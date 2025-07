Die berühmtesten DJs der Welt: Armin van Buuren

Der DJ und der König

Armin van Buuren ist ein Name, der mittlerweile weit über die elektronische Subkultur hinaus bekannt ist. Er gilt als Ikone der DJ-Kultur. Umso mehr ist es an der Zeit, dass wir uns den Lebensweg des niederländischen DJs einmal genauer ansehen.

ANZEIGE

Die Anfänge von Armin van Buuren

Armin van Buuren wurde 1976 in Leiden in den Niederlanden geboren und besaß bereits mit 16 Jahren seinen ersten Sampler, mit dem er begann, eigene Tracks zu produzieren.

Nach dem Schulabschluss und dem Beginn eines Jurastudiums in seiner Geburtsstadt folgten 1996 seine ersten öffentlichen Auftritte als DJ.

Affiliate Links Technics EAH-DJ 1200 Kundenbewertung: (19) 159,00€

Ein Jahr später war er mit seinem Trance-Titel „Blue Fear“ auf der Compilation von Sasha und John Digweed zu hören. Nur drei Jahre danach landete er mit „Communication“ einen Hit, der den Sommer auf Ibiza prägte und auch in Großbritannien in die Charts einstieg.

A State of Trance – die Radioshow seit 2001

Van Buuren gab an, dass er schon früh die Vision hatte, ein eigenes Radioformat zu gestalten, um darin neue Musik präsentieren zu können. Genau das folgte im Jahr 2001, als er seine wöchentliche Radioshow „A State of Trance“ startete. Was klein anfing, wuchs über die Jahre: Mittlerweile gibt es mehr als 1.230 Folgen der beliebten Radioshow, die ein Millionenpublikum erreicht. Der musikalische Inhalt fokussiert sich dabei natürlich überwiegend auf Trance und die dazugehörigen Subgenres.

„A State of Trance“ gilt für aufstrebende Künstler und Künstlerinnen als Sprungbrett, da ihre Produktionen so weltweit gehört werden. Neben dem Radioformat finden aber auch Events unter diesem Namen auf der ganzen Welt statt. Bisweilen gibt es sogar unter dem Namen „A State of Trams“ die Shows aus einer Straßenbahn.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Bisher hat Armin van Buuren neun Studioalben veröffentlicht, von „76” aus dem Jahr 2003 bis hin zum zuletzt erschienenen Album „Breathe” aus dem Jahr 2025. Dabei kann man seine Entwicklung als Produzent sowie den Wandel der elektronischen Musik über zwei Jahrzehnte hinweg beobachten.

Besonders hervorzuheben ist dabei das Album „Imagine“ aus dem Jahr 2008. Mit diesem Album schaffte es erstmals ein Dance-Album in den Niederlanden auf Platz eins der Charts. Der Titel „In and Out of Love” mit Sharon den Adel ist bis heute einer seiner bekanntesten Songs. Mit dem Song „This Is What It Feels Like” mit Trevor Guthrie wurde Armin van Buuren sogar für einen Grammy nominiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sein Album „Feel Again“, das während und nach der Corona-Pandemie entstand, ist ein dreiteiliges Konzeptalbum, das die Themen Isolation, Hoffnung und den Wunsch nach Verbindungen aufgreift.

Neben seiner Solokarriere produziert Armin van Buuren auch gemeinsam mit Benno de Goeij unter dem Alias GAIA Musik. Diese Zusammenarbeit ist ein Rückzugsort für puren, unverfälschten Trance und bietet einen Schutzraum vor kommerziellen Einflüssen, wie es sie bei Veröffentlichungen als Solokünstler gab.

Teilweise spielt van Buuren GAIA-Sets als Überraschungseinlage bei seinen Auftritten. Dabei wird auf große Showeffekte wie Lichtshows verzichtet, da sich der Fokus hier vollends auf die Musik konzentrieren soll.

Armin van Buuren kann auf eine Reihe großartiger Erfolge zurückblicken. Diese gehen weit über die erwähnte Grammy-Nominierung hinaus. So wurde er fünfmal in Folge auf Platz 1 der DJ Mag Top 100 DJs gewählt. Darüber hinaus war er ganze 21-mal unter den fünf besten DJs weltweit.

Affiliate Links Flyht Pro DJ Case Pioneer DJM V10 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 149,00€

Im Jahr 2013 wurde Armin van Buuren eine ganz besondere Ehre zuteil. Er durfte während der Krönung von König Willem-Alexander mit Unterstützung des Königlichen Concertgebouw-Orchesters ein DJ-Set darbieten. Eine wahrlich einzigartige Kulisse für ein historisches Ereignis! Bereits 2011 erhielt er von Königin Beatrix der Niederlande die Auszeichnung als Offizier des Ordens von Oranje-Nassau für seine Verdienste um die niederländische Dance- und Musikszene.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aber auch auf den Festivals dieser Welt war er vermehrt als Headliner zu sehen, egal ob beim Tomorrowland, Ultra Miami oder EDC in Las Vegas. Armin van Buuren hat schon fast alle großen Bühnen dieser Welt mit seiner Musik verzaubert.

Abseits seiner eigenen Veröffentlichungen als Produzent, Host seiner Radioshow und DJ führt er mit Armada Music eines der erfolgreichsten Musik-Labels im Bereich der elektronischen Musik. Das Label gründete er im Jahr 2003 mit Maykel Piron und David Lewis. Der Name setzt sich aus den ersten beiden Buchstaben von ARmin, MAykel und DAvid zusammen.

Unter dem Dach von Armada gibt es zudem Sublabels wie Armind und Coldharbour Records, sodass das Repertoire von Armada weit über Trance Music hinausreicht. Auch Künstler wie Chicane, Lost Frequencies oder Andrew Rayel haben bei Armada veröffentlicht. 2014 erhielt das Label den International Dance Music Award als bestes globales Dance-Label. Mittlerweile umfasst der Katalog des Labels mehr als 50.000 Titel.

Sein Stil

Der Stil von Armin van Buuren ist stark von Emotionen und Energie geprägt. Dabei baut er seine DJ-Sets oft dramaturgisch wie eine Geschichte auf. Diese beginnen atmosphärisch und steigern sich langsam mit progressiven Elementen, bis schließlich Höhepunkte durch schöne Drops entstehen, die das gesamte Publikum mitreißen. Es ist keine einfache Aneinanderreihung von Hits, sondern ein gekonnter Aufbau von Spannungsbögen.

Dabei spielt er häufig mit bis zu vier Decks gleichzeitig und nutzt Visuals, Lichtshows und Live-Vocals, um eine beeindruckende Atmosphäre zu erzeugen. Er spielt keine vorgefertigten Sets oder Playlists ab, sondern entscheidet im klassischen Sinne eines DJs im Moment, welcher Song als nächstes gespielt werden soll.

Live-Hack: Showeffekte synchron zum DJ-Set

Damit die Licht- und Videoeffekte aber dazu passen und synchron zu den Tracks laufen, hat er folgende Lösung: Zwei der vier CDJs sind für die klassische Verwendung zum Auflegen gedacht. Die anderen beiden werden für das SMPTE-Signal verwendet. Dieses triggert dann das Video. Dazu wird der Ausgang der CD-Player, die das SMPTE-Signal ausgeben, aufgeteilt, sodass auf einem Kanal ein Click-Track und ein Countdown laufen, damit Sänger und Sängerinnen ihren Einsatz kennen.

Darüber hinaus können über das SMPTE-Signal auch Effekte wie Feuerwerke gesteuert werden, die auf großen Festivals gerne benutzt werden.

Wenn man bei Armin einen Laptop sieht, dann benutzt er diesen nicht zum Auflegen. Das macht er klassisch über einen DJ-Mixer, CD-Player und Kopfhörer. Der Laptop dient dazu, mit dem VJ zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, welcher Song als das nächste Stück gespielt wird, damit dieser die passenden Animationen laden kann.

Dabei benutzt er die Fader-Start-Technik: Beim Hochziehen des Volume-Faders wird der mit dem Kanal verbundene CD-Player gestartet. Er hat eine Einstellung vorgenommen, sodass beim Hochziehen des Volume-Faders für den CDJ, von dem das Audiosignal kommt, gleichzeitig auch der CDJ mit dem SMPTE-Signal gestartet wird.

Das Equipment von Armin van Buuren

Was das Equipment auf der Bühne betrifft, so benutzt er Pioneer CDJ-Modelle, von denen es über die Jahre natürlich immer wieder neue Versionen gab. Aktuell spielt er mit dem neuesten Modell, dem Pioneer CDJ-3000.

Nachdem er unter anderem auch einen Pioneer DJM-2000 benutzt hat, spielt er derzeit zudem mit einem Pioneer DJM-V10, den wir hier für euch getestet haben.

Hinsichtlich der Kopfhörer gab es im Laufe der Jahre wohl die meisten Veränderungen, von den beliebten Technics Kopfhörern, über Modelle von Pioneer DJ bis hin zu JBL war alles dabei.

Durch die Verwendung der CDJs wird zur Vorbereitung der Tracks natürlich Rekordbox verwendet.

In seinem Studio sieht man ein hybrides Setup, bei dem er neben den DAWs Ableton Live und Logic Pro arbeitet. Ableton dient dabei mehr dem Editieren seiner wöchentlichen „A State of Trance“-Show oder Edits von Tracks für die Bühne, während er mit Logic Pro seine Musik produziert.

Darüber hinaus verfügt der DJ über klassische Synthesizer wie den Roland JD-800, den Access Virus TI oder den Moog Sub 37. Als Monitorboxen verwendet Armin van Buuren Modelle von Genelec, die über ein Universal Audio Apollo Twin-X-Interface angesteuert werden.

Affiliate Links Decksaver Pioneer DJM-2000 Kundenbewertung: (9) 45,00€

Wer sich mehr für die Art und Weise seiner Produktionen interessiert, kann sich freuen: Über den beliebten Anbieter Masterclass hat auch Armin van Buuren einen Kurs, in dem er knapp sieben Stunden lang Dance Music Production erklärt.

Das Vermächtnis eines DJS

Das Vermächtnis des niederländischen DJs ist wirklich gewaltig. Über zwei Jahrzehnte hinter den Decks zeigen die Langlebigkeit dieses Ausnahmetalents. Armin van Buuren ist es dabei gelungen, in der Szene relevant und sich dabei immer treu zu bleiben. Der beeindruckende Katalog seiner Produktionen, die zahlreichen Auftritte als DJ und das geschickt als Label-Chef haben seinen Status zementiert und wir sind gespannt, welche Erfolge er noch erreichen wird. Denn eins ist sicher, wir wünschen uns noch viele Jahre mit dieser Szenengröße auf den Bühnen dieser Welt.