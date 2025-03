Mehr Raum und Tiefe für deine Produktionen

Für alle, die ihre Sammlung an Hallgeräten vervollständigen oder erweitern möchten, haben wir hier den perfekten Beitrag für das Jahr 2025. Wir widmen uns einmal mehr dem Sektor der kostenlosen Reverb Plug-ins, schließlich lohnt es sich immer wieder mal zu sehen, was sich auf dem Markt so getan hat. Wir werden ein paar treue Weggefährten treffen und, so hoffe ich, auch ein paar neue potenzielle Begleiter kennenlernen.

Zuerst möchte ich kurz betonen, dass die Reihenfolge der Vorstellung absolut zufällig ist. Schließlich unterscheiden sich die virtuellen Hallgeräte auch etwas in ihren Einsatzgebieten. Es gibt sicherlich auch weitere tolle Reverb Plug-ins und ein paar davon musste ich sogar wieder aus der Liste entfernen, siehe Fazit.

Im Vordergrund stand bei mir, alle Reverb-Typen abzubilden und die Auswahl generell etwas zu begrenzen. In die Liste haben es auch nur Plug-ins geschafft, die mindestens für Windows und MacOs verfügbar sind. Wichtigster Faktor ist natürlich der Klang, aber auch Eigenschaften wie Flexibilität und Funktionsumfang spielten beim Recherchieren und testen eine Rolle. Immerhin gibt es eine ellenlange Liste an kostenlosen Reverb Plug-ins. Legen wir also los:

Valhalla Supermassive

Valhalla ist vor allem für außerordentlich gute und auch günstige Reverb-Plug-ins bekannt. Mit dem Valhalla Supermassive wird eines davon sogar kostenlos angeboten. Ende letzten Jahres gab es dazu noch ein Update, womit der beliebte Reverb bei Version 4 gelandet ist.

Der Valhalla Supermassive kann als Reverb oder Delay verwendet werden und bietet ganze 18 Algorithmen an. Er ist bekannt für dichte, lange Hallfahnen und macht sich bestens für schwebende Flächen. Durch interne Modulation lassen sich wunderschöne Texturen hinzufügen. Wer keine natürlichen Räume sucht, sondern lieber in kuschelige Hallfahnen schlüpfen möchte, ist mit dem Valhalla Supermassive bestens bedient.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: Stereo

Typ: keine klassischen Hallalgorithmen (fiktive Bezeichnungen)

TAL-Reverb-4

Ein alter Bekannter ist auch die Firma Togu Audio Line Plugins, kurz TAL. Diese ist ebenfalls für sehr gute und kostenlose Plug-ins bekannt. Bei TAL finden wir gleich drei empfehlenswerte Hallgeräte.

Der TAL-Reverb-2 ist ein Plate-Reverb mit Vintage-Charakter und einem 3-Band-EQ. Gänzlich andere Eigenschaften hat der TAL-Reverb-3, der deutlich moderner und aufgeräumter klingt. Die neueste Version, der TAL-Reverb-4, wurde aus dem TAL-Sampler übernommen, da die Nutzer den Klang so sehr mochten. Ihm spricht man ebenfalls den Vintage-Charakter eines Plate-Reverbs zu, klingt aber anders als Version 2 und bietet zudem auch Modulationsmöglichkeiten.

Kompatibilität: Windows, macOS, Linux

Format: VST2, VST3, AU, AAX, CLAP

Verarbeitung: Stereo

Typ: Plate

Wave Alchemy Magic 7

Der Wave Alchemy Magic 7 basiert auf originalen Impulsantworten des legendären Bricasti M7. Allerdings mit ein paar nützlichen Zusatzfunktionen. Es gibt einen Parameter namens Smooth, um Transienten, die in das Reverb gehen, abzuschwächen und einen namens Ducking, um die Hallfahne je nach Eingangssignal zu unterdrücken.

Darüber hinaus lässt sich die Hallfahne mit zwei verschiedenen Pitch-Modulationen etwas verdichten. Abgebildet werden alle 237 Presets des Bricast M7. Die Stärke des Wave Alchemy Magic 7 sind eher natürliche Räume, aber vor allem mit den non-linearen Presets lassen sich zum Beispiel auch typische Gate- und Reverse-Effekte zaubern.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST3, AU, AAX

Verarbeitung: True-Stereo

Typ: Ambience, Chamber, Room, Hall, Plate, Nonlinear, Spaces

HOFA AlgoVerb & IR-Verb

Die Firma HOFA ist vor allem für ihre Studios und ihre Akustikmodule bekannt, stellt aber unter HOFA-Plug-ins auch sehr empfehlenswerte Audio-Software her. In der kostenlosen Variante des HOFA SYSTEM Plug-in Bundles finden sich viele nützliche Tools, darunter auch zwei Hallgeräte. Die Funktionen sind zwar zum Teil sehr eingeschränkt, nützlich finde ich das Bundle dennoch.

Zu den Hallgeräten: Der HOFA IR-Verb ist ein Faltungshall und der HOFA AlgoVerb ein algorithmisches Gerät. Der Faltungshall macht einen sehr guten Job und auch der AlgoVerb klingt erstaunlich räumlich. Durch die eingeschränkten Funktionen ist beispielsweise beim AlgoVerb leider nur der Plate-Algorithmus vorhanden und auch die vorhandenen Presets sind sehr überschaubar.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: True-Stereo

Typ: Convolution, Plate

Klanghelm TENS jr.

Einen Federhall nach ganz eigenem Konzept liefert Klanghelm mit dem TENS jr., der kleineren und kostenlosen Version des TENS. Die Hallfahne klingt deutlich dichter als bei einem gewöhnlichen Federhall und ist auch wesentlich länger einzustellen. Ebenso ist die Klangpalette breiter, dafür sorgt ein Parameter namens Character. Trotzdem klingt der Klanghelm TENS jr. immer noch nach Federhall, nur eben irgendwie erfrischend anders.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AAX

Verarbeitung: Stereo

Typ: Spring

Voxengo OldSkoolVerb

Ebenfalls in dieser Liste darf auch nicht der Voxengo OldSkoolVerb fehlen. Er ist nicht ohne Grund seit Jahren in allen Best-Free-VST-Plug-in-Auflistungen vertreten. Klanglich ist er sehr angenehm und als eher sanft und weich zu bezeichnen. Es gibt verschiedene Modi wie Plus, Deep, Reverse, Old und Slapback. Es gibt übrigens auch eine Surround-Variante, die zwar kostenpflichtig, mit etwas weniger als 40,- Euro aber auch wirklich erschwinglich ist.

Kompatibilität: Windows, macOS

Formate: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: Stereo

Typ: Plus, Deep, Reverse, Old, Slapback

Black Rooster Audio RO-Gold

Wer einfach nur nach einem schlichten, aber gut klingenden Plate-Reverb Ausschau hält, könnte beim Black Rooster Audio RO-Gold fündig werden. Es gibt vier Regler, bestehend aus einem für das Hochpassfilter, das zehnstufige Decay, dem Pre-Delay und der Dry-/Wet-Einstellung. Der Black Rooster RO-Gold bildet den typisch warmen und sanften Charakter eines Plate-Reverbs sehr gut ab.

Kompatibilität: Windows, macOS

Formate: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: Stereo

Typ: Plate

Native Instruments RAUM

Zu Beginn noch kostenpflichtig, ist Native Instruments RAUM mittlerweile frei erhältlich und somit ein ganz klarer Kandidat für diese Liste.

Es gibt drei Modi: Airy, Grounded und Cosmic. RAUM ist ein absoluter Allrounder und deckt von einfachen Delays bis hin zu stehenden Flächen mit Granulartextur alles ab. Airy steht für einen Hall-Algorithmus, Grounded für eher natürliche Räume und Cosmic verfolgt ein ganz eigenes Prinzip, womit sich verrückte Ergebnisse erzielen lassen.

Kompatibilität: Windows, macOS

Formate: VST3, AU, AAX

Verarbeitung: True-Stereo

Typ: Airy, Grounded, Cosmic

u-he Protoverb

Der u-he Protoverb ist ein weiteres, eher untypisches Reverb-Plug-in. Er basiert auf dem Konzept eines Raumsimulators und wird als „Experimental Researchware Plugin“ bezeichnet. Während alle anderen Hersteller versuchen, Raumresonanzen zu vermeiden, so kreiert der u-he Protoverb so viele Resonanzen wie nur möglich. Das verleiht ihm einen natürlichen Klang und führt gleichzeitig zu sehr interessanten und unterschiedlichen Ergebnissen. Außerdem sehr speziell ist das unten angebrachte Textfeld. Hier verbergen sich, vereinfacht ausgedrückt, verschiedenste Parameterwerte. Diese können zufällig generiert oder auch manuell bearbeitet werden.

Kompatibilität: Windows, macOS, Linux

Formate: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: True-Stereo

Typ: Room, Hall, Spring, Plate

MeldaProduction MConvolutionEZ

MeldaProduction bietet das wohl seit Jahren umfangreichste kostenlose Bundle an, das es auf dem Markt gibt. Eine gute Alternative wäre zum Beispiel auch das kostenlose Bundle von Kilohertz, in puncto Reverb deckt MeldaProduction aber alles ab, was man braucht. So gibt es auch einen umfangreichen Faltungshall namens MConvolutionEZ. Die mitgelieferten Impulsantworten klingen wirklich sehr gut. Außerdem lässt sich der MConvolutionEZ auch für Surround-Projekte nutzen.

Kompatibilität: Windows, macOS

Formate: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: True-Stereo bis zu Surround (8-Kanäle)

Typ: Convolution

Michael Willis Dragonfly Reverb

Mit dem Plug-in Dragonfly Reverb von Michael Willis bekommen wir direkt vier verschiedene Reverb-Einheiten in einem Bundle geschenkt. Im Einzelnen sind das Dragonfly Plate, Dragonfly Room, Dragonfly Hall und Dragonfly Early Reflections. Letzteres nutzt den gleichen Algorithmus wie Hall und Room, nur eben ohne Nachhall. Es gibt ein Spektrogramm und je nach Reverb-Typ spezifische Zusatzfunktionen. Generell lässt sich hier recht tief eintauchen. Die Plug-ins scheinen Spaß zu machen und klingen auch ordentlich. Zudem ist der Dragonfly Reverb auch ein Open Source-Projekt, was es für so manche vielleicht noch interessanter macht.

Kompatibilität: Windows, MacOS, Linux

Formate: VST2, VST3, AU

Verarbeitung: Stereo

Typ: Early Reflections, Room, Hall, Plate

PSP PianoVerb

Der PSP PianoVerb unterscheidet sich von allen hier genannten Hallgeräten. Er funktioniert wie Klaviersaiten und wie sie nachklingen, wenn sie angeregt und von einem Pedal gehalten werden. Von diesen Klaviersaiten werden zwölf simuliert und sie sind alle auf spezifische Frequenzen gestimmt. Dadurch erhält man keine klassische Räumlichkeit, sondern einen eher metallischen, resonanten Nachhall. Der PSP PianoVerb gehört somit in die Kategorie ‚Experimentell‘ und darf genau deshalb hier nicht fehlen. Subtil eingesetzt kann er aber auch einfach nur für etwas mehr Tiefe sorgen.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Formate: VST2, VST3, AU, AAX

Verarbeitung: Stereo

Typ: kein klassischer Hallalgorithmus (Simulation von Klaviersaiten)

Valley Plateau (VCV Rack)

Der Vallley Plateau fällt eigentlich etwas aus dem Raster meiner Auflistung, da er kostenlos nur über VCV Rack erhältlich ist. Er war auch mal als kostenpflichtiges VST-Plug-in erhältlich, jedoch ist die Seite nicht mehr verfügbar. Es handelt sich hierbei in erster Linie um einen Plate-Reverb. Jedoch finden wir zahlreiche Parameter und Patch-Punkte, was Plateau zu einem wahren Monster in puncto Sound-Design macht. In VCV Rack gibt es aber generell noch ein paar ganz interessante Hallgeräte zu entdecken (Airwindows, NYSHTI, u.v.m.).