefolder und Waveshaper vor. Doch um harmonische Obertöne hinzuzufügen, gibt es unzählige Wege und dementsprechend auch ein großes Angebot an Plug-ins. Im Detail betrachtet, finden wir in der folgenden Auflistung auch deutlich mehr als nur 14 Plug-ins.

Die Auswahl meiner besten kostenlosen Distortion Plug-ins beschränkt sich wie immer auf solche, die mindestens für macOS und Windows erhältlich sind und auf allen DAWs laufen sollten. Die Auflistung erfolgt in keiner bestimmten Reihenfolge.

Kilohearts Free Bundle

Das umfangreiche Bundle aus dem Hause Kilohearts beherbergt unter anderem auch mehrere Plug-ins zur Verzerrung.

Es gibt einen klassischen Shaper mit eigenem Editor zum Einzeichnen von Wellen sowie drei Shape-Modi.

Das klassische Distortion Plug-in besteht aus den Modi Overdrive, Saturate, Foldback, Sine, Hard Clip und Quantize. Phase Distortion ist da schon etwas spezieller. Im Gegensatz zu einem traditionellen Verzerrer, lässt Phase Distortion das Signal seine Phase selbst modulieren. Somit lassen sich subtile als auch drastische Effekte erzeugen, die etwas an FM-Synthese erinnern. Wenn man möchte, darf man zu guter Letzt noch den Bitcrusher dazuzählen.

Alle Plug-ins haben eines gemeinsam: Sie sind einfach zu bedienen, verbrauchen wenig CPU und klingen einfach sehr gut.

Typ: Bundle

Besonderheit: große Auswahl

Website Kilohearts

Sennheiser MIYA

Sennheiser MIYA, aus der Dear Reality-Reihe, ist ein Re-Synthesizer Plug-in mit anpassbaren Obertönen. Hier sollten sich eher die Tüftler und Sound Designer angesprochen fühlen.

Es gibt einen großen Echtzeit-Visualisierer, der sich aber auch ausblenden lässt. Die Parameter werden im Wesentlichen aus drei Einheiten gebildet: Analyzer, Synthesizer und Output.

Die Funktionen sind relativ komplex und ich empfehle einen Blick in das übersichtliche 14-seitige Handbuch. Persönlich nutze ich MIYA erst seit ein paar Wochen, hatte aber schon einige Stunden Spaß damit, bereits aufgenommene Schwingungsformen von irgendwelchen Synthesizern zu verfremden. Dies scheint auch die Stärke von MIYA ist.

Natürlich lässt sich aber potentiell jedes Signal verfremden, von subtilen Texturen bis hin zu groben Verzerrungen ist vieles möglich. Auch Subharmonien sind kein Problem für MIYA.

Typ: Re-Synthesizer

Besonderheit: Re-Synthese, Subharmonien

Website Sennheiser

Izotope Trash Lite

Izotope Trash hat sich mittlerweile zu einem Klassiker entwickelt. 2003 auf den Markt gekommen, wurde es 2012 zu Trash 2 und 2022 kurzfristig sogar komplett eingestellt. Im Dezember 2022 wurde Trash 2 wieder zurück ins Leben gerufen, um dann 2024 in Trash 3 (offiziell wieder nur als Trash bezeichnet) zu mutieren. Nun gibt es auch eine kostenlose Lite-Version von Trash.

Im Vergleich zur kostenpflichtigen Version entfallen einige Distortion-Typen, die Multiband-Bearbeitung, die Hüllkurve und auch die Möglichkeit, Impulsantworten zu laden. Von den Distortion-Typen sind es wohlgemerkt immer noch 60. Das X/Y-Pad bleibt ebenso erhalten.

Vor allem wenn man gerne mal etwas über die Stränge schlagen möchte, ist Trash (und sicher auch Trash Lite) eine gute Wahl.

Klanghelm IVGI

Das Klanghelm IVGi ist ein Sättigungs- und Distortion Plug-in, das eher für den Master-Bus konzipiert ist, da es seine Stärken vor allem bei Stereosignalen entfaltet.

Den Klang würde ich als sehr authentisch bezeichnen. Hierfür sorgt eine kontrollierte Zufallsfunktion, die alle internen Prozesse leicht moduliert. Wer das Plug-in namens SDRR bereits kennt, wird mit dem Sound sicherlich vertraut sein, denn IVGI ist sehr ähnlich zum DESK-Modus von SDRR. Ich nutze das Plug-in hauptsächlich für subtile Sättigung, für harte Verzerrungen gibt es meiner Meinung nach bessere Kandidaten. Dennoch, oder gerade deshalb, ein absolutes Must-have.

Typ: Saturation

Besonderheit: Mastering Plug-in

Website Klanghelm

MeldaProduction Bundle

Auch MeldaProduction liefert in seinen kostenlosen Bundle einiges an gut klingenden Plug-ins zum Thema Sättigung und Verzerrung.

Es gibt einen Bitcrusher (MBitFun), einen Saturator (MSaturator), einen Shaper (MWaveShaper) und einen Folder (MWaveFolder).

Im Gegensatz zu dem Kilohearts Bundle sind die Plug-ins von MeldaProduction etwas funktionsreicher und bieten einige interessante Features. Klanglich sind beide Bundles uneingeschränkt zu empfehlen.

Typ: Bundle

Besonderheit: große Auswahl

Website MeldaProduction

Shatter Glass Audio SGA1566

Der Shatter Glass Audio SGA1566 emuliert zwar einen alten Mikrofonvorverstärker mit Röhrentechnik, ist aber gar nicht zur Vorverstärkung, sondern nur für die ihm nachgesagte Wärme zuständig. Hier geht es um Sättigung, nicht Verzerrung.

Der SGA1566 macht dabei einen außerordentlich guten Job. Es gibt einen Baxandall-EQ mit Pre- und Post-Schaltung und Regler für Input, Gain und Output. Der SGA 1566 lässt sich über einen Kippschalter in Mono oder Stereo betreiben und über einen weiteren lässt sich zwischen High- und Low-CPU wählen. Um seine CPU weiter zu be- oder entlasten, lässt sich zwischen 1x, 2x oder 4x Oversampling wählen. Das Thema CPU haftet dem Shatter Glass Audio SGA 1566 leider negativ an, denn davon benötigt das blaue Wunder enorm viel.

Typ: Vorverstärker

Besonderheit: authentischer Klang

Website Shatter Glass Audio

Newfangled Audio Obliterate

Obliterate war ursprünglich mal ein Filter und ist über die Jahre zu einem resonanzwütigen Distortion Plug-in mutiert. Der Hersteller wirbt mit dem Slogan „Obliterate doesn’t make your audio sound better, it destroys it“.

Die beiden Algorithmen zur Verzerrung tragen die Bezeichnung „Too Much“ und „Too Most“. Doch es verbirgt sich kein kompletter Unsinn dahinter, denn die beiden Multimode-Filter lassen sich dermaßen verbiegen, dass man unzählige Sweet-Spots findet. Das kann zwar oftmals viel Zeit in Anspruch nehmen, wird aber dafür nicht so schnell langweilig. Generell aber eher für Fans der ganz harten Gangart geeignet.

Typ: Kombination aus Filter und Verzerrung

Besonderheit: kann absurd übertrieben klingen

Website Newfandled Audio

Voxengo Boogex & Voxengo Tube Amp

Voxengo bietet, ähnlich wie beispielsweise MeldaProduction, eine Vielzahl an kostenlosen und sehr hochwertigen Plug-ins. Auch im Bereich der Verzerrung und Sättigung gibt es zwei nennenswerte Kandidaten.

Boogex ist eine Amp-Emulation, kann Impulsantworten verarbeiten und hat den tollen Voxengo OldSkoolVerb direkt mit an Bord. Durch die geringe Latenz eignet sich das Plug-in auch zur Echtzeitbearbeitung.

Tube Amp ist dagegen eine recht simple Röhrenemulation mit einem Filter. Das Filter dient dazu, eine eher minderwertige Röhre zu simulieren.

Beide Plug-ins sind einfach zu bedienen und klingen hervorragend. Ebenfalls interessant: Alle Plug-ins von Voxengo verarbeiten auch Mehrkanalformate.

Typ: Amp- und Röhrenemulation

Besonderheit: Amp mit Reverb, Röhre mit Filter

Website Voxengo Boogex

Website Voxengo Tube Amp

Audio Damage FuzzPlus 3

Audio Damage ist ein weiterer Entwickler, der unzählige kostenlose Plug-ins anbietet. Einige davon sind durchaus empfehlenswert, wie das FuzzPlus3, das ein sehr bedienungsfreundliches Plug-in ist.

Es bietet ein Tiefpassfilter mit Reglern für Cutoff und Resonance, einen Distortion-Regler und eine Feedback-Funktion. FuzzPlus 3 macht sich auf Drums eigentlich immer positiv bemerkbar, ist aber auch für anderes Material sehr gut geeignet.

Mit Grind und Kombinat, sowie Kombinat Dva, gibt es weitere Plug-ins zum Thema Verzerrung. Grind funktioniert auf dem Prinzip von Wavetables, hat mich nach einem kurzen Test allerdings nicht so sehr überzeugt. Kombinat ließ sich bei mir leider nicht installieren.

Typ: Fuzz

Besonderheit: Feedback-Funktion

Website Audio Damage

TBProAudio GSat+

Das GSat+ von TBProAudio ist aus dem CS-5501V2 Channel-Strip entnommen, hat allerdings noch einige zusätzliche Features spendiert bekommen.

Es gibt drei Tube-Modi und es lassen sich bis zu fünf Röhren simulieren. Außerdem lässt sich der Grad an harmonischer und nicht harmonischer Verzerrung steuern.

Mit vielen weiteren Features wie Oversampling und getrennte Seiten- und Mittenbearbeitung ist das GSat+ definitiv einen Blick wert und macht sowohl auf Bussen als auch auf Einzelsignalen eine gute Figur.

Typ: Röhre

Besonderheit: mehrere Röhren, getrennte Mitten- und Seitenbearbeitung

Website TBProAudio

Softube Saturation Knob

Wer es gerne einfach und übersichtlich mag, dem sei der Saturation Knob von Softube ans Herz gelegt.

Es gibt tatsächlich nur einen Drehregler für den Grad der Verzerrung. Darunter befindet sich noch ein Kippschalter zur Auswahl aus drei verschiedenen Algorithmen: Keep Low, Natural und Keep High. Auch wenn die Bedienung sehr eingeschränkt ist, lässt sich der Saturation Knob für viele Anwendungen einsetzen und klingt dabei eigentlich immer gut.

Typ: Sättigung

Besonderheit: nur ein Drehregler

Website Softube

Analog Obsession Bundle

Die türkische Software-Schmiede Analog Obsessions bietet unfassbar viele Plug-ins zum kostenlosen Download an. Darunter auch alles Mögliche zum Thema Sättigung und Verzerrung.

Wem der Vintage-Hype so langsam reicht, der darf den Beitrag gerne als beendet sehen, denn um nichts anderes geht es hier.

Design und Klang aller Plug-ins sind von alten Geräten inspiriert, sollen aber in den meisten Fällen keine Kopien sein. Neben den auf der Homepage verfügbaren Plug-ins findet man noch einige ältere über eine Suchmaschine eures Vertrauens. Generell sind es zu viele, um sie hier aufzulisten und ich empfehle bei Interesse, einfach mal zu stöbern und auszuprobieren. Kein Bundle im eigentlichen Sinne, aber eine Menge an Auswahl.