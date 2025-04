Die Highlight-Plug-ins aus Reaper 7

In unserer DAW-Plug-in-Serie möchte ich euch heute die 5 besten Plug-ins aus der Digital Audio Workstation Cockos Reaper 7 vorstellen. Während andere DAWs gleich mit einer geballten Anzahl an FX- und Instrumenten-Plug-ins um die Gunst der Kunden buhlen, hält sich das Reaper-Team hier vornehm zurück. Und obwohl es keine prächtigen Synthesizer oder komplexen Drummachines in Reaper 7 gibt, bietet es eine Auswahl an Standard-Plug-ins, die zwar einfach sind, aber ihre Arbeit einwandfrei verrichten. Was sind also die 5 besten Cockos Reaper 7 Plug-ins?

Die 5 besten Cockos Reaper 7 Plug-ins: Audio-Skript-Srache JesuSonic

In Reaper 7 gibt es grundsätzlich zwei Arten von Plug-ins: die internen VST-Plug-ins und die Plug-ins, die in der Script-Sprache JesuSonic (eine Auskopplung von EEL) geschrieben sind. Auch die Letzteren wurden zum Teil vom Cockos-Team geschrieben und befinden sich im entsprechendem Standard-Plug-ins-Ordner.

Das Spezielle an den JS-Plug-ins ist nun, dass ihr den Source-Code nicht nur sehen, sondern auch bearbeiten könnt. Hier ein kleiner Einblick in den Quellcode eines Standard-JS-Plug-ins.

Wenn ihr Cockos Reaper 7 installiert, bekommt ihr aber noch Dutzende andere JS-Plug-ins, die von Dritten geschrieben wurden, darunter auch viele im oft vernachlässigten MIDI-Bereich. Hier eine kleine Übersicht.

Viele JS-Plug-ins sind wirklich eher rudimentär aufgebaut und ich habe selber noch nicht alle ausprobiert. Beispielsweise finden sich hier Plug-ins, um per FTT ein Signal in verschiedene Frequenzbänder aufzuteilen oder auch Loop-Sampler und klassische Effekte wie Chorus, Flanger oder Stereo-Tools.

JS-Plug-ins können aber auch komplett selber geschrieben werden. Und so habe ich hier ein Plug-in erstellt, mit dem ich die grundlegenden Funktionen meines JV-880 steuern kann.

Kommen wir nun also zu den für mich 5 besten Reaper 7 Plug-ins.

Cockos Reaper 7 Plug-ins: MIDI-Sequencer Megababy

Dieser unscheinbare Sequencer hat alles, was ich für die Erstellung von Drum-Sequenzen benötige. Die Patterns können bis zu 128 Steps lang sein und zu jedem Step können auch vier MIDI-CCs ausgeben werden (Modulation, Volume, Pan und Expression).

Steps können verlängert werden und vor allem ist eine Micro-Timing-Einstellung möglich – perfekt zum Beat-Bauen. Auf den ersten Blick scheint es, dass immer nur eine bestimmte Oktave (+ 3 HT) ausgewählt werden kann. Denn verschiebe ich den grünen Balken, verschiebt sich die Sequenz mit. Es ist also kein Pianoroll-Editor im klassischen Sinn. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Noten der einzelnen Reihen manuell einzustellen – und mehr als 16 Plätze brauche ich für meine Beats nicht. Und die Noten können sogar über eine Textdatei benannt werden.

Alle Einstellungen im oberen Drittel können automatisiert werden und somit auch die Auswahl der sechzehn möglichen Patterns. Diese können auch direkt über MIDI-Noten getriggert werden, so dass ganze Sequenzen quasi wie Samples behandelt werden können. In Zusammenspiel mit meinem nächsten Lieblings-Plug-in in Reaper 7 ergibt sich dadurch eine potente Drummachine für alle Arten von Beats.

Es lohnt sich ausdrücklich, den Edit-Button zu betätigen, denn hier verbirgt sich die Anleitung zum MIDI-Sequencer Megababy – der kleine Sequencer kann mehr, als zunächst anzunehmen wäre!

Cockos Reaper 7 Plug-ins: ReaSamplOmatic5000

Hinter diesem praxisgerechten Titel verbirgt sich ein auf den ersten Blick sehr einfacher Sample-Player. Nach längerer Beschäftigung ist er aber mein Go-to-Player für Beats geworden, vor allem in Zusammenspiel mit dem Sequencer Megababy. Daher gehört ReaSamplOmatic 5000 für mich definitiv in die Liste der 5 besten Cockos Reaper 7 Plug-ins.

Was auf den ersten Blick so einfach aussieht, kann zu einem richtigem Sample-Programm zusammengefasst werden. Samples können einfach aus dem Datei-Browser gezogen oder es kann ein Sample-Clip von einer DAW-Spur eingefügt werden. Eine einfache ADSR-Hüllkurve kann eingesetzt und die Sample-Lautstärke kann in Abhängigkeit von der Velocity gespielt werden.

Sogar eine Round-Robin-Funktion gibt es, die allerdings etwas kompliziert aufzusetzen ist. Es können auch Samples in einer Liste abgelegt werden, diese dient als einfacher Velocity-abhängiger Container.

Werden Samples hier abgelegt, so werden diese gleichmäßig auf die 127-Velocity-Werte verteilt. Einfache Sortierfunktionen nach Peak- oder RMS-Lautstärke in der Liste sind auch vorhanden und helfen bei der Anordnung der Samples, wenn diese nicht richtig benannt wurden.

Möchte ich ein komplettes Drum-Set zusammenstellen, füge ich einfach noch mehr ReaSamplOmatic5000-Instanzen zu der Spur hinzu. Da der Ressourcen-Verbrauch extrem gering ist, sind Dutzende Instanzen möglich.

Es gäbe noch viel über den ReaSamplOmatic5000 zu erzählen und auch ich entdecke immer wieder neue Einsatzmöglichkeiten und Tricks. Ein schlankes und smartes Plug-in, das mir so manche Instanz eines größeren Samplers erspart und deswegen einen Platz in meinen 5 besten Reaper Plug-ins hat.

Cockos Reaper 7 Plug-ins: ReaXcomp

Mein nächster Favorit ist der ReaXcomp, ein Multibandkompressor. Auch hier besticht das Standard-Plug-in durch seinen einfachen und schnell zu begreifenden Aufbau. Im Start-Preset gibt es vier Bänder, deren Einstellungen entweder mit den Reglern des jeweiligen Bands oder mit Maus-Modifiern (Strg, Alt, Cmd etc.) auch direkt in der grafischen Darstellung vorgenommen werden können, die dazu auch jederzeit einen Vergleich von Ein- und Ausgangssignal liefert.

Dabei können ohne Probleme neue Bänder eingefügt werden, bei 32 habe ich aufgehört zu zählen. Damit können also auch sehr enge Bänder für Problemfrequenzen erstellt werden. Ein weiterer Grund, warum er eines meiner 5 besten Reaper Plug-ins ist.

Der Klang ist sehr neutral und so setze ich es da ein, wo ich eher „unsichtbar“ komprimieren möchte. Es sind aber auch extremere Einstellungen möglich. Für einen OTT(Over The Top)-Kompressor-Sound reicht es allerdings nicht ganz.

Cockos Reaper 7 Plug-ins: ReaFir

Dieses Standard-Filter in Reaper arbeitet von vornherein in der Frequenzdomäne mit einer FFT. Dadurch ergeben sich einige interessante Möglichkeiten, die andere Equalizer nicht besitzen. Zunächst funktioniert der ReaFir als ganz normales Filter. Dabei arbeitet es als Linear-Phase-Filter und kann so auch genutzt werden, um ein Signal sauber in verschiedenen Frequenzen aufzuteilen. Das nutze ich ständig für meine Mastering-Kette.

Die anderen Funktionen sind aber ungewöhnlicher und ermöglichen andere frequenzabhängige Effekte. Deswegen gehört dieses Plug-in auch zu meinen 5 besten Reaper Plug-ins.

Da wäre z. B. der Gate-Mode. Damit wird aus dem EQ ein spektrales Gate, das nur auf bestimmte Frequenzen reagiert und eben auch nur diese durchlässt. Nutze ich hier die FFT-Size-Einstellung, kann ich interessante Effekte erzielen. Je höher die FFT-Size, desto mehr „verschmieren“ die Frequenzen.

Genauso arbeitet auch der Kompressormodus, nur werden eben hier die Signale unter der Threshold-Linie leiser gemacht. Im Prinzip auch eine Art Multibandkompressor mit einer durchgehenden EQ-Linie. Extreme Einstellungen der FFT-Size und des Threshold können auch hier interessante Effekte erzielen.

Um Rauschen oder Brummen aus einer Spur zu entfernen, nehme ich den Substract-Mode. Dieser kann das Rauschprofil eines Signals lernen und dieses danach aus der Aufnahme subtrahieren. Das ist sehr praktisch und auch als Effekt einsetzbar, da der Threshold im Nachhinein verstellt werden kann und auch so wieder interessante tonale Artefakte produziert. Auch Brummen kann damit unterdrückt werden.

Bei all diesen Effekten aus der Liste der 5 besten Cockos Reaper 7 Plug-ins gilt: Vorsichtig eingestellt, sind sie präzise Werkzeuge. Extrem eingestellt, können sie als Effekte eingesetzt werden.

Cockos Reaper 7 Plug-ins: ReaVerb

Das Standard-Reverb in der DAW Reaper ist wie ein Baukasten, bei dem Impulsantworten mit algorithmischen Reverbs verbunden werden können und Filter in der frei erstellbaren Signalkette die Frequenzen kontrollieren. Es ist übrigens nicht mit dem sehr ähnlich benannten ReaVerbate zu verwechseln, das ein einfacher algorithmischer Reverb ist und nicht zu meinen 5 besten Reaper Plug-ins gehört.

Ich nutze das Plug-in seit langer Zeit als Impulshall, ihr könnt es aber auch als IR-Plug-in für Lautsprecher-IRs nutzen oder beides kombinieren – ganz wie ihr wollt. Das ReaVerb gefällt mir deswegen so gut, da ich hier recht einzigartige Reverbs erstellen kann, indem ich z. B. mehrere Impulsantworten kombiniere oder den Reverb-Generator und den Echo-Generator mit in die Signalkette nehme.

Der Klang des ReaVerb ist dabei von den Impulsantworten abhängig, von denen es viel gute frei erhältlich im Internet gibt. Empfehlen kann ich z. B. Lexikon PCM IRs, die von verschiedenen Geräten der Serie stammen.

Vor allem kann ich auch eigene Impulsantworten mit dem Plug-in erstellen, da die Werkzeuge dazu enthalten sind. So hatte ich mal die Gelegenheit, das alte Postamt von Berlin Neukölln „abzuklappern“ – und jetzt ist es in meinem IR-Ordner.