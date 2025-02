Die 12 besten MIDI-Tools für die Bühne

Praktische MIDI-Tools für den Bühneneinsatz

Für Musiker und Bühnenprofis ist MIDI ein unverzichtbares Werkzeug, beispielsweise um Instrumente und Effekte miteinander zu verbinden. Aber gerade im Live-Betrieb ist es wichtig, auf die richtigen Tools zu setzen. Diese Übersicht stellt mit diversen MIDI-Tools verschiedene Lösungen vor, die speziell für die Anwendung im Bereich der Bühne und Live-Musik entwickelt wurden: Von der Steuerung von Instrumenten über Automation bis hin zur kabelfreien Übertragung der MIDI-Signale.

Was ist MIDI überhaupt?

Aber zunächst klären wir die Frage, was MIDI eigentlich ist. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein universelles Protokoll, das Musikern und Produzenten seit den 80er-Jahren hilft, elektronische Instrumente, Computer und andere Geräte miteinander zu verbinden. Statt echte Audiosignale zu übertragen, sendet MIDI nur Steuersignale mit Informationen wie Noten, Programmnummer, Lautstärke oder Tempo, die dann von den angeschlossenen Geräten, wie beispielsweise einem Synthesizer, umgesetzt werden. So lassen sich Instrumente und Effekte perfekt synchronisieren und zentral steuern.

Heute wird MIDI nicht mehr nur über die klassischen 5-poligen DIN-Stecker genutzt, sondern auch immer häufiger über USB, was eine noch einfachere Verbindung mit Computern und modernen Geräten ermöglicht. USB-MIDI bietet außerdem schnellere Datenübertragungen und eine höhere Kompatibilität mit DAWs und Controllern, was gerade für den Bereich von Live Shows ein großer Vorteil ist. MIDI ist damit nicht nur in der Musikproduktion, sondern auch für Lightshows und Bühneneffekte ein echter Allrounder, der heutzutage nicht mehr von den großen Bühnen dieser Welt wegzudenken ist.

Warum ist MIDI so beliebt?

MIDI hat sich als Standard durchgesetzt, weil es extrem flexibel und vielseitig ist. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller, was Musikern eine riesige Auswahl an Hardware und Software bietet. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Bandbreite, die MIDI benötigt. Im Gegensatz zur Übertragung von Audiosignalen, die meist große Datenmengen erfordern, sind MIDI-Signale sehr kompakt. Dadurch bleiben auch umfangreiche Setups mit vielen Geräten stabiler und zuverlässiger, selbst bei Live-Performances, wo Ausfälle absolut keine Option sind.

Eine zuverlässige Verbindung zwischen den verschiedenen Instrumenten und Equipment ist das A und O einer jeden Live-Veranstaltung. Egal ob drahtlos oder kabelgebunden: Die effiziente Übertragung von MIDI-Daten zwischen Geräten ist essenziell. In der ersten Kategorie dieser Marktübersicht finden sich praktische MIDI-Tools, um MIDI-Signale auf der Bühne zu verteilen, drahtlos zu übertragen oder auch erweitern zu können. Dank dieser kleinen Helfer ist eine nahtlose Kommunikation auch in komplexen Setups immer gewährleistet.

Kenton LNDR Linedriver

Der Kenton LNDR Linedriver ist ein praktisches Tool zur Übertragung von MIDI-Signalen über weite Strecken. Die Übertragung per MIDI-DIN-Kabel sollte wie auch bei USB-Kabeln wenige Meter nicht überschreiten. Der Kenton LDNR Linedriver schafft Abhilfe per Ethernet-Kabel. Der Hersteller spricht hier von bis zu 500 m. Er besteht aus einem Sender und Empfänger und eignet sich hervorragend, um beispielsweise das BPM-Signal einer DAW wie Ableton Live an das Pedalboard einer E-Gitarre zu senden oder auch an das Mischpult des Tontechnikers (Stichwort Delay) oder das Lichtpult für die temposynchrone Light-Show.

So können Delays und andere Effekte perfekt synchronisiert werden, ohne dass der Gitarrist das Tempo manuell eintippen muss. Mit einer stabilen Signalübertragung ist der Kenton LNDR Linedriver damit ideal für große Bühnen und komplexere Setups. Besonders bei Festivals oder generell großen Veranstaltungsorten zahlt sich seine Reichweite aus.

Bome BomeBox

Ähnlich wie der Kenton LNDR Linedriver, ist die Bome BomeBox ein MIDI-Tool, das speziell für den Live-Einsatz konzipiert wurde. Sie legt jedoch neben kabelgebundenen Verbindungen einen besonderen Fokus auf eine drahtlose MIDI-Einbindung mittels intergriertem WLAN-Router. Ein interner Switch mit zwei 100 Mbit/s Ethernet-Anschlüssen, klassische MIDI DIN-Anschlüsse und USB machen die Bome BomeBox zum idealen MIDI-Vermittler und ermöglicht auch in komplexen Live-Situationen eine zuverlässige und flexible Steuerung verschiedener MIDI-Geräte. Zusätzlich dazu kann die Bome BomeBox auch mit digitalen Mischpulten der Serien dLive, GLD und Qu von Allen & Heath per Ethernet verbunden werden.

iConnectivity mioXM MIDI-Interface

Dieses Gerät ist ein leistungsstarkes Interface mit einigen Funktionen, die über die eines üblichen MIDI-Interfaces hinausgehen. Es unterstützt nämlich RTP-MIDI, ein Protokoll zur Übertragung von MIDI-Daten per Netzwerk, was nicht nur eine sehr schnelle, sondern auch stabile Verbindung ermöglicht. Mit seinen zahlreichen Ein- und Ausgängen, besagter Möglichkeit, MIDI-Daten über Ethernet zu senden, und der Option, mehrere Computer einzubinden, eignet sich dieses Interface perfekt für Musiker, die viele Geräte gleichzeitig integrieren wollen. Zudem kann die Übertragung von MIDI-Daten auch drahtlos über WLAN erfolgen.

CME WIDI Master

Der CME WIDI Master bietet eine elegante Lösung für kabellose MIDI-Verbindungen im Live-Betrieb. Er arbeitet mit Bluetooth-MIDI und ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen MIDI-Geräten, ohne zusätzliche Hardware, wie Computer oder Interfaces, zu benötigen. Dank dieses kleinen Tools spart man sich störende Kabel in seinem Setup, geht damit Stolperfallen aus dem Weg und sorgt für einen aufgeräumten Look am Instrument.

Yamaha MD-BT01 Wireless MIDI Adapter

Der Yamaha MD-BT01 ist ein weiteres Modell, das kabellose MIDI-Einbindung per Bluetooth ermöglicht. Im Vergleich zum CME WIDI Master punktet der Yamaha MD-BT01 vor allem durch seine hohe Kompatibilität mit iOS-Geräten. Auch das schlanke Design ist hier ein großer Pluspunkt. Perfekt für Keyboarder und andere Musiker, die ein minimalistisches und nahezu kabelloses Setup bevorzugen.

MIDI-Hardware-Controller

MIDI-basierte Hardware-Controller ermöglichen es, MIDI-Signale in Echtzeit umzusetzen und Funktionen zu steuern. Hiebei geht es von Parameterveränderungen bis hin zur Steuerung von Effekten. Die folgenden Geräte sind optimal für Live-Performances, bei denen Musikern ein schneller Zugriff auf bestimmte Funktionen wichtig ist.

Hotone Ampero Control

Dieser MIDI-Controller ist ein Gerät im Pedalformat. Er bietet vier individuell programmierbare Fußschalter und ein praktisches kleines Display. Damit ist er perfekt für Gitarristen und Musiker, die schnell zwischen Presets wechseln und Effekte in Echtzeit steuern wollen. Gerade dank der robusten Bauweise und einer einfachen Bedienung ist dieses MIDI-Gerät ideal für den Live-Einsatz. Das Signal kann wahlweise per klassischem 5-Pol-MIDI, USB-MIDI oder Bluetooth-MIDI gesendet werden.

IK Multimedia iRig BlueBoard

Im Gegensatz zum Hotone Ampero Control, das sowohl kabelgebunden als auch per Bluetooth mit einer Vielzahl von Geräten arbeitet, ist das IK Multimedia iRig BlueBoard ein MIDI-Tool, das speziell für die kabellose Einbindung von Apple-Geräten konzipiert wurde. Mit seinen vier frei belegbaren Fußtastern bietet es eine übersichtliche Steuerung von MIDI-Funktionen, wie zum Beispiel das Wechseln von Presets oder das Aktivieren von Effekten. Die Bluetooth-Verbindung mit einer Reichweite von 10 m sorgt für eine flexible Nutzung und ist damit ideal für mobile Musiker mit kleine Setups, wie beispielsweise Hochzeitssänger.

Neben klassischen Aufgaben wie das Starten und Stoppen von Backing-Tracks, ist auch das Umblättern von Noten, z. B. auf einem Apple iPad, ein beliebter Anwendungsbereich.

Airturn BT500S-2

Dieses Gerät ist ein kabelloses MIDI-Pedal mit zwei robusten Tastern, das MIDI-Signale zuverlässig per Bluetooth-MIDI überträgt, alternativ aber auch Tastatursignale senden kann. So ist das Airturn BT500S-2 kompatibel zu einer Vielzahl verschiedener Apps. Besonders praktisch für Musiker:

Es lässt sich mit einer speziell entwickelten App kombinieren, die ein komfortables Blättern von Notenseiten ermöglicht, was ideal für Pianisten, Gitarristen oder andere Künstler ist, die während einer Performance ihre Hände frei haben müssen. Dank des integrierten Akkus bietet das Pedal maximale Flexibilität bei mobilen Einsätze. Auch die robuste Bauweise macht es zu einem verlässlichen MIDI-Tool für Live-Auftritte und zu einer effektiven Lösung für unterschiedlichste Steuerungsaufgaben. Unter der Bezeichnung Airturn BT500S-4 ist auch eine Version mit vier bzw. unter Airturn BT500S-6 sogar sechs Schaltern erhältlich.

Neben den geläufigen MIDI-Controllern und Lösungen zur Einbindung von MIDI-Geräten gibt es noch eine Vielzahl von Spezialgeräten und Zubehörteilen, die uns das Leben als Live-Musiker erheblich erleichtern können. Die Auswahl an folgenden MIDI-Tools bietet kreative oder praktische Zusatzfunktionen, die oft den entscheidenden Unterschied beim Live-Einsatz machen:

Lab4Music SiparioX

Dieses Gerät ist ein kompakter MIDI-Router mit vielseitigen Funktionen, der sich besonders für Keyboarder eignet. Er bietet fünf MIDI-Ein- und Ausgänge, wodurch mehrere Geräte gleichzeitig angesteuert werden können. Zu den Highlights gehört das Pitch-Wheel, mit dem in Echtzeit Pitch- und Modulationsbefehle ausgeführt werden können. Außerdem verfügt der MIDI-Router über ein 6,3 mm Pedaleingang. Die übersichtliche Benutzeroberfläche inklusive Display erlaubt das Erstellen und Umschalten zwischen verschiedenen Setups und Zonen für MIDI-Keyboards. Zudem lassen sich MIDI-Befehle, wie beispielsweise Transponieren oder Layern, unkompliziert anpassen.

Durch die vielfältigen Möglichkeiten des Lab4Music SiparioX ist auch der Einsatz als Schaltzentrale für eine automatisierte und synchronisierte Bühnentechnik möglich, bei der ohne Computer Licht- und Tontechnik sowie Instrumente gesteuert werden.

MIDI Solutions Footswitch To MIDI Controller

Mit diesem MIDI-Tool können herkömmliche Fußschalter in MIDI-Controller verwandelt werden, um MIDI-Befehle, wie Program-Changes, Control-Changes oder Note-on/off zu senden. Dieses Gerät ist besonders nützlich für Musiker, die ihre bestehenden Pedale flexibel in ein MIDI-Setup einbinden möchten, ohne in zusätzliche und meist teure Speziallösungen investieren zu müssen. Ein großer Pluspunkt ist nicht nur die geringe Größe, sondern auch die Versorgung mit Strom per MIDI-Kabel.

MIDI Solutions Power Adapter

Wo wir gerade bei Strom sind: Der MIDI Solutions Power Adapter ist ein praktisches Zubehör, das MIDI-Geräte mit Strom versorgt, die nicht über den MIDI-Port mit Energie betrieben werden können. Der kleine Adpater wird einfach zwischen MIDI-Gerät und Controller geschaltet und stellt damit sicher, dass auch ältere oder stromhungrige Geräte reibungslos funktionieren.

MIDI Solutions Beat Indicator

Zum Schluss folgt noch ein weiteres Tool von MIDI Solutions: Der MIDI Solutions Beat Indicator ist ein ebenfalls kompaktes Gerät, das visuelles Feedback zu MIDI-Clock-Signalen gibt. Kurz: Mit einer gut sichtbaren LED-Anzeige zeigt es den Takt an. Besonders praktisch ist das Gerät beispielswiese, wenn etwa der Schlagzeuger keinen akustischen Click hören möchte, das Timing aber dennoch wichtig ist (z. B. beim Einsatz von Arpeggiatoren, MIDI-Sequencern oder Backing-Tracks).