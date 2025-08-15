Die Highlight-Plug-ins aus Reason 13

In unserer kurzen Reihe über die jeweils aus unserer Sicht besten Plug-ins in einer DAW kommt mir die Aufgabe zu, meine persönlichen 5 besten Reason 13 Plug-ins vorzustellen. Keine leichte Aufgabe, aber mit sehr viel Spaß und Experimentierfreudigkeit verbunden.

Kurz & knapp Benutzerfreundlich : Die Reason 13 Plug-ins bieten eine intuitive Bedienung für schnelle Ergebnisse. Vielfältig : Für Akkorde, Drums, Bass und Arpeggios sind zahlreiche Tools vorhanden, die sich gut kombinieren lassen. Experimentierfreude : Die Plug-ins laden zum kreativen Ausprobieren und schnellen Musikmachen ein. Flexibel : Die Tools können sowohl innerhalb von Reason als auch in anderen DAWs genutzt werden. Potenzial : Besonders für Einsteiger und Hobby-Produzenten sind die Plug-ins eine großartige Basis, für Profis aber auch vielseitig einsetzbar.



Reason Studios und der Propellerkopf

Reason Studios wurde 1994 ursprünglich als Propellerhead Software in Schweden gegründet. Das Unternehmen ist primär für seine hier gefeaturte Digital Audio Workstation Reason bekannt, die schnell bei Produzenten und Musikern beliebt wurde, weil sie eine intuitive Bedienung und flexible Arbeitsweise bot. Im Laufe der Jahre hat Reason Studios sein Produktportfolio erweitert, inklusive Plug-ins, Instrumente und Effekte, die nahtlos in die Reason-Umgebung integriert werden können. Mittlerweile bei Reason 13.1 angekommen, hat sich diese DAW zu einem potenten Werkzeug entwickelt.

Sowohl Hobbymusiker als auch Profis werden hier konsequent mit innovativen Tools versorgt, die es ermöglichen, schnell und unkompliziert Ergebnisse zu erzielen und die – das macht es für mich spannend – zum Experimentieren einladen. Kaum eine DAW hat so viel Potenzial, auch Unbegabten das Musizieren zu ermöglichen.

Warum ich Reason 13 gewählt habe

Es gibt ein paar Gründe für mich, ausgerechnet Reason zu wählen, um meine Lieblings-Plug-ins vorzustellen. Einer davon ist, dass ich als Gitarrist oft schnell Backingtracks benötige, sei es für mich zum Üben oder für meine Schüler. Letztere lernen die Kunst der Improvisation am liebsten über passende Akkordfolgen. Als Keyboarder bin ich eine absolute Null, ich habe diesbezüglich nur zwei linke Hände, was aber trotzdem nicht dafür taugt, zumindest sinnbringende Basslines zu kreieren.

Wenn also das schon nicht funktioniert, muss eine Hilfskonstruktion herhalten. Backingtracks aus dem Internet klingen oft nicht so, wie ich sie gern hätte, und der Begleitautomat der Farfisa Orgel klingt in etwa so, wie Omas Fliesentisch aussieht. Auf der Suche nach frisch klingenden Ideen bin ich irgendwann über Reason gestolpert und mit dem letzten Update auf Reason 13.1 ist da einiges an genialen Tools hinzugekommen. Schauen und hören wir mal rein.

Die 5 besten Reason 13 Plug-ins: Chord Sequencer

Wenn man eine Akkordfolge hat und diese einfach und schnell in der DAW reproduzieren möchte, dann bietet sich unter den Reason 13 Plug-ins der Chord Sequencer an. Hier ist es mit wenigen Klicks möglich, jede beliebige Akkordfolge anzulegen, einfach per Drag’n’Drop. Die Tonart und eine Stilrichtung werden festgelegt und dann kann es eigentlich schon losgehen.

Ich entscheide mich für eine Akkordfolge in C-Dur, weil ich es einfach halten möchte, wähle ich als Stil „Classic Pop & Rock“ und darunter die Voreinstellung „Major Essentials“.

Die Akkordfolge lautet C – G – Em – C – F – Dm – Dm7 – FMaj7 – G7- Gdim – Bdim. Das Pattern enthält acht Takte bei 100 bpm. Im Chord Sequencer kann ich ein paar Feineinstellungen vornehmen, was das „Humanizing“ angeht, und auch eine zusätzliche Root-Note kann hinzugefügt werden. Entweder unten im Bass oder im oberen Register, je nach Belieben. Um Plus/Minus zwei Oktaven kann die Tonhöhe variiert werden. Die Länge der einzelnen Akkorde wird einfach per Schiebeecke mit der Maus festgelegt.

Wem das alles nicht reicht und wem die verschiedenen Styles nicht genug hergeben, kann einzelne Akkorde bearbeiten, umkehren, ausdünnen etc. Damit ist so ziemlich alles abgedeckt, was man jemals benötigen wird.

Der Chord Sequencer bringt, wie jedes Player-Modul in Reason, zunächst das ID8 Instrument Device mit, das mit einer guten Basis an Instrumenten geladen ist. Wer möchte, kann hier natürlich jedes andere, interne oder externe Modul laden. Ich entscheide mich jetzt mal für ein paar Strings aus dem ID8 und das klingt dann so:

Beat Map – Don’t forget your drummer!

Schlagzeuger gibt’s wie Sand am Meer, die meisten davon machen aber nicht das, was ich will. Deshalb frage ich mal die DAW, ob sie nicht eine Idee für mich hat. Und sie hat. Und die ist so gut, dass man sogar den recht wahrscheinlichen Fall, dass man den eigenen Drummer am Straßenrand vergisst, zeitweilig vergessen machen kann.

Beat Map ist deshalb eins meiner liebsten Reason 13 Plug-ins, weil ich ohne großen Aufwand richtig gute Drums erzeugen kann. Dabei ist der Begriff „Maps“ wörtlich gemeint, denn das User-Interface ähnelt einer Landkarte. Sechs Karten stehen zur Auswahl, auf denen ich mittels eines Graphen quasi wie mit einem Fadenkreuz auf x- und y-Achse auf meinen gewünschten Beat ziele.

Neben der Beat Map „Arctic“, für die ich mich entscheide und die „Cold, machine-like labyrinthine beats“ erzeugen soll, stehen weitere, ausgefallene Namen wie „Tharsis“, „Lava“, „Uncharted“, „Temperate“ und „Arid“ zur Verfügung. Ein Auswahlmenü mit knapp 60 Styles lässt schon mal eine Vorauswahl zu, wohin die Reise dann letztlich geht, entscheidet aber das Fadenkreuz. Zusätzlich können hier die Aktivität von Händen und Füßen des virtuellen Drummers nachgeregelt werden.

Auch hier ist wieder ID8 mit am Start, ich habe aber einen anderen Plan und entscheide mich für das Drummodul Reason Drum Kits. Hier gibt es ein Kit, das sich „The Blue Note“ nennt und das wahnsinnig gut klingt. Der Beat, den ich hier erzeuge, klingt so:

„Passt das denn überhaupt zusammen?“ höre ich euch fragen! Ja, das passt. Zusammen hören sich beide Loops dann so an, Steve Gadd meets Easy Listening:

Schon ganz cool, aber mir fehlt ein Bass. Der soll gar nicht virtuos und aufdringlich sein, sondern dezent im Lowend unterstützen. Und hier schlägt jetzt die Stunde des Note Tool, eins der besten und potenzialreichsten Reason 13 Plug-ins.

Note-Tool und Arpeggio Lab: Reasons Geheimwaffe

Das Note-Tool aus dem Fundus der besten Reason 13 Plug-ins wirkt unscheinbar, kann aber Wunder bewirken. Grundsätzlich ist dieses Tool dazu da, eingehende MIDI-Befehle zu filtern und zu bearbeiten. Im Test der DAW bin ich darauf detailliert eingegangen, deshalb verlinke ich euch den Test hier. Ich nutze jetzt die Filterfunktion und filtere alle Noten unterhalb D3 heraus. Diese „abgelehnten“ Noten führe ich einem Bassmodul zu, das nennt sich Reason Electric Bass.

Damit der Streicherteppich und der Bass nicht so statisch wirken, kommt Plug-in Nr. 4 ins Spiel. Arpeggio Lab macht aus den Akkorden ein in Einzeltöne zerlegtes, dynamisches und komplett editierbares Arpeggio. Ein einfacher Trick, der mir eine Synthesizer-Fläche und einen Basslauf aus einer simplen Akkordfolge generiert. Den Streicher-Sound ersetze ich jetzt noch durch ein Synth-Pad. Das klingt dann folgendermaßen:

Auf diese Weise habe ich mit vier meiner fünf bevorzugten Reason 13 Plug-ins schon mal eine wirklich gute Basis geschaffen, das Ganze innerhalb weniger Minuten. Lediglich der Beat ist mir etwas zu aufgeregt. Hier könnte ich den Beat natürlich editieren oder ich packe mein letztes Lieblingstool in den Signalweg, dann wird damit jetzt noch schnell das Drumset aufgewertet. Oder der Drummer. Zum Einsatz kommt das Random Tool.

Zufällige Grooves in Reason 13: Random Tool

Das Random Toolaus Reason 13 gehört zweifelsohne zu den besten Reason Plug-ins, denn das zaubert uns jetzt einen Groove, der mit Hilfe einiger Zufallsparameter deutlich entspannter gestaltet wird. Das Random Tool kann aus einfachen Notenfolgen komplexe Rhythmen erzeugen, aber eben auch den komplexen Notenfolgen die Hektik austreiben. Es ist sogar möglich, aus einer völlig sterilen Aneinanderreihung von Notenereignissen etwas Besonderes zu machen. Aus meinem Reason Testbericht stammt das folgende Beispiel:

Das Ganze klingt im aktuellen Projekt dann so: