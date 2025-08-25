Highlights der FL Studio 2025 DAW

Die Digital Audio Workstation FL Studio ist in vier unterschiedlichen Versionen erhältlich und deckt vom Einsteiger-Produkt bis hin zur Profi-DAW ein großes Gebiet ab. Im Rahmen unserer DAW-Plug-in-Übersichten habe ich mich nun FL Studio 2025 gewidmet. Hier sind also meine persönlichen fünf besten FL Studio 2025 Plug-ins.

Übersicht Image Line FL Studio

FL Studio hat sich mit seiner Keine-Upgrade-Kosten-Politik eine große Fangemeinde erarbeitet und das Gesamtpaket der All-Plug-ins-Edition (539,- Euro) hat mit 119 Instrumenten- und Effekt-Plug-ins inzwischen gigantische Ausmaße erreicht.

Bietet die Einsteiger-Fruity Edition ( 99,- Euro) mit 89 Plug-ins zwar mehr als genug Auswahl, um eigene Tracks zu bauen, ist man jedoch vorwiegend auf die mitgelieferten Clips und Samples festgelegt und kann nur acht eigene Audio-Clips einbinden.

Ab der Producer Edition (96 Plug-ins, 229,- Euro) fallen praktisch alle Hürden im Audiobereich weg und man kann von einer kompletten DAW sprechen.

Ab der Signiture Edition (105 Plug-ins, 319,- Euro) kommen dann effektiv nur noch mehr Synthesizer-Plug-ins dazu. Da ist die Auswahl an empfehlenswerten Plug-ins recht groß.

Um diese Liste aber fair gegenüber allen Versionen zu halten, beschränke ich mich auf die internen Plug-ins von FL-Studio, die nicht hinzugekauft werden können, sondern mit den Editionen freigeschaltet werden.

Patcher (ab Fruity Edition)

Der Patcher in FL Studio 2025 ermöglicht in einem einzigen Effekt-Slot beliebig viele Instrumente und Effekte zu einem komplexen Konstrukt zu verbinden und als ein Gesamt-Preset zu speichern.

Den kompletten Umfang des Patchers kann man eigentlich nur erfassen, wenn man im gleichen Atemzug auch den VFX-Sequencer, die Control-Surface-Oberfläche und den Formula-Controller mit einbezieht. Aber alles der Reihe nach.

Im FL Studio 2025 Patcher lassen sich erstmal Signal per graphischer Oberfläche an mehrere Effekte verteilen und wieder zusammenführen. Das muss nicht immer seriell sein. Wenn z. B. ein Kompressor-Plug-in keinen Mix-Regler besitzt, lässt sich die New York-Style ganz einfach mit einem parallelen Signalweg erzeugen. Die Einzelverbindungen verfügen über einen Lautstärkeregler, so lässt sich, wie in diesem NYC-Beispiel, das Originalsignal mit dem Effektsignal beliebig mischen.

Mit dem FL Studio Frequenzsplitter wird das Ganze nochmal interessanter, denn er erlaubt die Auftrennung des Signals in drei Frequenzbänder zur separaten Bearbeitung. Damit kann z. B. jeder Lieblingskompressor in einem Multiband-Szenario betrieben werden – oder Mulitband-Delay oder Reverb etc.

Aber nicht nur Audiosignale können so verschaltet werden, das geht auch mit MIDI-Signalen und Automationen. Dazu gibt es VFX-Color-Mapper, -Key-Mapper, -Splitter, -Envelope und Level-Scaler, die speziell dazu da sind, die Plug-ins im Patcher zu modulieren.

Auf den VFX-Sequencer möchte ich dabei nochmal besonders eingehen.

VFX Sequencer

Von den VFX-Plug-ins möchte ich den VFX Sequencer besonders hervorheben, da er eine Noteneingabe, live vom MIDI-Keyboard oder der Piano-Roll in einen Akkord bzw. in eine melodische Phrase umsetzt. Die Umsetzung ist dabei völlig frei programmierbar.

In der Notenmatrix können bis zu fünf Noten in einem Akkord zusammengefasst und arpeggiert werden. Die Sequenz kann dann bis zu 64 Noten lang sein und wird über die Automationspuren „Note Select“, „Velocity“, „Oktave“, „Gate Time“, „Step Type“ und „Scale Step“ kontrolliert.

Parameter zur Variation von Anschlagsstärke, Notenlänge, Swing und Tonarten-Mapping dürfen natürlich nicht fehlen.

Entsprechend ist VFX Sequencer ein sehr praktisches Werkzeug, um flexibel aus einer monophonen Melodiespur Akkorde und Arpeggios zu erzeugen.

Control Surface (ab Fruity Edition)

Das Control-Surve-Plug-in erlaubt, wie bei Native Instruments Reaktor oder TouchOSC, das Erstellen eigener Bedienoberflächen mit Tastern, Pads, Schiebereglern und Drehknöpfen, X/Y-Feldern und Display-Anzeigen etc.

Auf diese Elemente kann jeder offengelegte Parameter eines Plug-ins gelegt werden. Auf diese Weise lassen sich schnell hochperformante Bedienoberflächen erstellen, mit denen die wichtigsten Parameter eines Sets per MIDI und Automation gesteuert werden können. Was uns direkt zum dritten Plug-in führt.

Fruity Formula Controller (ab Fruity Edition)

Mit diesem Plug-in können mit mathematischen Funktionen Dezimalzahlen zwischen 0 und 1 erzeugt werden, die dann entsprechend zur Modulation von Parameter genutzt werden können. Von trigonometrischen Funktionen zur Erzeugung von komplexen LFOs, über logarithmischen Funktionen z. B. für Dezibelberechnung, bis hin zu logischen Funktionen, z. B. für das konditionale Triggern, Bearbeiten oder Umschalten, ist alles vorhanden.

Die Funktion kann dabei bis zu drei Variablen (a, b, c,) enthalten, die dabei als Eingabeparameter dienen. Um die Formel für die Musikkomposition nutzbar zu machen, gibt es die Funktion „SongTime“.

Mit SongTime * (n*Pi) als Frequenzparameter ließe sich z. B. eine Schwingungsform erzeugen, deren Perioden genau in ein Pattern passen, unabhängig von dessen Länge. Mit Songtime * (2*Pi) als Frequenz ergäbe sich so genau eine Schwingungsperiode pro Pattern.

Das Beherrschen des Formular Controllers verlangt durchaus ein besseres mathematisches Verständnis, aber wenn man sich ein bisschen durchboxt, ist das durchaus möglich. Zwar sind die Möglichkeiten noch lange nicht auf dem Level von MAX for Ableton Live oder Native Instruments Reaktor, geschweige denn Reaper ReaScript etc., aber es lassen sich damit elegant und kompakt Modulationen und Schwingungsformen für Parameter erzeugen, die mit dem Fruity LFP-Tool und mit den meisten Plug-ins allein schlicht nicht möglich sind oder ansonsten nur durch mühsames Einzeichnen und Editieren per Hand möglich wären.

Die Hilfeseiten für den Einstieg in den Formular Controller sind ausführlich gestaltet und dazu gibt es noch dieses großartige Übersichtsvideo von Nanospiral auf YouTube, aber alles leider nur auf Englisch.

Obwohl das jetzt insgesamt vier vorgestellte Plug-ins sind, ist das eine ohne die anderen nicht denkbar und eher als Unterfunktionen des Patchers anzusehen. Nur zusammen ergeben sie den Schlüssel zu den mächtigsten Funktionen in FL Studio.

Fruity DrumPad (ab Fruity Edition)

Ein Plug-in Genre, das gerade in den letzten Jahren sehr gehypt wurde, ist hier im Paket schon mit drin. Fruity DrumPad ist ein Drum-Synthesizer-Plug-in, das ideal ist, wenn man mit dem Step-Sequencer arbeitet, da hier keine Noten zum Spielen benötigt werden, sondern nur simple Step-Trigger.

So kann eine Instanz von DrumPad in FL Studio 2025 auch genau einen perkussiven Sound erzeugen. Die Klangerzeugung besteht aus zwei physikbasierten Synthesizern. „Membrane“, für alles mit schwingenden Trommelfellen und „Mallet“ für alles Metallische. Damit wird von Trommeln bis Crash-Cymbals, von realistisch bis elektronisch alles abgedeckt.

Zusätzlich gibt es noch eine vierfache Modulationsmatrix und die Möglichkeit, diverse Parameter per MIDI-Anschlagsstärke oder andere Controller zu variieren, um z. B. dem Maschinengewehreffekt entgegenzuwirken.

Mit weitern Filtern und EQs wird der Klang weiter angepasst. Warum also stundenlang nach dem richtigen Sample suchen, wenn man die gewünschten Drum-Sounds hier selber in ein paar Minuten erstellen kann?

Für das Arbeiten mit dem Piano-Roll-Sequencer empfiehlt sich dagegen eher der DrumSynth Live (ab Fruity Edition), da hier bis zu 120 Klänge über Noten (C0 bis B9) gespielt werden können. Allerdings basiert DrumSynth Live auf Samples, die mit zwei Rauschoszillatoren gemischt werden können, bietet also ein anderes Klangbild.

Es gibt aber auch noch den BassDrum-Synthesizer, der ganz spezifisch eben auf fette Bass-Drums ausgelegt ist.

Wave Traveller (ab Fruity Edition)

In FL Studio 2025 gibt es zwar den dedizierten Fruity Scratcher für Vinyl-Scratch-Effekte, aber der Wave Traveller ist das flexiblere Plug-in. Beide Plug-ins basieren auf dem Laden von Einzelsamples, da aber der Fruity Scratcher eigentlich nur für Live-Scratching mit der Maus konzipiert wurde, ist der Wave Traveller, mit der Möglichkeit Scratch-und Lautstärkeverlauf über Kurven taktgenau einzuzeichnen, eigentlich immer die bessere Wahl.

Außerdem können die Einstellungen als Preset auf 24 Notenplätzen abgelegt und dann über den Piano-Roll-Editor oder den Step-Sequencer ausgelöst werden.

Der Scratch-Effekt muss auch nicht unbedingt der Tempo-Map des Projekts folgen, sondern kann auch Freehand, d. h. prozentual zur Sample-Länge sein.

Die große Version des Wave Traveller heißt Gross Beat und ist ab der Signature Edition von FL Studio 2025 enthalten bzw. separat erhältlich. Gross Beat ist auch nicht auf Samples angewiesen, sondern kann als Live-Audioeffekt auf dem Track instanziiert werden, ohne vorher Samples aufbereiten zu müssen.

Edison (ab Producer Edition)

Ob Fruity Slicer, Slicex oder FPC (Akai-Sampler), FL Studio 2025 beinhaltet sehr viele Sample-basierte Plug-ins. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man am besten Futter dafür bekommt. Die Antwort ist der vollwertige Audio-Editor Edison.

Auf einem Track instaziiert, kann er das Klanggeschehen aufzeichnen, ohne die Spuren freezen oder bouncen zu müssen. Die Aufnahme lässt sich dann bearbeiten, mit Slice-Markern versehen, schneiden oder in Zeit und Tonhöhe anpassen. Das Ergebnis kann als Sample gespeichert oder es lässt sich mit dem Befehl „Send sample to Playlist“ der markierten Bereich direkt als Audio-Clip anlegen.

Das eignet sich im Übrigen auch sehr gut fürs Comping, das zugegebenermaßen in anderen DAWs doch etwas direkter gelöst ist.

Edison in FL Studio 2025 ist z. B. auch der beste Weg, die Performances, die mit dem Fruity Scratcher gemacht werden, aufzuzeichnen und weiter zu verarbeiten. Damit liefert Edison effektiv die Basis für alles, was in FL Studio mit Samples zu tun hat. Dass Edison ausschließlich im RAM arbeitet, sollte man allerdings im Kopf behalten.

Ab der Signature Edition ist auch der Newton Audio-Editor dabei, der speziell für Time-Stretching und Tonhöhenkorrektur geeignet ist.

Video Visualizer (ZGameEditor) (ab Fruity Edition)

Mit diesem Plug-in lassen sich recht schnell und komfortabel Event-basierte Videoclips für den Track erstellen. Die Effekte werden in bis zu 100 hierarchischen Ebenen übereinander gelegt. Jede Ebene kann einen der eingebauten Effekten nutzen, von denen es Dutzende in jeder der 18 Kategorien gibt.

An Kategorien gibt es z. B. 3D-Objekte, Physik- und Partikeleffekte, 3D-Terrain, DMX-Ausgabe oder Postbearbeitung, Canvas- und Image-Effekte mit Videos oder Webcams.

Texte gibt können in HTML gestylt und per Automation oder Piano-Roll zur Audiospur synchronisiert werden. Eigene Bilder, 3D-Objekte und Videos können natürlich auch leicht eingebunden werden.

Als Audioquelle kann jeder Mixer-Track dienen, auf dem der Zgame Visualiser instanziiert ist oder dorthin geroutet ist, also auch Audioeingänge, womit FL Studio 2025 zum mächtigen VJ-Werkzeug wird.

Da Videoeffekte deutlich rechenintensiver sind als Audiobearbeitungen und der Visualiser auf eine Echtzeitdarstellung ausgelegt ist, benötigt das natürlich eine entsprechende Grafikleistung. Da sollte man seine Erwartungen realistisch halten.

Die Audioquelle kann per FFT-Analyse auch zur Effektsteuerung herangezogen werden und die Steuerung ist auch über eine MIDI- und DAW-Automation möglich.

Es lassen sich Videos mit bis zu 4k-Auflösung bis 60 FPS rendern und direkt auf die geläufigsten Plattformen, wie YouTube, Instagram oder TikTok, hochladen. Es gibt sogar eine Option, das Video in der doppelten Auflösung zu berechnen und dann wieder herunter zu skalieren, um Aliasing- und Moire-Effekte zu minimieren.

Allein das Herumspielen mit den Effekten macht schon sehr viel Spaß und kann dem Track nochmal einen neuen Moment geben, ohne allzu viel Zeit investieren zu müssen. Man kann aber auch einfach den Wizard benutzen, Künstler- und Track-Namen eingeben und FL Studio den Rest machen lassen.

Einen Track zu Ende zu bringen, ist schon eine feine Sache, aber gleich dazu noch ein eigenes Video zu erstellen, hebt die gesamte Erfahrung gleich auf ein ganz anderes Level.